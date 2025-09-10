A los 17 años, el australiano Gout Gout es comparado con Usain Bolt antes del Mundial de atletismo

Gout Gout intentará batirse con el campeón mundial Noah Lyles, lidiar con esas inevitables comparaciones con Usain Bolt y luego regresar corriendo a la escuela en Australia.

El mundial de atletismo serán una curva de aprendizaje corta e intensa para el estudiante de último año de secundaria de 17 años que ha revolucionado el atletismo en Australia.

Gout competirá en los 200 metros contra un fuerte grupo de rivales que incluye al estadounidense Lyles en el Estadio Olímpico de Tokio, donde espera volver a bajar el récord australiano. Fue noticia en diciembre cuando corrió 20.04 segundos para romper la marca nacional que se mantenía desde 1968, convirtiéndose en el joven de 16 años más rápido de la historia en esa distancia. Redujo ese tiempo a 20.02 en la reunión atlética Ostrava Golden Spike en junio.

Expectativas

Gout llega al Mundial, que comienza el sábado, clasificado en el 16to puesto a nivel internacional en los 200 —no participó en los 100 ni en el relevo 4x100— pero su clasificación no refleja su potencial. Es casi cuatro años más joven que el siguiente corredor más joven dentro de los 16 primeros de World Athletics. Nació una década después de Lyles, quien ha ganado los 200 en los últimos tres mundiales y quien conquistó el oro olímpico en los 100 en París el año pasado.

"Puede que tenga 17 años, pero creo que es posible que llegue a la final de los 200 metros en Tokio, lo cual sería un logro extraordinario a su edad —ni siquiera Usain Bolt pudo hacer eso", afirmó el veterano comentarista deportivo Bruce McAvaney en su análisis para la cadena SBS TV de Australia. “Su trayectoria será fascinante”.

Ciertamente tiene la atención de los fanáticos del deporte en toda Australia, donde ya se predice que Gout ganará el oro en los Juegos Olímpicos de 2032 en Brisbane.

Gout ha registrado dos tiempos asistidos por el viento por debajo de los 20 segundos, marcando 19.84 y 19.98 en abril, pero ninguno fue considerado legal porque el viento estaba por encima de los límites permitidos.

Incluso sin esos dos tiempos por debajo de 20, todavía está entre los siete mejores de todos los tiempos para menores de 20 años en el sprint de media vuelta, una lista que incluye a Bolt.

"Mi velocidad máxima es mi secreto, así que solo tengo que concentrarme en los primeros 100, los primeros 50, y una vez que salgo de esa curva, sé que puedo alcanzar a la gente", dijo Gout. “Así que mantente relajado, mantente enfocado y simplemente avanza con fuerza”.

Estilo familiar

Las audiencias de televisión australianas han visto muchas imágenes de Gout corriendo, y algunos han comparado la técnica erguida, el levantamiento alto de rodillas y la aceleración dramática con el estilo hecho famoso por Bolt, el mejor velocista de todos los tiempos.

"En el momento, se siente genial porque todos quieren ser comparados con Usain, pero a veces se vuelve un poco abrumador", dijo Gout en su perfil de la federación australiana de atletismo. “Ahora que he crecido y soy un poco más maduro, mi círculo realmente me ayuda a mantenerme equilibrado y básicamente estoy tratando de hacerme un nombre. Aunque corro como Usain Bolt, tal vez me parezco a él en un par de formas. Solo estoy tratando de ser yo mismo”.

Comienzos

Su padre Bona y su madre Monica se mudaron de Sudán del Sur a través de Egipto a Australia y llegaron en 2006. Gout Gout nació en diciembre de 2007 en Ipswich, a una hora en autobús de Brisbane, ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2032.

Llamó la atención de los entrenadores en un carnaval de atletismo de la Ipswich Grammar School en 2020 y poco después, con su primer par de zapatillas con claves, compitió en una prestigiosa competencia para escuelas principalmente privadas a la edad de 12 años. Al año siguiente, se unió al grupo de entrenamiento de la entrenadora de larga data Di Sheppard y las cosas realmente despegaron.

"Me dijo básicamente que podría ser grande", reflexionó Gout, “y esa fue la primera vez que alguien me dijo algo así”.

Sheppard ha declarado a los medios australianos que Gout puede ganar una medalla de oro en 2032, y el joven velocista está feliz de correr con eso como objetivo.

Ganó una medalla de plata en los campeonatos mundiales juveniles de 2024 en Lima, Perú, y firmó con Adidas en octubre pasado. Volvió a competir en encuentros de secundaria en noviembre y diciembre, se encontró con Lyles en Estados Unidos y luego regresó a Australia para atraer multitudes para la temporada abierta de atletismo.

El nombre

En una entrevista televisiva en diciembre pasado, el padre de Gout dijo que el nombre del joven atleta había sido mal escrito durante mucho tiempo y debería ser Guot.

Pero James Templeton, el manager y agente del joven velocista que ha trabajado anteriormente con figuras como David Rudisha y Bernard Lagat, luego dijo a la estación de radio australiana SEN que por ahora, "enfáticamente es Gout Gout... así es como va a ser."

Templeton dijo que básicamente ha estado diciendo "no" a todas las solicitudes de medios para emtrevistar a Gout durante 18 meses debido a su joven edad.

"Todo está por delante de él", dijo Templeton. “Queremos que su vida sea lo más normal posible durante el mayor tiempo posible”.

