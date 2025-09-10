Tres menores resultaron heridos este miércoles tras el ataque de un “asaltante activo” en la Escuela Secundaria Evergreen del condado de Jefferson, en Colorado, EE. UU., según confirmó a The Independent la oficina del sheriff local.

Las tres víctimas se encuentran en estado crítico y están siendo trasladadas al hospital St. Anthony, según confirmó un portavoz del hospital al noticiero ABC News.

El sospechoso del tiroteo fue atacado y neutralizado, según confirmaron las autoridades al citado medio.

El campus permanece cerrado, ya que sigue considerándose una escena activa, y los funcionarios están llevando a cabo un registro exhaustivo de la zona.

Un lugar de reunificación para padres y estudiantes se ha establecido en la Escuela Primaria Bergen Meadow, según notificaron los funcionarios de emergencia del condado en las redes sociales. Asimismo, habrá una zona para los medios de comunicación en el centro turístico Evergreen Lakehouse.

open image in gallery Al menos tres personas resultaron heridas este miércoles tras un tiroteo en la Escuela Secundaria Evergreen del condado de Jefferson, en Colorado, EE. UU. ( Jeffco Sheriff )

open image in gallery Las autoridades confirmaron que las tres víctimas son menores de edad ( Jeffco Sheriff )

Wendy Nueman, cuya hija de 15 años es estudiante de segundo año en la institución, calificó la situación de “súper aterradora”.

La mujer dijo al periódico Denver Post que su hija había podido llamarla desde un teléfono prestado.

“Solo me dijo que estaba bien. Apenas podía hablar”, relató Nueman, y añadió: “Aquí nos sentimos como si viviéramos en una pequeña burbuja, pero nadie es inmune, obviamente,”.

Se publicarán más novedades en las cuentas de redes sociales del Departamento del Sheriff del Condado de Jefferson.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también acudieron a la escena.

En el condado de Jefferson también se produjo el infame tiroteo de la Escuela Secundaria de Columbine, en 1999.

Más novedades en breve.

Traducción de Sara Pignatiello