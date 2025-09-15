Un hombre ha sido detenido por disparar mortalmente a dos trabajadores de una tienda de repuestos de automóviles de Nuevo México, EE. UU., en una disputa sobre contenedores de aceite gratis, dice la policía.

El domingo por la noche, agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Bernalillo acudieron a una tienda de la franquicia O'Reilly Auto Parts en Albuquerque tras recibir informes de un tiroteo, según informaron las autoridades en una publicación de Facebook.

La policía encontró a dos empleados, Richard Newman (47) y Jesús Valdez (18), que habían recibido disparos.

Uno de los hombres murió en la tienda y el otro fue trasladado a un hospital local, donde más tarde falleció a causa de las heridas. La Oficina del Sheriff no especificó qué hombre murió dónde.

Ismael René Tena (27) ha sido detenido por disparar mortalmente a dos trabajadores de una tienda de repuestos de automóviles de Nuevo México por una disputa sobre contenedores de aceite, dice la policía ( Oficina del Sheriff del condado de Bernalillo )

El medio local KOB 4 reportó que el hombre que había muerto en la tienda fue encontrado en el estacionamiento, y la policía descubrió al otro hombre dentro de la tienda con una herida de bala en la espalda.

Las autoridades “localizaron y detuvieron rápidamente” a Ismael René Tena (27). Ha sido acusado de dos cargos de asesinato.

KOB 4 informó que el tiroteo se había producido por unos contenedores de aceite gratis que Tena afirmó que debía recibir de la tienda.

Tena dijo a la policía que él y su padre habían ido a la tienda para cambiar un filtro de aceite equivocado y obtener dos envases de aceite gratis debido al error. A continuación, Tena cogió los contenedores de aceite de la tienda y se marchó después de que los trabajadores no les dieran los artículos, de acuerdo con el medio.

La policía dijo al canal que los empleados habían seguido a Tena fuera de la tienda y se había producido una pelea. Tena afirmó que los trabajadores lo habían golpeado varias veces, pero las autoridades no vieron ninguna prueba que respaldara su acusación.

Los investigadores habían tenido conocimiento de un hombre que llamó a la policía diciendo que “temía por su vida” después de que dos trabajadores de O'Reilly Auto Parts lo atacaran, informó KOB 4. El hombre había dado un nombre similar al de Tena. Asimismo, la policía pudo atrapar a Tena después de que lo detuvieran y encontraran una funda de pistola en su camioneta.

