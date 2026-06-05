El actor James Handy, conocido por ‘Top Gun’ y ‘Jumanji’, fue apuñalado hasta morir mientras el hijo de su novia era detenido

El actor de Hollywood James Handy, que apareció en películas de éxito como Top Gun: Maverick y Jumanji, fue apuñalado hasta morir en Los Ángeles.

El hijo de su novia, Michael Gledhill, fue detenido y acusado de ser el presunto autor del asesinato del hombre de 81 años.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que sus agentes llegaron a una vivienda en Tarzana el miércoles por la mañana tras recibir una llamada al 911 en la que una persona dijo: “Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Al llegar, encontraron a Handy apuñalado en el pecho en el jardín delantero. Fue trasladado a un hospital local donde fue declarado muerto.

Según LAPD, Gledhill, que vive en la casa con su madre, dijo a la policía que él era la persona que estaban buscando.

open image in gallery James Handy, a quien vemos aquí en la película ‘Jumanji’ de 1995, fue hallado apuñalado en el pecho en el jardín delantero de su casa ( Sony Pictures Entertainment )

El hombre de 44 años fue detenido e ingresado en la cárcel de Van Nuys bajo sospecha de un cargo de asesinato. Según los registros penitenciarios, se le fijó una fianza de 2 millones de dólares.

Los investigadores afirmaron que creían que el apuñalamiento fue “un incidente aislado” y que “no existe peligro para el público en este momento”.

No se reveló el motivo del ataque y la policía solicitó que cualquier persona que tenga más información se ponga en contacto con ellos.

Los vecinos declararon a la cadena de televisión local Fox 11 que habían oído a Handy y Gledhill discutir durante la noche, y un residente afirmó que este último sufría de “delirios” antes del incidente del miércoles.

La cadena también emitió imágenes de la cámara del timbre que, según afirmó, mostraban al sospechoso caminando tranquilamente por la calle. La policía acudió a la vivienda la madrugada del miércoles tras recibir una llamada al 911 mientras esperaba la llegada de la policía el miércoles por la mañana, antes de regresar al lugar de los hechos en compañía de los agentes.

open image in gallery La policía acudió a la vivienda la madrugada del miércoles tras recibir una llamada al 911 ( ABC 7 )

La agente de Handy, Pam Ellis-Evenas, confirmó su muerte a The Independent, diciendo: “Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy. No podría haber deseado un cliente y amigo más talentoso, humilde y amable que James Handy”.

Su muerte se produce tras el doble asesinato, a finales del año pasado, del director Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Singer Reiner, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en su mansión de Brentwood. Su hijo Nick fue detenido rápidamente y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.

Handy trabajó en cine y televisión durante casi 50 años y acumuló más de 150 apariciones en pantalla.

Sus antiguos compañeros le rindieron homenaje tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

open image in gallery Handy acumuló más de 150 apariciones en cine y televisión, entre ellas en ‘Los expedientes secretos X’ ( Channel 4 )

Scott Alan Smith, profesor de Artes Escénicas en el Savannah College of Art and Design, quien dirigió a Handy en una obra de teatro en 2018, rindió homenaje al actor en una publicación en Facebook.

“Jim no solo era un actor verdaderamente genial, sino también un hombre excepcional: amable, generoso y entregado a sus compañeros de reparto y al público”, escribió Smith.

La actriz Nancy Lipner recordó haber trabajado con Handy cuando este fue elegido para interpretar a su padre en una obra de teatro en la ciudad de Nueva York.

“Él solo era dos o tres años mayor que yo, pero de alguna manera lo logró, en gran parte porque era un actor de carácter magnífico y aunque, como me dijo, no se sentía particularmente cómodo en nada que se pareciera al teatro clásico”, escribió.

Nacido en la ciudad de Nueva York, hizo su debut en la pantalla en 1977 en la telenovela diurna de ABC, Ryan's Hope.

open image in gallery Handy tuvo un memorable papel en la última etapa de su carrera en la película ‘Logan’, junto a Hugh Jackman, en 2017

Posteriormente, apareció en series de televisión como Policía de Nueva York, Alias, La ley y el orden, Mentes criminales, ER Emergencias, Los expedientes secretos X, Beverly Hills, 90210, Melrose Place y Línea de emergencia: 9-1-1.

Entre sus créditos cinematográficos se incluyen Será justicia, Aracnofobia, The Rocketeer, Point of No Return, El protegido y Logan.

En la película de fantasía Jumanji de 1995, protagonizada por Robin Williams, apareció en el papel de un exterminador.

En Top Gun: Maverick, estrenada en 2022, Handy interpretó al camarero Jimmy junto a Jennifer Connelly. Resultó ser su último papel.

Traducción de Olivia Gorsin