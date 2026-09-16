Vinculan a cinco mujeres a la “casa de los horrores” de Filadelfia; policía examina fotografías y videos “turbios”

La policía identificó a una quinta mujer desaparecida relacionada con la “casa de los horrores” de Filadelfia, donde continúan buscando entre más de un millón de fotografías tomadas de la antigua residencia de un infame productor de material pornográfico.

El FBI está investigando la antigua casa de Raymond “RC” Horsch y su hijo Eugene. Si bien Raymond falleció, Eugene se encuentra bajo custodia federal desde junio, cuando fue arrestado por presuntamente portar armas ilegales y una placa falsa de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Posteriormente, la investigación se ha centrado en la casa que compartía con su padre.

Los agentes de la ley registraron su casa y descubrieron lo que denominaron videos “turbios” en los que supuestamente aparece su padre maltratando a mujeres, entre ellas mujeres desaparecidas, cubetas de productos químicos y escritos que hacen referencia a asesinos en serie.

Después de haber identificado a cuatro mujeres —Blair Tonzelli, Gabrielle Amarando, Maribel Fresses y Amy McHale—, la policía de Filadelfia anunció esta semana que una quinta mujer está vinculada al caso Horsch.

open image in gallery Nicole Fusaro fue identificada por los investigadores de la policía de Filadelfia como la quinta mujer desaparecida relacionada con las pruebas que presuntamente se encontraron en la casa de los Horsch ( Policía de Filadelfia )

La policía la identificó como Nicole Fusaro, que tenía 27 años en el momento de su desaparición en 2018.

“Nicole era una mujer hermosa y bondadosa que merecía mucho más de lo que le sucedió. Su familia y amigos la amarán y la extrañarán por siempre”, declaró Jonathan Halloran-Koren, primo de Fusaro, a WPVI.

La familia de Fusaro se ha estado reuniendo con la policía de Filadelfia.

Los investigadores indicaron que uno de los videos recuperados de la casa en agosto supuestamente muestra a Horsch estrangulando a una mujer. Los agentes informaron que contactaron a un familiar de la víctima para comunicarle el hallazgo del video.

open image in gallery Eugene Horsch fue detenido en junio por presuntamente hacerse pasar por un agente federal y por posesión de armas ilegales ( Departamento de Policía de Filadelfia )

En el momento de su arresto, Eugene Horsch estaba con una mujer que supuestamente tenía en su poder el documento de identidad de Tonzelli, quien desapareció en febrero de 2023 a los 35 años.

Supuestamente, su tarjeta bancaria también fue encontrada en la casa de los Horsch.

La policía declaró en una rueda de prensa en agosto que los investigadores vieron fotografías que supuestamente muestran a Fresses y Armando vivas y luego muertas.

open image in gallery La policía en la casa de los Horsch, en el vecindario de Olney, en Filadelfia ( KYW )

Las autoridades no han localizado sus restos. Si bien la oficina del médico forense de Filadelfia confirmó que las imágenes y los videos mostraban a ambas mujeres fallecidas, no le es posible determinar la causa oficial de la muerte sin examinar sus restos físicos, según informes de NBC10 Philadelphia.

Los investigadores han emitido más de 95 órdenes de registro para la vivienda en el vecindario de Olney. Han encontrado cinco urnas con cenizas de cremación, más de 20 recipientes con sustancias químicas desconocidas y decenas de dispositivos de almacenamiento digital.

“No voy a entrar en detalles sobre lo que vi, es muy turbio. Demasiado turbio”, manifestó el inspector de la policía de Filadelfia, Raymond Evers, durante la conferencia de prensa de agosto. A grandes rasgos, señaló que las imágenes mostraban “a estas dos chicas con vida. Hubo un lapso de tiempo y, al parecer, fallecieron. Hay fragmentos del video que aún no tenemos”.

Evers advirtió que la investigación va a “llevar tiempo”, ya que “hay mucha evidencia que revisar”.