El hombre acusado del apuñalamiento mortal de una refugiada ucraniana en un tren de Carolina del Norte ha sido acusado de cargos federales y podría ser condenado a muerte.

Decarlos Brown Jr., un vagabundo de 34 años con un largo historial delictivo, ha sido acusado de un cargo por cometer un acto que causó la muerte en un sistema de transporte colectivo, informó el martes el Departamento de Justicia.

A pesar de tener 14 causas penales previas, Brown estaba en libertad y vivía en la calle cuando sacó un cuchillo y apuñaló hasta la muerte a Iryna Zarutska, de 23 años, en un tren ligero en South End, Charlotte, el 22 de agosto.

Zarutska había huido recientemente de su hogar devastado por la guerra. El ataque, aparentemente al azar, fue captado en unas desgarradoras imágenes de vigilancia desde el tren ligero. La familia de la víctima indicó en un GoFundMe que la joven había estado buscando protección y un “nuevo comienzo” en Estados Unidos, pero que su vida se vio trágicamente interrumpida.

Zarutska sufrió múltiples heridas de arma blanca en el ataque y murió en el lugar de los hechos, según informaron las autoridades el mes pasado.

open image in gallery El hombre acusado de apuñalar hasta la muerte a una refugiada ucraniana en un tren de Carolina del Norte se enfrenta ahora a cargos federales, según anunció el martes el Departamento de Justicia. ( Getty )

open image in gallery Decarlos Brown fue detenido en el lugar y acusado de asesinato en primer grado ( Charlotte-Mecklenburg Police Department )

Brown fue detenido y la fiscalía de Carolina del Norte le imputó cargos de asesinato en primer grado. La acusación federal añadida el martes puede acarrear cadena perpetua o pena de muerte.

Aunque las personas condenadas por asesinato en primer grado en Carolina del Norte pueden enfrentarse a la pena de muerte, el estado no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 2006, en parte debido a las impugnaciones legales sobre el uso de fármacos de inyección letal.

La fiscal general Pam Bondi denunció la matanza sin sentido como “resultado directo de las fallidas políticas blandas contra la delincuencia que anteponen a los delincuentes a las personas inocentes”.

“Di instrucciones a mis abogados para que procesen a nivel federal por asesinato a DeCarlos Brown Jr., delincuente violento reincidente con un historial de delitos violentos. Pediremos la pena máxima por este imperdonable acto de violencia: nunca volverá a ver la luz del día como un hombre libre”, manifestó Bondi.

Mientras tanto, Brown tiene un largo historial delictivo, que incluye 14 causas judiciales previas en el condado de Mecklenburg, donde se encuentra Charlotte. Anteriormente pasó seis años en una prisión de Carolina del Norte tras ser condenado por robo con arma peligrosa, allanamiento de morada y hurto, informó WCNC.

open image in gallery Las imágenes de vigilancia captaron a Brown sentado detrás de Zarutska antes de levantarse y apuñalarla, aparentemente de manera arbitraria. ( Charlotte Area Transit System )

Tras su puesta en libertad en septiembre de 2020, fue detenido de nuevo en septiembre de 2022 por agresión a una mujer en el condado de Mecklenburg.

Brown fue detenido de nuevo en enero de 2025 por hacer un uso indebido del sistema de emergencias tras denunciar supuestamente a agentes de policía por no tomarse en serio un problema médico. Lo arrestaron y compareció ante el tribunal el pasado mes de julio por el caso, que requerirá la designación de un evaluador forense para examinar su estado.

Su madre declaró a las televisoras locales que este año solicitó un ingreso psiquiátrico involuntario para su hijo después de que se volviera violento en casa. Los médicos diagnosticaron esquizofrenia a Brown, según Associated Press.

Las autoridades no han comunicado el posible motivo del apuñalamiento mortal del mes pasado, y la investigación sigue abierta.