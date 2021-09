Este martes 31 de agosto, Latinoamérica finalmente pudo acceder a Star +, la ambiciosa plataforma de streaming creada por la empresa Star para competir con los gigantes de este mercado.

Con la promesa de presentar contenido propio, películas, series y toda la programación de ESPN, Star + trata de ganar suscriptores en una región que tiene actualmente a más de 60 millones de usuarios de alguna plataforma de streaming.

A continuación te presentaremos todo lo que debes saber sobre la llegada de Star + a Latinoamérica.

¿Cuánto cuesta una suscripción a Star +?

El precio para acceder al catálogo de esta nueva plataforma variará según el país y el paquete que se contrate. Por ejemplo el paquete mensual tendrá un costo en México de 199 pesos (US$ 10), mientras que en Argentina podrá ser contratado por 880 pesos (US$ 9). En Chile este mismo plan valdrá 8.500 pesos (US$ 11) y en Colombia cuesta 31.900 pesos (US$ 8.5).

Sin embargo, existe la opción de combinar Star + con Disney + en un mismo paquete. En México, este servicio se puede adquirir por 249 pesos (US$ 12.5), en Argentina por 995 pesos (US$ 10.2), en Colombia por 38.900 pesos (US$ 10.3) y en Chile por 10.500 pesos (US$ 13.5).

Además, el servicio anunció un paquete anual que representa un ahorro en relación a pagar 12 mensualidades consecutivas.

¿En dónde puedo ver Star +?

Esta plataforma se podrá descargar en varias marcas de smart tv, así como en tabletas y celulares, tanto Android como iOS. Además, se podrá disfrutar en las consolas de videojuegos PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S. Asimismo, se puede acceder desde una computadora.

¿Qué puedo ver en Star +?

A través de esta plataforma se podrá disfrutar de todos los programas y películas que llevan hasta la televisión los diversos canales de Star +. Además, se anunció una gama muy amplia de producciones, así como material creado exclusivamente para el público latinoamericano que puedes conocer aquí.

Star + llevará todo el contenido deportivo en vivo de ESPN, por lo que se podrán seguir las ligas de futbol de Italia y Francia, así como las Grandes Ligas, NBA, NFL y los mejores torneos de tenis del mundo.

Star + presenta algunas de sus series más populares como The Walking Dead, American Horror Story, This is Us, Grey’s Anatomy, How I Met Your Mother, Modern Family y The X Files, por citar algunas.

Entre las películas que llevará se podrá ver Bohemian Rhapsody, Deadpool, Jojo Rabbit, Nomadland y Die Hard por nombrar algunas. En cuanto a los programas animados, contará con todas las temporadas de The Simpsons, Futurama, Family Guy y Bob’s Burgers

¿Qué otros beneficios otorga Star +?

Star + informa que con una suscripción una persona puede descargar hasta en 10 dispositivos. Además, ofrecerá contenido en resolución 4K, mismo que se podrá ver hasta en cuatro pantallas.

