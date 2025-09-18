Stay up to date with notifications from The Independent

Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y las firmas colaborarán en varios productos

Associated Press
Jueves, 18 de septiembre de 2025 07:39 EDT
NVIDIA-RESULTADOS
NVIDIA-RESULTADOS (AP)

El fabricante de chips Nvidia anunció el jueves una nueva asociación con la empresa de semiconductores Intel.

Nvidia e Intel colaborarán para trabajar en productos personalizados para centros de datos y computadoras personales, afirmó Nvidia en un comunicado de prensa.

Nvidia también indicó que invertirá 5.000 millones de dólares en acciones ordinarias de Intel, que ha enfrentado dificultades. El acuerdo está sujeto a aprobaciones regulatorias.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

