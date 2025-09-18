Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y las firmas colaborarán en varios productos

El fabricante de chips Nvidia anunció el jueves una nueva asociación con la empresa de semiconductores Intel.

Nvidia e Intel colaborarán para trabajar en productos personalizados para centros de datos y computadoras personales, afirmó Nvidia en un comunicado de prensa.

Nvidia también indicó que invertirá 5.000 millones de dólares en acciones ordinarias de Intel, que ha enfrentado dificultades. El acuerdo está sujeto a aprobaciones regulatorias.

