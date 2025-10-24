La nueva función de Instagram te permite volver a ver Reels antiguos

Instagram ahora te permite volver a ver Reels que ya viste, aunque no los hayas guardado.

¿Alguna vez estabas viendo Reels y actualizaste la app por accidente justo antes de guardar ese video buenísimo? ¿O mencionaste un clip con tus amigos, pero no pudiste mostrarlo porque se te olvidó guardarlo?

Buenas noticias: ya no es necesario guardar un Reel para volver a verlo más tarde.

Adam Mosseri, jefe de Instagram, anunció este viernes una nueva función que permite acceder al historial de Reels vistos.

“Si vas a tu perfil, luego a configuración y entras a ‘Tu actividad’, ahora aparece la opción ‘Historial de reproducciones’”, explicó Mosseri en un Reel. “Ahí puedes ver todos los Reels que has visto alguna vez”.

open image in gallery Ahora Instagram te permite volver a ver Reels antiguos sin necesidad de guardarlos ( Loic Venance/AFP via Getty Images )

Mosseri también detalló cómo se puede personalizar esta nueva función.

“Puedes ordenarla de más reciente a más antiguo o al revés. También puedes ir directo a una fecha específica, elegir un rango de fechas, o incluso filtrar por la cuenta que publicó el Reel”, explicó.

La noticia fue muy bien recibida entre los usuarios de Instagram, que no tardaron en expresar su entusiasmo en los comentarios: “¡Esto sí que es útil!”, escribió uno.

“¡SÍ! ¡Me encanta demasiado!”, puso otro.

Y un tercero comentó: “Justo lo que necesitaba. ¡Mil gracias!”.

open image in gallery La nueva función se encuentra en los perfiles de usuario de Instagram, dentro del menú de configuración ( Adam Mosseri/Instagram )

El principal competidor de Instagram, TikTok, ya ofrece una función similar de historial de reproducciones. Para acceder a ella, solo hay que ir al perfil, tocar las tres líneas en la esquina superior derecha, ingresar al menú, seleccionar “Configuración y privacidad” y luego “Centro de actividad”. Ahí, la primera opción que aparece es “Historial de reproducciones”.

YouTube también permite revisar Shorts que ya se vieron, aunque en ese caso los videos cortos se mezclan con los de formato largo dentro del mismo historial. Para consultarlo, basta con ir al perfil y tocar “Historial”.

Instagram, por su parte, ha implementado varios cambios en las últimas semanas. A comienzos de este mes, la plataforma propiedad de Meta presentó “Rings”, un reconocimiento para creadores destacados por su creatividad.

Los ganadores —que aún no han sido anunciados— recibirán un anillo físico, diseñado por Grace Wales Bonner, y un anillo digital que se mostrará en su perfil de Instagram.

Además, verán un aro dorado alrededor de su foto de perfil cada vez que publiquen una historia en Instagram y podrán personalizar el color de fondo de su perfil y el botón de “me gusta”, algo que los distinguirá del resto de los usuarios.

“Se trata más de ofrecer una visibilidad especial y un incentivo para que la gente aspire a un tipo de reconocimiento elevado y genial,” explicó el YouTuber Marques Brownlee, quien forma parte del panel encargado de seleccionar a los ganadores, durante una entrevista con CNBC en el anuncio oficial.

Traducción de Leticia Zampedri