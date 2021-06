El ejecutivo y los ingenieros de Google eran conscientes de que la empresa dificultaba a los usuarios de teléfonos inteligentes el mantenimiento de la información de localización en privado, según los documentos recién publicados y no redactados.

Los archivos se refieren a un caso judicial entre el estado de Arizona, con el fiscal general Mark Brnovich presentando la demanda en mayo de 2020.

Los documentos revelan que Google parecía seguir recopilando datos de localización incluso cuando los usuarios desactivaban la configuración para compartir la ubicación, y supuestamente presionaba a los fabricantes de teléfonos inteligentes como LG para que ocultaran determinadas configuraciones, informa Insider. LG no respondió a una solicitud de comentarios de The Independent antes del momento de la publicación.

Los documentos sugieren que Google recopiló datos de localización utilizando wi-fi y aplicaciones de terceros no afiliadas a Google. “¿Así que no hay forma de dar tu ubicación a una aplicación de terceros y no a Google?”, declaró un empleado, según los documentos, y añadió: “Esto no suena como algo que querríamos en la portada del (New York Times)”.

En 2017, se informó de que Google podía rastrearte incluso si desactivabas los servicios de localización, dejabas de usar las apps y retirabas la tarjeta SIM porque los dispositivos Android con conexión celular o Wi-Fi recogen los datos de las torres de telefonía móvil cercanas, proporcionando así a la empresa una estimación de la ubicación de los usuarios.

Un año después, una investigación descubrió que Google almacena una instantánea del lugar en el que te encuentras cuando simplemente abres su aplicación de Mapas, y las actualizaciones meteorológicas diarias automáticas de los teléfonos Android señalan aproximadamente el lugar en el que te encuentras.

Al parecer, Google también probó versiones de su sistema operativo Android que harían más fácil encontrar los ajustes de privacidad, pero Google consideró que su uso era un “problema” y pretendía enterrarlos más profundamente en sus menús de configuración.

“Puede que Apple se esté comiendo nuestro almuerzo”, comentó un empleado, señalando que era “mucho más probable” que Apple permitiera a la gente utilizar aplicaciones y servicios basados en la localización sin compartir los datos con la propia Apple.

Google no respondió a una solicitud de comentario de The Independent antes de la hora de publicación, pero dijo a The Verge que la demanda “y nuestros competidores que impulsan esta demanda han hecho todo lo posible por caracterizar erróneamente nuestros servicios. Siempre hemos incorporado funciones de privacidad en nuestros productos y hemos proporcionado sólidos controles para los datos de localización. Estamos deseando dejar las cosas claras”.