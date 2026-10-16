Los anuncios que ves en internet podrían servir para que los gobiernos te espíen, según un informe

Un grupo de investigadores advierte que algunos gobiernos están utilizando anuncios en línea para hackear los dispositivos de personas específicas e instalar software espía sin su conocimiento.

Según una investigación de Citizen Lab, un centro de investigación sobre derechos digitales de la Universidad de Toronto, los anuncios que aparecen en los sitios web pueden utilizarse para infectar dispositivos con programas de espionaje, incluso sin que los usuarios hagan clic en ellos. Además, los atacantes pueden dirigir estos anuncios maliciosos a personas específicas con gran precisión.

Citizen Lab señaló que se trata del primer caso conocido de un ataque de este tipo, aunque advirtió que probablemente estas prácticas estén mucho más extendidas de lo que se ha documentado hasta ahora.

Para entender cómo funcionan estos ataques, hay que tener en cuenta que la publicidad digital suele depender de subastas en tiempo real, en las que los sitios web ofrecen espacios publicitarios al mejor postor. Este proceso automatizado ocurre miles de millones de veces al día y se completa en fracciones de segundo cada vez que una persona visita una página con anuncios.

Para determinar qué publicidad mostrar, las plataformas que gestionan estas subastas recopilan información sobre los usuarios y sus intereses. Sin embargo, los investigadores advirtieron que esos mismos datos también pueden utilizarse para identificar y localizar a posibles víctimas, lo que permite dirigirles anuncios diseñados para instalar software espía en sus dispositivos.

De esta manera, los atacantes pueden aprovechar el sistema publicitario para mostrar a sus objetivos anuncios aparentemente inofensivos que, en realidad, contienen mecanismos para infectar sus equipos. Aunque a simple vista parezcan imágenes estáticas, muchos anuncios incorporan código complejo que puede utilizarse para introducir programas maliciosos en las computadoras de las víctimas.

Según Citizen Lab, este método se utilizó para instalar software espía en computadoras de la cadena de noticias Al Jazeera. No obstante, los investigadores consideran que podría formar parte de una práctica de ciberespionaje mucho más extendida.

Ante estos hallazgos, Citizen Lab propuso una serie de medidas para combatir esta amenaza, conocida como malvertising o publicidad maliciosa. Entre ellas, recomendó que los usuarios y los administradores de sistemas informáticos se mantengan alerta ante posibles anuncios peligrosos.

Asimismo, instó a las agencias de ciberseguridad y a los organismos reguladores a evaluar los riesgos que representa el actual sistema de publicidad digital para la seguridad informática, la privacidad de los usuarios y la seguridad nacional.

Traducción de Leticia Zampedri