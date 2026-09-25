Anthropic afirma que Claude encontró algo potencialmente transformador en nuestros cuerpos

Anthropic afirma que su sistema de inteligencia artificial Claude encontró algo potencialmente transformador en el cuerpo humano.

La empresa descubrió un “sistema enzimático previamente desconocido” dentro del ADN que comparó con CRISPR, una herramienta biotecnológica que revolucionó la investigación biológica y cuyo descubrimiento le valió el Premio Nobel en 2020. Sin embargo, también advirtió que “se necesitará mucho más trabajo para comprender qué hace este sistema y si se le puede dar un uso similar”.

El anuncio del descubrimiento también marcó el primer reconocimiento público por parte de la empresa de un laboratorio biológico que abrió en California. Esto permite que Anthropic utilice a Claude para generar hipótesis biológicas y luego ponerlas a prueba en la vida real.

Anthropic afirma que esto le permitirá probar el uso de la inteligencia artificial en la investigación biológica. Sin embargo, también avivó los temores sobre los peligros potenciales de la IA, muchos de los cuales están relacionados con su posible uso para crear armas biológicas.

La empresa recalcó que su investigación “solo abarca los niveles más bajos de riesgo de bioseguridad” y que no “maneja patógenos que puedan infectar a los humanos”. “En el futuro, incluso podría ser posible que Claude realice los experimentos de forma segura controlando de manera autónoma el equipo de laboratorio, con las medidas de seguridad adecuadas, pero no lo estamos haciendo hoy”, declaró Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic.

Por ahora, gran parte del trabajo del laboratorio consiste en que Claude busque secuencias de ADN asociadas a proteínas cuya función los científicos desconocen. Claude lee la bibliografía científica sobre el tema, redacta un informe para los investigadores que realizan los experimentos y, a continuación, evalúa la evidencia y descarta a la mayoría de los candidatos.

Si una muestra supera este proceso de revisión, los investigadores la prueban en el laboratorio de Anthropic, donde examinan la proteína para caracterizarla, utilizando también a Claude. De esta forma, los científicos pueden determinar si dicha proteína podría ser útil para futuras investigaciones científicas.

Ahora, ese proceso culminó en su primer anuncio público. Amodei afirmó que se había descubierto “una máquina molecular que sospechamos que podría representar un nuevo mecanismo de edición genética”.

“Su función precisa, su utilidad biotecnológica (si la tiene) o su nivel de importancia aún no están claros, pero, como mínimo, es un trabajo que me habría enorgullecido realizar como estudiante de doctorado”, escribió. “El trabajo lo realizó principalmente, aunque no en su totalidad, Claude: nuestro equipo de ciencias biológicas sugirió un área de investigación amplia; Claude revisó la literatura y gran cantidad de datos genómicos y descubrió algo interesante; luego, Claude propuso experimentos para verificar el descubrimiento y nuestro equipo los llevó a cabo”.

Muchos investigadores señalaron que la empresa solo había anunciado un descubrimiento potencialmente interesante y que se necesitaría más investigación para determinar su utilidad real. Feng Zhang, uno de los investigadores pioneros de CRISPR, declaró, por ejemplo, en una cita compartida por Anthropic, que se trataba simplemente de un hallazgo “intrigante” y que se requería más trabajo.

”Este es un ejemplo fascinante de cómo los agentes de IA pueden contribuir al descubrimiento biológico”, afirmó. “La identificación de secuencias repetitivas de ARN asociadas a transcriptasas inversas es realmente intrigante y merece una investigación más profunda”.

Traducción de Olivia Gorsin