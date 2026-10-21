CEO de Nvidia pide mayor inversión en inteligencia artificial en Europa

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, instó a los actores de la rezagada industria de inteligencia artificial de Europa a ponerse en marcha y promocionó un sistema modular para construir rápidamente centros de datos de IA.

Huang también presentó, en un discurso en una conferencia de la empresa para desarrolladores e inversionistas en Berlín el miércoles, herramientas para evitar que las aplicaciones de IA se descontrolen, confinándolas en una “caja de arena” digital.

“La economía de la IA en Europa está comenzando, y se está acelerando, y es estupendo verlo”, declaró Huang ante unos 3.000 desarrolladores, analistas y periodistas en el auditorio Tempodrom de Berlín mientras recorría el escenario con su característica chaqueta de cuero y zapatillas deportivas.

Huang, cuya empresa diseña los chips informáticos y el software que utilizan desarrolladores de IA como Anthropic y OpenAI, mencionó con frecuencia a empresas europeas asociadas como Siemens, Mercedes-Benz y Audi, de Volkswagen.

Huang sostuvo que “Europa está construyendo su economía de la IA” a medida que la tecnología pasa de los modelos de lenguaje a la llamada IA física en la manufactura. “Todas las empresas en el futuro serán empresas de IA”.

El director ejecutivo de Mercedes-Benz, Ola Kallenius, cuya compañía trabaja con Nvidia en el desarrollo de tecnología de conducción autónoma, señaló que esa tecnología podría reducir el número de muertes en accidentes automovilísticos causadas por error humano “hasta cero... tendremos calles más seguras una vez que tengamos autonomía total”.

Huang indicó que el diseño de Nvidia para el Vera Rubin DSK Pod, un centro de cómputo modular prefabricado que se entrega en una caja similar a un contenedor de envío, reducirá el tiempo necesario para instalar un centro de datos de meses a días. El pod “cambiará la forma en que la gente construye centros de IA”, les dijo Huang a los asistentes de la conferencia Nvidia GTC.

Afirmó que Nvidia había invertido 10.000 millones de dólares en startups y socios europeos durante el último año.

La expansión de los centros de datos es clave para Europa, que solo cuenta con alrededor del 5% de la capacidad mundial de cómputo para IA, en comparación con el 75% en Estados Unidos. La falta de la potencia de cómputo para entrenar aplicaciones de IA es un obstáculo clave para los desarrolladores europeos.

“El gran cuello de botella es el cómputo”, manifestó Jeannette zu Fürstenberg, presidenta y directora general de General Catalyst, antes del discurso. General Catalyst invierte en empresas de IA.

Huang fue interrumpido brevemente por manifestantes que levantaron una pancarta en la que le pedían “limpiar” su negocio. Huang prometió “hablar con ustedes más tarde” e instó a seguridad a evitar un trato brusco mientras retiraban a los manifestantes.

Huang también abordó las preocupaciones sobre la seguridad al hablar del software OpenShell y Sentry de la compañía, diseñados para ejercer control externo sobre lo que están haciendo las aplicaciones de IA y bloquearlas si violan la política de la empresa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.