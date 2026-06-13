Anthropic dice que inhabilitó sus últimos modelos de IA para cumplir nuevos controles de exportación

El gigante de la IA Anthropic informó el viernes que ha desconectado sus modelos de inteligencia artificial más recientes, conocidos como Fable 5 y Mythos 5, para cumplir una directriz del gobierno estadounidense para impedir su uso por parte de ciudadanos extranjeros.

Los controles de exportación representan el paso más significativo hasta la fecha del gobierno de Estados Unidos para restringir el acceso a los modelos de IA más avanzados. Anthropic lanzó Fable de forma amplia esta semana. Ese modelo es una versión limitada del aún más avanzado Mythos, al que la empresa ha restringido estrictamente el acceso por temores de ciberseguridad.

En un comunicado, Anthropic señaló que discrepa con la forma en que el gobierno ha gestionado el asunto, y explicó que recibió la directriz del gobierno de Estados Unidos el viernes por la tarde y que esta no especificaba las preocupaciones de seguridad nacional.

“Creemos que el gobierno debería tener la capacidad de bloquear implementaciones inseguras, como parte de un proceso reglamentario que sea transparente, justo, claro y basado en hechos técnicos", comentó la empresa. “Esta medida no se ajusta a esos principios”.

Anthropic calificó la situación como un “malentendido” y manifestó que espera restablecer el acceso a los modelos “lo antes posible”.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

La medida se anunció 10 días después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara una orden ejecutiva para establecer un marco que permita al gobierno federal evaluar los riesgos para la seguridad nacional de los sistemas de IA más avanzados durante hasta un mes antes de su lanzamiento público. La participación de los desarrolladores de IA sería voluntaria, según indicó la orden.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.