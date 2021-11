Los demócratas absorben el impacto de perder las elecciones para gobernador de Virginia, y los comentaristas políticos evalúan qué provocó la derrota y lo que significa para el futuro del partido.

En lo más alto de la lista de objetivos para culpar están la izquierda progresista y el fracaso en aprobar la agenda de Biden en el Congreso. Sin embargo, otros señalan que, de hecho, el resultado está más o menos en línea con el comportamiento de Virginia en las elecciones del año anterior, y que si hay que creer en las encuestas al salir de urna, la dinámica subyacente de las coaliciones electorales de los dos partidos muestra pocas señales de cambio.

A medida que se asimilaban los resultados, el presentador de MSNBC Joe Scarborough intervino en su programa Morning Joe con este diagnóstico: la aceptación de los demócratas de la llamada cultura woke que los perjudica de forma inevitable con votantes a los que de otro modo podrían ganarse.

“La gente dice, 'oh, ganó al basarse en algo que no es real, que no existe, CRT (teoría crítica de la raza) o cultura woke, como quieras llamarlo'... La gente dice, 'oh, es porque [los votantes] son racistas'. No, son demócratas de toda la vida y hablan de lo que sucede en los campus universitarios”, dijo.

Como lo ve Scarborough, muchos demócratas no ven la gravedad de este problema porque la intensidad del discurso en torno a él sofoca la disidencia pública. “Dondequiera que vayamos, cuando nadie mire, cuando las cámaras estén apagadas, cuando la gente no se preocupe de que la gente los llame fanáticos, es lo que sucede”, afirmó. "Eso sucedió anoche en Virginia".

Sin embargo, Scarborough apenas representa la opinión dominante de por qué perdió Biden. Muchos expertos progresistas, incluidos algunos en su propia red, ven la contienda de manera bastante diferente.

Joy-Ann Reid, presentadora de The Reid Out, tuiteó que la estrategia que el republicano Glenn Youngkin implementó en su exitosa campaña hizo maravillas por la derecha durante mucho tiempo.

“El problema de McAulliffe fue que A)la narrativa general del estado de ánimo es mala para los Demócratas y para Biden, y B) Youngkin, como el republicano que es, llenó el vacío con un miedo incipiente a las amenazas a la preciada narrativa histórica de una gloriosa historia cristiana blanca e íntegra que es grande/bondadosa. No es que eso no sea fácil de hacer en EE.UU., donde una parte de la población siempre ha valorado el dominio de un grupo sobre la democracia y el progreso compartido”.

También defendió a los progresistas de las acusaciones de que era su agenda la que socavaba las posibilidades de Terry McAuliffe. "Los demócratas progresistas son casi los únicos que defienden de forma enérgica al tipo de personas que estarían de verdad abiertas a votar por los demócratas y las recompensarían si cumplieran", escribió. “Pero por hacer eso, reciben una paliza de su partido y de la prensa de Beltway. Estamos en ese punto."

El punto de Reid sobre el factor racial se ve confirmado por el desglose del resultado a nivel de condado, que mostró una brecha partidista dramática entre los condados más blancos y los menos blancos de Virginia. Otros datos mostraron que los patrones de votación cambiaron de forma drástica entre las mujeres blancas en particular; mientras que aquellas con títulos universitarios se inclinaron de forma leve hacia los demócratas, las demás se inclinaron de forma drástica hacia el otro lado.

Además de las divisiones raciales, que sin lugar a dudas pasaron a primer plano cuando Youngkin atacó de forma explícita la teoría crítica de la raza y la cultura woke como supuestos enemigos del estilo de vida estadounidense. También está el asunto del fracaso de los demócratas hasta ahora para lograr que se apruebe la agenda de Joe Biden en el Congreso, algo por lo que moderados y progresistas ya se culpan unos a otros.

"La incapacidad del partido para aprobar el programa económico de Biden ya hizo mucho daño", escribió el comentarista político Zachary D Carter. “Desde marzo, el mensaje constante que los votantes han recibido de los demócratas en Washington ha sido 'creemos que esto es muy importante para tu familia y no podemos lograrlo'”.

Otros, sin embargo, señalaron algunos factores estructurales que hicieron que las elecciones fueran difíciles para los demócratas, sin importar la dinámica interna de la contienda. Amy Walter del Cool Political Report argumentó que debido a que el Partido Republicano de Virginia elige a sus nominados a través de un sistema de convenciones, Youngkin se salvó de “una primaria larga y prolongada en la que Trump y sus partidarios tendrían una mayor presencia”. Trump respaldó a Youngkin pero no hizo campaña a su favor, lo que dificulta que los demócratas lo etiqueten como un trumpista absoluto.

Mientras tanto, Derek Thompson de The Atlantic, señaló que durante casi cinco décadas, el partido que ostenta la presidencia ha perdido la gubernatura de Virginia de manera casi invariable.

Sin embargo, si bien la participación fue alta para los estándares de un año fuera, las predicciones de que eso ayudaría a los demócratas no resultaron precisas.

Como señaló el politólogo Michael McDonald, “la participación es importante debido a la proscripción para que los demócratas sigan adelante. Su base no está desmoralizada por lo que sucede en DC; todavía votan a los niveles que los ayudaron a ganar en 2017 y 2018, si no es que más. La diferencia es que los republicanos se movilizan aún más”.

Algunos expertos también teorizaron que el resultado podría indicar problemas más profundos para los demócratas que van más allá de lo que sucedió en el ciclo electoral el año fuera. Trip Gabriel, del New York Times, por ejemplo, escribió que los resultados de las elecciones del martes “se presagiaron hace un año, cuando la reprimenda de los habitantes de los suburbios a Trump no se tradujo en una votación negativa, y los demócratas perdieron escaños en la Cámara y sufrieron aplastantes pérdidas en las contiendas legislativas. Ninguna de las cámaras objetivo de los demócratas cambió a pesar de que Biden ganó muchos de los distritos cambiantes".

Las citas dadas de forma oficial por los propios demócratas del Congreso parecían indicar una atmósfera de circunspección sobre qué hacer a continuación, al menos en la superficie. Algunos enfatizaron la necesidad de aprobar la legislación de Biden, mientras que otros, sobre todo Nancy Pelosi, insistieron en que la decisión de Virginia no cambia la agenda del partido.

Joe Biden, sin embargo, tuvo su propio análisis. Al hablar en la cumbre de la COP26 en Glasgow antes de volar a casa cuando llegaron los resultados de las elecciones, vertió agua fría sobre la idea de que el estancamiento de los demócratas en el Congreso fue el factor decisivo en la contienda, en la que predijo de forma audaz que McAuliffe ganaría.

"No creo, y no he visto ninguna evidencia, que si lo hago bien o mal o si tengo mi agenda aprobada o no de que tendrá un impacto real en ganar o perder", declaró en una rueda de prensa. "Incluso si hubiera aprobado mi agenda, no diría que ganamos porque la agenda de Biden pasó".