Jill Biden no estará en la Casa Blanca para su 70 cumpleaños el jueves.

En cambio, la primera dama y el presidente Joe Biden se tomarán un inusual descanso a mitad de semana lejos de Washington DC y pasarán un día relajante en su casa de playa en Rehoboth Beach, Delaware.

El presidente, que ha soportado públicamente una gran tragedia, le ha dado crédito a su esposa por su felicidad personal y éxito profesional.

Y mientras la Dra. Biden celebra su cumpleaños, aquí hay 70 datos sobre ella.

1. Jill Biden nació como Jill Tracy Jacobs.

2. Su padre, Donald Jacobs, fue un ex señalizador de la Marina de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en cajero de banco y finalmente fue presidente de un banco de Pensilvania.

3. La familia de su madre, Bonny Jean Godfrey, tenía una farmacia Rexall en Camden, Nueva Jersey, que es donde se conocieron sus padres cuando su padre pidió un helado.

4. Cuando era niña, dice que se escaparía de su casa y entraría en el Upper Moreland Swim Club en los suburbios de Filadelfia para darse un chapuzón.

5. Una vez golpeó a un matón del vecindario que había molestado a su hermana Bonny Jacobs, golpeó su puerta y lo golpeó en la cara.

6. Creció como una gran fanática del equipo de hockey sobre hielo de la NHL Philadelphia Flyers, pero también apoya a los Eagles y Phillies de la ciudad.

7. De joven pasaba los veranos sirviendo mesas en restaurantes en la costa de Nueva Jersey.

8. Después de la secundaria, estudió brevemente la comercialización de moda en una universidad de Pensilvania, según la revista Vogue.

9. Para ganar algo de dinero extra antes de conocer a Joe Biden, trabajó como modelo para una agencia en Wilmington, Delaware. "Podría haber hecho cinco trabajos en los que te pagan, como 20 dólares", le dijo a Vogue. "Pero yo no era modelo".

10. Joe y Jill Biden tenían una cita a ciegas y ella le dijo a Vogue que después de que terminó llamó a su madre y le dijo: "Mamá, finalmente conocí a un caballero".

11. No fue su primer marido. Anteriormente estuvo casada a los 18 años con Bill Stevenson, de quien se divorció en 1975.

12. Se sorprendió cuando Joe la invitó a salir por primera vez, y tuiteó en una fecha mucho más tarde: "¿Cómo obtuviste este número?".

"Esas fueron las primeras palabras que le dije a Joe cuando me llamó de la nada un sábado de 1975".

13. No es fácil de precisar: Jill ha dicho anteriormente que Joe Biden tuvo que proponerle matrimonio cinco veces antes de que ella aceptara casarse con él.

14. Quizás para explicar su atractivo para la profesión docente, ella es la mayor de cinco hermanas.

15. Ella ha sido una roca para Joe, quien la conoció después de la muerte de su primera esposa y su hija Naomi. “Ella me devolvió la vida”, dijo Joe en su libro Promises to Keep. "Ella me hizo empezar a pensar que mi familia podría estar completa de nuevo".

16. Dejó que los hijos de Joe, Hunter y Beau, eligieran el nombre de su hija, Ashley, que nació en 1981.

17. Enseñó inglés en el hospital psiquiátrico Rockford Center y trabajó en escuelas públicas durante 13 años.

18. Los estudiantes de Jill se refieren a ella como "Dra. B", y ella también recibe un pulgar hacia arriba por su enseñanza, con reseñas en Rate My Professor que sugieren que la mayoría de los estudiantes tomarían su clase nuevamente, pero advirtiendo que ella es una estudiante difícil.

19. Como segunda dama, cuando Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017, hizo que su equipo de seguridad se vistiera como estudiantes cuando la acompañaban a clase.

20. Y ella realmente ama su trabajo, no solo trabaja como educadora, es quien es, según uno de sus tweets de 2020.

21. Es la primera dama de la historia que tiene un trabajo remunerado fuera de la Casa Blanca.

22. Ella es oficialmente la Dra. Biden. Obtuvo su Doctorado en Educación de la Universidad de Delaware en 2007.

23. Es autora de varios libros para niños. Don't Forget, God Bless Our Troops se publicó en 2012, mientras que Joey: The Story of Joe Biden se publicó en 2020.

24. Su libro de memorias Where the Light Entra: Building a Family, Discovering Myself se publicó en 2012 y se convirtió en un bestseller del New York Times.

25. Comparte siete nietos con Joe y una de sus nietas, Naomi, la ha descrito como "muy traviesa".

26. Además de un doctorado, tiene dos maestrías: en educación y en inglés.

27. Es una gran corredora y anteriormente ha corrido en carreras benéficas, corriendo millas al día para hacer ejercicio.

28. Corrió su primer maratón, el Marine Corps Marathon, en 1998 en 4:30:32.

29. No le gustaba que la llamaran "segunda dama". En una entrevista de 2016 con Seth Meyers, dijo en broma que preferiría que la llamaran "Capitana del Vice-escuadrón".

30. En 2016, apareció como invitada especial en Jeopardy presentando la pista final en un episodio de Washington DC del programa con maestros.

31. Ella no es una oradora pública natural. Durante su tiempo como segunda dama, le dijo a Marie Claire: “Cuanto más lo haces, más fácil se vuelve, pero siempre quiero estar preparada y siempre practico mis discursos; Nunca lo hago de improviso".

32. Jill tiene un sólido historial de apoyo a familias de militares y se comprometió a seguir haciéndolo como primera dama.

33. Está feliz de hacer un pequeño troleo en Internet a expensas de Donald Trump, ya que anteriormente había compartido algunos tweets descarados que apuntaban al antiguo rival de su esposo.

34. Jill tiene un juego de máscaras serio: fue fotografiada en varios eventos durante la pandemia con máscaras decorativas, incluida una de la campaña que simplemente decía "votar".

35. A pesar de ponerse un atuendo elegante desde que se convirtió en primera dama, Jill supuestamente tiene una política de no comentar sobre sus elecciones de vestuario.

36. Pero se sabe que su vestido de noche inaugural fue creado por la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst en Nueva York y presentaba las flores federales de todos los estados y territorios de Estados Unidos, y la flor de Delaware colocada al nivel del corazón.

37. A la gente le encanta el scrunchie de Jill Biden y ella no sabe por qué. El accesorio para el cabello elegido por la primera dama fue un tema candente de conversación después de que compartió una foto de ella misma en una tienda con un gorro de color rosa claro. Más tarde le dijo a Kelly Clarkson en una entrevista: “Sabes, mi hija me llamó justo después de que salí de la tienda y me dijo: 'Mamá, todos están hablando de esta gomita'. Dije: '¿Qué scrunchie?' No sabía de qué estaba hablando. Todavía no lo entiendo".

38. Tiene muchos admiradores, entre ellos sus propias mascotas. Ella le dijo a Clarkson que los perros de la pareja, Champ y Major, los siguen. “Les gusta estar donde sea que estemos. Incluso si mi puerta está cerrada, están sentados justo afuera de la puerta como, '¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar!'".

39. Y le dijo a Clarkson en el programa de entrevistas de artistas de la Casa Blanca que quería "tal vez ir a tomar un martini y unas papas fritas" cuando la pandemia finalmente termine.

40. Jill y Joe tienen algunas metas sólidas. Casado durante 44 años, Joe describió a Jill como el amor de su vida en una publicación de Instagram del Día de San Valentín.

41. El presidente también dice que el día favorito de su esposa del año es el Día de San Valentín, y este año hizo que los carpinteros de la Casa Blanca instalaran decoraciones en el césped.

42. A pesar de ser una gran fanática de la enseñanza, Jill se tomó un descanso de la profesión durante la campaña presidencial de su esposo.

43. La quieres en tu esquina. Durante un mitin de la campaña de Biden en 2020, Jill se ocupó de un interlocutor ella misma, ayudando a sacar al hombre del evento. Cuando se le preguntó al respecto más tarde, explicó: "Soy una buena chica de Filadelfia". En otro evento, Jill saltó frente a Joe para protegerlo de los manifestantes.

44. Ella te tomará por WaWa. Durante la campaña 202, Jill compartió imágenes de varias paradas de comida explicando su amor por WaWa y otros lugares de comida rápida.

45. A diferencia de su esposo, Jill no fue criada como católica. Se convirtió en parte de la iglesia presbiteriana cuando era adolescente, pero asiste a los servicios católicos con Joe.

46. Le encantan las bromas. Se burló de los reporteros de la Casa Blanca disfrazándose de asistente de vuelo y sirviéndoles helado; y cuando era segunda dama, una vez se escondió en un compartimento superior del Air Force Two.

"Siempre he creído que tienes que robar los momentos felices cuando puedas", escribió en sus memorias de 2019.

47. A principios de este año, la historia de la vida de Jill se convirtió en un cómic de 22 páginas en la serie Female Force lanzada por TidalWave Comics.

48. Lleva un bolso Valentino Rockstud personalizado adornado con un retrato pintado de sus pastores alemanes, Champ y Major, así como su primera inicial "J".

49. Jill y Joe Biden compraron su casa de playa de $2.7 millones cerca de la ciudad turística de Rehoboth Beach en Delaware en 2017. Tiene una piscina con vista al Parque Estatal Cape Henlopen y está a solo cuadras del Océano Atlántico.

50. Jill pasará su 70 cumpleaños en la casa de playa de su familia en Delaware y será su primera visita a la casa desde que su esposo asumió el cargo en enero.

51. Comparte instantáneas de la pareja en Instagram y tiene 3.4 millones de seguidores en el sitio de redes sociales.

52. Jill fue la anfitriona de la primera Cumbre de la Casa Blanca sobre Colegios Comunitarios durante su tiempo como segunda dama y sigue siendo una apasionada.

53. Dice que es una "comensal bastante saludable" que trata de "encontrar frutas y verduras frescas" y siempre tiene almendras y agua a la mano.

54. Fue entrevistada por la estrella de The Food Network Ina Garten en septiembre de 2020 para una recaudación de fondos de "Cócteles y conversación" para la campaña de su esposo.

De 55 años, Jill le dijo a la revista Parade que una de las comidas que prepara para su familia es pollo parmesano, que sirve con pasta rigatoni y una ensalada verde.

56. Aunque el presidente no bebe, Jill disfruta de una copa de vino, tinto en lugar de blanco, cuando cocina, dice CNN.

57. Jill le dijo a la cocinera de televisión Rachel Ray que en Nochebuena saca una barra de helado para su familia.

58. Ella todavía toma clases de barre y spinning y hace pesas y hace tiempo para hacer ejercicio “ya sean las 6.30 de la mañana o las 6.30 de la noche”, le dijo a la revista Self.

59. En 2011, ella y la entonces primera dama Michelle Obama lanzaron la campaña Joining Forces para ayudar a los veteranos y cónyuges de militares con oportunidades profesionales.

60. El nombre clave del servicio secreto de Jill como Primera Da60. El nombre ema es el mismo que tenía cuando era Segunda Dama, Capri.

61. Durante la pandemia, dijo que extrañaba “el olor de los cuadernos nuevos o de los pisos recién encerados” al comienzo del nuevo año escolar.

62. Cuando los líderes del Partido Demócrata llegaron a su casa en 2003 para convencer a su esposo de postularse para la Casa Blanca, ella dice que pasó junto al grupo en bikini con un "No" escrito en su estómago.

63. Cuando los alumnos le preguntaban si estaba casada con el entonces vicepresidente Joe Biden, Jill les decía que era uno de sus parientes.

64. En sus memorias, Jill llamó a Hunter Biden "el corazón de nuestra familia de muchas maneras" y lo ha defendido firmemente de los ataques por sus negocios.

65. Ha tenido una amistad con la actriz Jennifer Garner "durante años y años" y el mes pasado se unió a ella en una visita escolar en el estado natal de la estrella, Virginia Occidental. Ambos han trabajado en la junta directiva de la organización benéfica Save the Children.

66. También tiene una fuerte amistad con la ex primera dama Michelle Obama y en febrero le envió un paquete de verduras del huerto de la Casa Blanca.

67. Jill también ha tenido una larga amistad con el Príncipe Harry, después de conocerlo por primera vez en 2013 cuando visitó Washington DC para una recepción en honor a las tropas estadounidenses y británicas caídas. Luego, Jill voló a Londres para los juegos Invictus de 2014, y desde entonces se ha visto a la pareja junta en los eventos.

68. Joe Biden reveló que el apodo de su esposa es "Jilly" cuando le rindió un homenaje cariñoso en la mañana de su investidura.

69. A pesar de las afirmaciones de las redes sociales, Jill no posó para una fotografía con Fidel Castro en una visita a Cuba durante la administración Obama. Reuters dice que la imagen era de hecho el difunto dictador junto al explorador noruego Thor Heyerdahl y su esposa Jacqueline Beer.

70. Jill es fanática de la poeta Amanda Gorman y convenció al comité inaugural de que sería perfecta para el evento. En enero se convirtió en la poeta más joven en escribir y leer su obra en una inauguración y la ha catapultado a la fama internacional.