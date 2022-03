Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. prometió que la administración de Biden haría “todo lo posible” para ayudar a Benjamin Hall, un reportero de Fox News que resultó herido en un ataque que mató a otros dos periodistas en Ucrania el lunes.

Ned Price les dijo a los periodistas durante su rueda de prensa diaria el martes que el Departamento de Estado estaba en contacto con Fox News en “múltiples niveles”, trabajando para garantizar la seguridad de Hall.

“Todos conocemos a Ben, hemos viajado por el mundo con él. Muchos de ustedes conocieron a [el camarógrafo] Pierre [Zakrzewski]... nuestros pensamientos están con los seres queridos de Pierre y su familia... todos aquí en el departamento apoyamos a Ben”, declaró Price, refiriéndose al camarógrafo de Fox News, Pierre Zakrezewski, quien falleció en el ataque según informó la empresa el martes.

El gobierno de Ucrania ha declarado que el vehículo en el que viajaban los dos hombres y una periodista ucraniana fue atacado con armas de fuego cerca de la ciudad de Kyiv, el cual los ucranianos atribuyeron a las fuerzas rusas.

“Haremos todo lo posible para ayudar a Ben”, agregó Price el martes, deseándole al reportero una pronta recuperación.

Fox News o el gobierno de EE.UU. han dado pocos detalles con respecto a lo que saben sobre lo que ocurrió en el ataque que condujo a la hospitalización de Hall, así como a la muerte de Zakrezewski y de la reportera ucraniana Oleksandra Kuvshynova. Hall permanece hospitalizado en Ucrania, y la gravedad de sus heridas aún se desconoce.

“Hoy temprano, nuestro corresponsal Benjamin Hall resultó herido mientras estaba en busca de noticias en las afueras de Kyiv en Ucrania”, comentó el lunes la directora general de Fox News, Suzanne Scott.

“Tenemos un nivel mínimo de detalles en este momento. Ben está hospitalizado y nuestros equipos de campo están trabajando para recopilar información adicional, a medida que la situación se desarrolla rápidamente. La seguridad de todo nuestro equipo de periodistas en Ucrania y las regiones circundantes es nuestra principal prioridad y tiene la mayor importancia”, continuó.

El corresponsal de Fox News, Benjamin Hall, reportando desde Ucrania (Fox News )

Scott también emitió un comunicado el martes, en el que confirmó la muerte de Kuvshynova, quien dijo que trabajaba como consultora (o “enlace”) para la empresa en Ucrania. La directora general de Fox describió a la joven de 24 años como “increíblemente talentosa” y fue elogiada por su valentía.

El ataque contra el equipo de Fox News ocurrió justo un día después de que el periodista estadounidense Brett Renaud fuera asesinado a tiros por las fuerzas rusas en Irpin mientras desempeñaba sus funciones para la revista TIME.

Renaud estaba en un automóvil que viajaba para informar sobre los refugiados ucranianos que intentaban evacuar cuando el vehículo fue emboscado por los soldados de Vladimir Putin, según funcionarios ucranianos. Un segundo periodista estadounidense también resultó herido y fue trasladado al hospital.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Joe Biden estaba pensando en Hall el lunes cuando se le preguntó sobre la situación y sobre la promesa que el presidente hizo previamente de “responder con fuerza” si algún estadounidense resultaba herido en Ucrania.

“Bueno, primero déjeme decirle, su colega, Benjamin Hall, sé que aún no hay informes finales o esperaríamos a que su empresa de noticias los confirme, pero nuestros pensamientos, los pensamientos del presidente, los pensamientos de nuestra administración están con él, su familia y con todos ustedes en Fox News también”, dijo en la conferencia de prensa del lunes.

Agregó que Biden ha estado “liderando al mundo” para establecer “consecuencias” y “repercusiones” en forma de sanciones económicas devastadoras.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia no ha comentado sobre el incidente y se ha mantenido enfocado en los últimos días en un ataque en la región separatista de Donbás en el que murieron aproximadamente dos docenas de civiles. Funcionarios rusos han culpado a Ucrania por el ataque, lo que el gobierno de Ucrania ha negado.

Funcionarios rusos también han acusado a Ucrania de atacar sus propias instalaciones nucleares con el propósito de culpar a los soldados rusos, incluso cuando The Wall Street Journal ha publicado un relato escalofriante de las decenas de técnicos en la planta nuclear en ruinas de Chernóbil que siguen encarcelados y hacen trabajos forzados en las instalaciones bajo la guardia rusa, luego de que las fuerzas de Moscú tomaran la región al principio de su ofensiva.

Mientras la comunidad de Fox News lamenta la muerte de Zakrzewski y Kuvshynova, y reza por la recuperación de Hall, algunos de los presentadores de la misma cadena han sido criticados por tener narrativas engañosas y promocionales del conflicto entre Rusia y Ucrania que halagan cada vez más la versión de los hechos del Kremlin.

El presentador más controvertido es Tucker Carlson, cuyo programa se encuentra siempre entre los más vistos en las noticias por cable. Antes del conflicto cuestionaba a menudo por qué alguien en EE.UU. debería apoyar a Ucrania (un aliado estadounidense bien establecido) contra Rusia (un adversario autoritario), y últimamente ha ayudado a difundir una teoría de conspiración que dice que existen biolaboratorios operados y financiados por EE.UU. en Ucrania, donde supuestamente han estado desarrollando armas biológicas.

El lunes, la coanfitriona de Fox and Friends, Rachel Campos-Duffy, mezcló aún más los mensajes ya confusos de su cadena sobre el conflicto al presentar el argumento de que el conflicto es, de hecho, culpa de Occidente.

La presentadora afirmó que Estados Unidos “provocó” a Rusia al permitir la posibilidad de que Ucrania se convirtiera en miembro de la OTAN.

“Dejaron muy claro que había una línea roja”, comentó. “La línea roja era una neutralidad para Ucrania, que no podía entrar a la OTAN”. (Ucrania aún no es miembro de la OTAN). “Y al final, si obtienen este acuerdo de paz… probablemente ese será el caso de todos modos”.

