Donald Trump ha sugerido sin fundamento que el actor Alex Baldwin pudo haber disparado deliberadamente a dos colegas en un accidente en el set de una película que dejó un muerto y otro herido.

Baldwin mató con un tiro a la directora de fotografía Halyana Hutchins y al director herido Joel Souza en el set de Rust el 21 de octubre, después de que el director asistente David Halls supuestamente le entregó una pistola de utilería que resultó estar cargada.

Trump mencionó que pensaba que el actor, que hizo las famosas impresiones del expresidente de Estados Unidos en el programa de comedia Saturday Night Live, podría haber disparado a los miembros del equipo deliberadamente, informó Rawstory.

"Es un tipo con problemas", afirmó Trump durante una entrevista por radio. “Le pasa algo. Lo he observado durante años. Se mete en peleas a puñetazos con los reporteros. Mira, no me gustan los reporteros. Algunos me gustan, algunos son geniales, algunos tienen talento, pero no te metes en peleas a puñetazos. Quiero decir, todo lo que hace, es un tipo volátil. Es un loco".

Trump agregó que no habría apuntado con un arma a alguien en esa situación.

"Si me entregaran un arma, nunca apuntaría a alguien y le dispararía, ya sabes", declaró Trump. “No me importa revisar el arma, ya sabes, puedes mirarlo de cualquier manera [...] Ni siquiera es como una actriz que está en el set contigo, este era una directora de fotografía, así que eso significa que él tomó el arma y apuntó a una directora de fotografía, apretó el gatillo y estaba muerta. Es raro."

Continuó: “Creo que solo por [instinto] natural ... creo que lo habría apuntado al aire, pero también puedes mirar para ver si está cargado. Pero quién tomaría un arma y apuntaría a una directora de fotografía y apretaría el gatillo, y ella está muerta".

Los funcionarios han estado investigando cómo terminó la munición real en el arma, pero Trump sugirió que el propio Baldwin podría haberla cargado.

Leer más: Lauren Boebert intenta trolear torpemente el vestido de AOC en la Met Gala por reunirse con Trump

“Quizás lo cargó”, expresó Trump. "Le pasa algo, es un tipo enfermo".

El expresidente luego criticó las actuaciones de Baldwin durante Saturday Night Live.

“Alec Baldwin era terrible imitándome, pensé. Consideré que era realmente terrible y, por cierto, si pensara que era bueno y no me gustaba su política o no me gustaba, habría dicho que era bueno. Aunque era terrible, pero lo tuvieron durante años haciendo estas cosas. Sin embargo no me agrada o me desagrada, en realidad no lo conozco, pero lo he observado a lo largo de los años por el hecho de que hizo tanto esto en Saturday Night Live” , aseguró.

"Lo he observado, y es un pájaro cuco, es un chiflado", agregó Trump.

El expresidente a menudo ha cuestionado la estabilidad mental de sus críticos u opositores políticos. Llamó al exjefe del FBI James Comey "loco, un verdadero chiflado" en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia en la Casa Blanca; expresó que la senadora Lindsey Graham “se volvió loca, la tipa es una chiflada” en 2016; se refirió al senador Bernie Sanders como "Bernie loco" y lo llamó un "loco total"; y se refirió a Kim Jong-un, el dictador norcoreano, como "un loco ... Francamente podría ser un loco total", antes de que los dos líderes se conocieran y desarrollaran una relación cercana.

También se ha referido al exasistente Omorosa Manigault Newman como "loca y trastornada", y declaró que la congresista demócrata Maxine Walters estaba "loca".

Algunos han sugerido que el propio Trump puede tener problemas de salud mental, incluida su sobrina Mary Trump, psicóloga clínica, que dice que muestra signos de ser un narcisista.