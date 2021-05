Caitlyn Jenner enfrenta el ridículo luego de una entrevista con Dana Bash, de CNN, donde mencionó cómo "un tipo llamado Lee" y otras "personas con presupuesto" la ayudaron a comprender la enorme economía de California.

Cuando Bash le preguntó a la estrella del reality show de 71 años, que se postula para gobernadora de California, si se siente "calificada" para enfrentarse a la quinta economía más grande del mundo, Jenner respondió: "Sí, porque me rodearé de gente realmente genial".

“Tuve reuniones esta semana con gente del presupuesto; estaba tan impresionada”, dijo.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians rechazó nombrar a alguien que conoció en particular porque no "quiere exponer a nadie".

“Tuve reuniones sobre regulaciones, con la Institución Hoover, y este chico, Lee, era simplemente el mejor, tan inteligente, había estado trabajando en regulaciones en este estado durante los últimos 10 años, tiene soluciones”, añadió.

“Dije, 'Dios mío, eres como mi nuevo mejor amigo, ¿de acuerdo?' Aprendí mucho de él en tan poco tiempo, pero siento que tengo la capacidad de atraer a Sacramento a personas así, que pueden marcar la diferencia”, señaló.

De acuerdo con el tipo de respuesta que Jenner dio en términos de discusión de política económica, muchos espectadores notaron un modelo evidente al estilo Trump.

Un usuario escribió en Twitter: “Sigo pensando que Caitlyn Jenner debe ser ignorada. Imagínate si Trump nunca hubiera recibido toda la atención de los medios cuando se postuló para el cargo".

Jenner defendió su falta de experiencia para el puesto destacando cómo su trayectoria empresarial la ha capacitado para ser la gobernadora de California.

“He estado en el mundo empresarial. La gente piensa: ‘has estado en el mundo del espectáculo, te considera´ una estrella de la realidad. Ciertamente, lo he hecho, pero el entretenimiento es un negocio, y tienes que dirigir ese negocio".

“Pero también he hecho otras cosas. Vendimos equipos de ejercicio por valor de mil millones de dólares en televisión. He tenido empresas de aviación. Siempre he estado involucrada en ser emprendedora y traté de inspirar a mis hijos a hacer lo mismo. Y lo han hecho muy bien en ese departamento”, declaró.

Un usuario escribió en Twitter: “Acabo de ver la entrevista con Jenner y no pudo responder las preguntas críticas sobre la elección. No elija a otra estrella de los reality que mencionó 'vender equipos de ejercicio en la televisión' como uno de sus argumentos para ser gobernadora".

"Entonces, ¿vender equipos de ejercicio por televisión es un requisito para ser gobernador de California?" escribió otro.