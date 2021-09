La mujer que derribó a Andrew Cuomo: “Dejé caer una bomba nuclear sobre mi vida”

Cuando Lindsey Boylan crecía en San Diego, había un niño bully con un truco de fiesta particularmente cruel.

Insistía en que todos los niños del vecindario fueran a su casa para verlo alimentar con un ratón vivo a su serpiente mascota. Justo antes de arrojar el ratón al tanque, el niño golpeaba su cabeza contra la pared para aturdirlo. “Y luego está desorientado. Eso es lo que sentía una mujer [como yo] a quien el gobernador encontraba atractiva trabajando para él”.

La cultura de la oficina era paralizante en su injusticia, dice Boylan. Y luego estaba el gobernador Cuomo, la serpiente, "nunca sabrías cuando estabas a punto de ser devorado vivo", dijo, metafóricamente.

Entre 2015 y 2018, Boylan trabajó para Cuomo primero como Jefa de Gabinete de Empire State Development, una organización enfocada en el crecimiento económico del estado de Nueva York, y luego como Subsecretaria de Desarrollo Económico y Asesora Especial del Gobernador. Ella renunció en 2018: "Ya había tenido suficiente, la dinámica se volvió cada vez más tóxica para mí".

En diciembre de 2020, dos meses después de la propia campaña política de Boylan para la presidencia del distrito de Manhattan (también se postuló para el Congreso de los EE.UU. en 2019), el nombre de Cuomo fue publicado como posible candidato a Fiscal General bajo el presidente Biden. La noticia de que su exjefe se convertiría posiblemente en el legislador más poderoso del país llevó a Boylan a publicar una serie de tweets, que efectivamente “arrojaron una bomba nuclear sobre mi carrera y mi vida”, dice.

El 13 de diciembre, estaba en el automóvil con su esposo y su hija de seis años.

“Seguí viendo su nombre en los feeds de Twitter flotando como un posible candidato para AG y había alcanzado un punto álgido. Instantáneamente comencé a escribir mi reacción".

Ella escribió: “Sí, @NYGovCuomo me acosó sexualmente durante años. Muchos lo vieron y miraron. Nunca pude anticipar qué esperar: ¿me interrogarían sobre mi trabajo (que era muy bueno) o me acosarían por mi apariencia? ¿O estarían ambos en la misma conversación? Este fue el camino durante años".

Las consecuencias de esos tweets se extenderían mucho más allá del propio mundo de Boylan. Después de que se presentara una segunda mujer, Charlotte Bennett, la procuradora general de Nueva York, Letitia James, inició una investigación sobre las acusaciones. Boylan fue entrevistada varias veces y dio horas de testimonio bajo juramento tanto a los fiscales del Fiscal General como a los investigadores de la Asamblea Estatal.

El informe de 165 páginas se publicó el 3 de agosto. La investigación encontró: “El gobernador acosó sexualmente a varios empleados actuales y anteriores del estado de Nueva York, entre otras cosas, participando en toques no deseados y no consentidos, así como haciendo numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sugestiva y sexual que crearon un ambiente de trabajo hostil para las mujeres". En última instancia, llevaría a la renuncia de Cuomo, poniendo fin a su mandato de 10 años como gobernador, derrocando a uno de los demócratas más prominentes de Estados Unidos y devastando un legado político familiar que se extendió durante casi 50 años.

El informe detalló el acoso sexual de 11 mujeres y una cultura de oficina de toxicidad, en la que se valoraba la lealtad al gobernador por encima de la ética más básica. Describe una "cultura de miedo, intimidación y retribución" que iba de la mano de una "que aceptaba y normalizaba los coqueteos cotidianos y los comentarios de género del gobernador". Una mujer llamó al entorno de la oficina, "la zona de penumbra ... las reglas típicas no se aplicaban".

El 23 de agosto, Andrew Cuomo dimitió. En un discurso grabado de 21 minutos, Cuomo dijo sobre el informe: “Soy un luchador y mi instinto es luchar contra esta controversia porque realmente creo que tiene motivaciones políticas. Creo que es injusto y falso”. Cuomo ha negado sistemáticamente las acusaciones de acoso y agresión sexual intencional.

Boylan había esperado durante mucho tiempo ser un generador de cambios en el Partido Demócrata, pero nunca de esta manera.

Nacida de un estadounidense de primera generación, su familia, que se originó en Irlanda, está dominada por mujeres. Su abuela y su tía vivieron con la familia mientras crecía y su madre tuvo a su hermana a los 16 años.

“Cuando hablo de conocer historias de mujeres que no han salido bien, son de mi familia. Y girando en torno, en mi opinión, a una sociedad que no les proporcionó las herramientas que necesitaban para triunfar. Siempre tuve la sensación, y es por eso que entré en el gobierno, que, si bien no puedo arreglar esto, me convertiré en la más hábil, la más talentosa para poder cambiar las cosas".

Desde la escuela secundaria, Boylan estaba fascinada por la política, particularmente Hillary Clinton, quien había ingresado al Senado en 2001.

“Clinton había sido una senadora recién nombrada y hubo todo este movimiento de mujeres al Senado. Y dije: ‘Bueno, estas mujeres están haciendo cosas. No tengo mujeres en mi familia que hayan podido salir y ser ruidosas y poderosas. Entonces, está bien, esta Hillary Clinton, bueno, ¿a dónde fue a la escuela? Y fue a Wellesley".

Boylan siguió y estudió teoría política en la universidad antes de obtener un MBA en Columbia.

Se convirtió en la primera mujer contratada en una pequeña empresa de planificación urbana en Nueva York y luego trabajó para la mejora y el desarrollo de Bryant Park, conocido como la plaza del pueblo de Manhattan.

“Supervisé todo el trabajo de recuperación del estado en Puerto Rico después del huracán María. Supervisé la Oficina de Recuperación ante Tormentas, que continúa administrando los fondos después del [Huracán] Sandy. Entonces, estaba tratando de lidiar con los grandes y urgentes desafíos de la crisis climática, de la desigualdad. Estaba haciendo un gran trabajo, lo que hizo que fuera muy difícil irme.

“Es injusto que se ponga a las mujeres en esta situación. En realidad, es un poco humillante, porque de alguna manera me hizo sentir disminuida en términos de mi valor: mi capacidad para hacer este trabajo estaba relacionada de muchas maneras con servir a gusto de este gobernador”.

Al mismo tiempo, dice que estaba lidiando con que la tocaran de manera inapropiada, en la espalda, las piernas y los brazos, y una vez, la besaran a la fuerza en la boca. Ella afirma que el gobernador le pidió que jugara al póquer con él en un avión privado a casa desde el oeste de Nueva York. Cuando su perro saltó sobre lBoylan, ella dice que Cuomo dijo que también le gustaría "montarla". Niega todas estas afirmaciones.

En una fiesta navideña, Cuomo hizo que un miembro del personal escoltara a Boylan fuera del evento a su oficina privada para una reunión individual, donde reflexionó sobre la caja de puros que le dio el presidente Bill Clinton. Ella dice que la interacción la dejó realmente asustada. Su abogado afirmó que se trataba de una gira normal, que no “tenía la intención de hacer sentir incómoda a Boylan” o “dar la impresión de que estaba interesado románticamente”.

Boylan dice que sabía que tenía que haber otras mujeres con historias similares a la de ella, pero tenía pocas expectativas de que alguien más se presentara.

En las semanas posteriores, Cuomo y su equipo trabajaron para contrarrestar las acusaciones de Boylan, una campaña que el informe James describiría más tarde como "represalias ilegales".

En una grabación de audio publicada, se escucha a Melissa DeRosa, jefa de personal de Cuomo, tratando de enviar el archivo de personal de Boylan a dos periodistas del periódico Times Union de Albany; el archivo presuntamente mostraba que había sido difícil trabajar para Boylan. Contenía acusaciones anónimas de su personal de intimidación. En respuesta a sus preguntas sobre los rumores de acoso sexual de mujeres en la oficina del gobernador, DeRosa pregunta: "¿Soy Ghislaine Maxwell en esta situación?". DeRosa dimitió el 9 de agosto.

“Con respecto a las cuestiones legales relacionadas con cómo se debe manejar una queja, o si los registros de personal se pueden proporcionar al público, DeRosa consultó y confió en el consejo de un abogado experimentado”, dijo su abogado Sean Hecker a The Independent.

Sobre la mención de Ghislaine Maxwell, su portavoz Rich Azzopardi dice: "Estaba respondiendo a tuits desagradables e injustos sobre ella de agentes principalmente republicanos cuando las acusaciones salieron a la luz".

“Lo impactante es que todo esto salió a la luz”, dice ahora Boylan. "¿Cuánto poder e intimidación tuvo que manifestar Cuomo para que nadie dijera ‘no’ a difamarme?".

“¿Qué iba a hacer? Decir, ‘Por favor, únete a mí para ser destruido’. No se puede obligar a la gente a pasar por el infierno”.

Sin embargo, uno por uno, los acusadores de Cuomo hicieron precisamente eso. Es totalmente apropiado, dice Boylan, que la caída de Cuomo se debió a la valentía colectiva de un grupo de mujeres a las que intimidaba constantemente. “Que nos subestimara absolutamente a todos fue parte de su abuso”, dice. "Y fue parte de su ruina".

En el momento en que Boylan dio un paso al frente, las sesiones informativas diarias televisadas de Covid-19 de Cuomo desde Nueva York le valieron el apodo de “Gobernador de Estados Unidos”.

Disfrutaba de una popularidad y una adulación sin precedentes. Aparecía en el programa de noticias de CNN de su hermano Chris Cuomo para hablar sobre su manejo de la pandemia, donde Chris y Andrew se divertían en vivo en el aire, con una felicidad incongruente. Cuomo firmó un contrato de 5 millones de dólares para escribir una memoria, publicada en octubre de 2020, llamada Crisis estadounidense: lecciones de liderazgo de la pandemia COVID-19.

Pero a pesar de todo esto, el hecho de que Andrew Cuomo fuera un acosador nunca fue un secreto, dice Boylan. Supuestamente se deleitaba con su papel de tipo duro: propenso a explosiones y ataques de gritos.

“Los gritos no fueron lo peor”, dice Boylan. “El abusar de mí verbalmente y de cualquier otra persona era algo muy común. Fue solo en el oxígeno cuando no estaba contento. Pero cosas como estar sentado en un lugar en un evento para que él pudiera verme. El miedo a saber que todos estos sistemas detrás de escena se habían desplegado para enfocarse en ti ... Eso fue lo más aterrador".

El ajuste de cuentas para aquellos en el círculo de Cuomo aún se está desarrollando. No solo involucra a los leales al exgobernador que trabajaba en su oficina, sino también a asesores externos, traídos para ayudar en la respuesta del gobernador a las denuncias de acoso.

Entre ellos se encontraba Time’s Up, un grupo nacional formado por mujeres de Hollywood en 2018, que se centró en detener el acoso sexual y promover la igualdad de género. Los dos líderes de Time’s Up, Roberta Kaplan y Tina Chen, y todo el consejo de Time’s Up han dimitido.

El informe James mostró que habían estado asesorando a Cuomo y la respuesta de su equipo a las acusaciones de Boylan, y supervisando un artículo de opinión que escribió Cuomo, que finalmente nunca se publicó. También se nombró a Alphonso David, el jefe de la Campaña de Derechos Humanos, un destacado grupo de defensa LGBTQ +. Fue despedido el 6 de septiembre.

Boylan dice que la participación de Time’s Up en el esfuerzo por socavarla es lo que aún más le duele.

“Es simplemente desgarrador ... es desgarrador. Eso para mí será, por el resto de mi vida, lo más doloroso”, dice.

“Esta ha sido la experiencia más difícil de mi vida. Este tipo de experiencia, especialmente cuando recibe tanta cobertura, se vuelve abrumadora por naturaleza. A veces se sintió como un infierno durante el último año, seguro".

Los paparazzi han acampado fuera de su casa en varias ocasiones. Ha sido fotografiada mientras estaba con su hija. Todavía recibe correos desconcertantes en su casa: un hombre le pide que firme fotos de ella y de Cuomo. Recibe cartas que describe como "teorías de conspiración espeluznantes". Es acosada a diario en Twitter.

Un mes antes de presentarse, Boylan sufrió un aborto espontáneo. “Ciertamente siento que [el estrés] fue parte de eso.

“La manifestación perfecta de esta experiencia fue como tener que ver un aborto espontáneo, de verdad. Sabía que esto iba a ser terrible, sabía que terminaría terriblemente. Experimenté este ambiente monstruoso y supe lo que le hacían a la gente. Intentaron considerarme políticamente motivada desde el principio: que estaba haciendo esto para mi campaña. ¿Cómo podría acusar al gobernador más poderoso del país, uno de los demócratas más populares, si no el más popular del país en ese momento, de acoso y abuso, cómo podría eso ayudarme?

“Hay muchos sistemas que intentan hacerme sentir que cometí un error mortal al decir la verdad: que continúan victimizando a las mujeres, o que nos truncan, o que me ponen en el suelo para trazar una línea de tiza alrededor de mi cuerpo. Eso debe cambiar para las futuras mujeres".

Boylan dice que no ha terminado de responsabilizar a los demás. Eso incluye al hermano periodista del exgobernador Chris Cuomo, quien regresó a su programa de noticias en vivo todas las noches en CNN después de una semana de pausa. Culpó al compromiso con su familia por ayudar a su hermano: "Traté de estar allí para mi hermano", dijo Chris Cuomo a sus espectadores. “No soy un consejero. Soy un hermano. No tenía el control de nada. Estaba allí para escuchar y ofrecer mi opinión".

Boylan dice que su explicación no es lo suficientemente buena. “Creo que alguien que inflara a su hermano en el apogeo de la pandemia, como si fuera un espectáculo personal, el nivel de privilegio que eso muestra para ambos habla por sí solo.

“Amo a mi familia, pero nunca aconsejaría a los miembros de mi familia que dañen a otros. Eso no está bien. Y que él diga que eso [no] es lo que estaba haciendo es un insulto a la inteligencia de todos. Y muestra lo que piensa de sí mismo frente a los demás. Muestra un nivel de privilegio y falta de respeto por las mujeres.

“Él dice: ‘Se trata de la familia’. Creo que también se trata de su propia forma de vida. Y si su hermano puede ser derribado por esto, si la sociedad ya no va a aceptar lo que hace su hermano, entonces tal vez no van a aceptar cómo es Chris Cuomo".

CNN dijo en una respuesta que Chris Cuomo se había referido a su participación con sus espectadores, diciendo: “Nunca ataqué ni alenté a nadie a atacar a ninguna mujer que se adelantara. Nunca llamé a la prensa sobre la situación de mi hermano. Nunca influí ni intenté controlar la cobertura de CNN sobre mi familia".

En junio, Boylan admitió su carrera para presidente del condado. Ella dice que ahora está instruyendo a los abogados para que entablen una demanda, pero también está tratando de seguir adelante con su vida.

“En lo que me enfocaré en futuras acciones legales es en las represalias”, dice Boylan. “Porque así es como puedo afectar la mayor parte del cambio. Quiero centrarme en la responsabilidad. Ha habido algo de responsabilidad, [pero] no lo suficiente, no para mí y no lo suficiente para muchas mujeres. La represalia es lo que impide que las mujeres se den a conocer porque van a recordar que me difamaron".

“En este momento, quiero dedicar un poco de tiempo a procesar. Cuando tienes una experiencia traumática, como ha sido toda la experiencia, te quita la presencia de ánimo para vivir experiencias maravillosas. Así que dedicaré tiempo a estar presente con mi hija de la manera que se merece. Y luego pelearé de nuevo porque eso es lo que tenemos que hacer".