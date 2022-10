En una entrevista el mes pasado, Kanye West dijo que “no lee ningún libro”. Esta semana, demuestra que por eso hace cosas que no tiene ningún sentido.

West provocó otra avalancha de controversia el lunes cuando usó una playera de “White Lives Matter” en el desfile de modas de Yeezy en París. La comentarista conservadora Candace Owens publicó una foto de ella con la misma playera a lado de él.

La reacción fue inmediata. “Kanye” comenzó a ser tendencia #1 en Twitter. Jaden Smith, quien estaba en el evento, se fue temprano y tuiteó: “Black Lives Matter... No me importa quién sea si no apoyo el mensaje, estoy fuera”. El colaborador de Atlantic, Jemele Hill, calificó la playera como “un mensaje tonto de una forma peligrosa para que alguien con su enorme plataforma envíe”.

Diré por adelantado que me parece claro que esto fue un truco por parte de Kanye West para (una vez más) robar el centro de atención a cualquier costo. West está en la misma categoría de personajes ególatras que Donald Trump y Elon Musk. Pocas personas buscan de forma tan desesperada aprovechar la economía de la atención. Bueno, ahora tienes nuestra atención, Kanye. Sin importar el razonamiento detrás de por qué hizo esto, lo veo como un momento educativo que puede usarse para informar sobre la mecánica del supremacismo blanco.

Algunas personas en las redes sociales defienden a West y afirman que no debería ser controvertido decir que las vidas de los blancos importan. Es similar a la respuesta de “All Lives Matter” a la declaración “Black Lives Matter”. Se trata de intentar invalidar una cuestión difícil con un cambio de tema al estilo “sí, pero qué pasa con X” en su peor momento. Aquí está la cuestión: nadie dice que las vidas de los blancos no importen, pero en EE.UU. se han denigrado las vidas de los negros durante siglos. Obviamente, cada vida importa, pero la razón por la cual la declaración “Black Lives Matter” es tan poderosa es el contexto histórico de esclavitud, segregación y la continua injusticia racial que enfrentamos hoy. Declarar que las vidas de los negros importan no es una declaración que busque erosionar el valor de otras vidas, mientras que el eslogan “White Lives Matter” sí lo hace.

Así como “Make America Great Again” fue una reacción racista a la presidencia de Obama, “White Lives Matter” es una reacción racista al movimiento moderno de justicia racial. Como señala la Liga Antidifamación, “White Lives Matter” sirve como una respuesta supremacista blanca a “Black Lives Matter”. Desde 2015, los grupos de supremacistas blancos, incluidos el Klu Klux Klan y los Proud Boys, han utilizado “White Lives Matter” para perpetuar su ideología de odio. Kanye West podría saber esto si decidiera comenzar a leer en lugar de creer lo que Candace Owens le dice.

En cuanto a las intenciones de West con las playeras, ha enviado algunas señales sobre su posible razonamiento. En una entrevista que se publicó antes del desfile de moda del lunes, West le dijo aVogue: “Nuestro punto, nuestra idea, es que todos son bienvenidos en YZY, en Donda”. Si su objetivo era la inclusión, West socavó eso con el truco “White Lives Matter” y su declaración en respuesta a la controversia. El martes por la mañana, publicó en Instagram: “Todos saben que Black Lives Matter fue una estafa. Ahora se acabó. De nada”.

La crítica que Kanye West hizo a Black Lives Matter en su Instagram (Instagram/Kanye West)

Para ser justos, West parece hablar sobre una demanda que afirma malversación de fondos en la organización sin fines de lucro Black Lives Matter. Pero la organización Black Lives Matter no es sinónimo de la declaración en sí. “Black Lives Matter” como eslogan se sostiene por sí solo. El hecho de que Wes ataque a la organización sin fines de lucro BLM no lo excusa de elegir usar un símbolo de supremacismo blanco.

Muchas personas señalan su diagnóstico de trastorno bipolar para excusar a West, pero esto es parte de un patrón de comportamiento que ocurre cada vez que busca promover algo. West siempre ha sido un provocador, pero sus medidas tomaron un giro más derechista de forma abierta durante la era Trump.

En 2018, West llamó de forma infame a la esclavitud como una elección en la sede de TMZ, al lado de Candace Owens. Más tarde ese año, usó un sombrero MAGA y se reunió con Trump en la Oficina Oval. Durante la campaña presidencial de West en 2020, si se puede llamar así, afirmó que Harriet Tubman (una figura de la emancipación estadounidense) nunca liberó esclavos.

El año pasado, parecía que West podría cambiar de postura cuando se trataba de involucrarse en política. En su canción ganadora del premio Grammy ‘Jail’, Jay-Z rapeó: “Told him stop all that red cap, we going home [Le dije que dejara de usar esa gorra roja, nos vamos a casa]”. Desde entonces, Kanye se mantuvo bastante callado en lo que respecta a los problemas sociales, y, en cambio, se centró en el acoso cibernético a Pete Davidson. Pero ahora, ha vuelto a hacerlo, justo a tiempo para promocionar su nueva línea de ropa después de terminar su asociación con GAP.

Es importante tener en cuenta que existe un mercado lucrativo para las personas negras que se venden por la influencia y el dinero de la derecha. Es una estafa fácil y casi siempre falsa. Estos conservadores negros a menudo se utilizan para difundir ideas supremacistas blancas. Basta con ver a Diamond & Silk y Candace Owens. Ahora, West podría tratar de sacar provecho de la fábrica de estafas conservadoras de derecha.

Si bien nada de esto es sorprendente, sí es decepcionante. West pasó de rapear “Racism’s still alive, they just be concealin’ it [El racismo sigue vivo, simplemente lo están ocultando]” y decir “George Bush doesn’t care about Black people [A George Bush no le importan los negros]” en la década de 2000 a usar una gorra MAGA y una playera de “White Lives Matter” en la década de 2020.

Esas letras sobre el racismo estaban en una canción llamada ‘Never Let Me Down’ en el álbum debut de Kanye West, The College Drop Out. Yo tenía 11 años cuando salió ese álbum en 2004. Fui un gran admirador durante años y su música tuvo un gran impacto en mi vida. Pero me defraudó, así como a millones de personas más.

Kanye West solía inspirar a las personas negras y ahora abraza a quienes nos odian. Solía ser una voz que un joven negro podía escuchar. Ahora es una voz que deberían ignorar.