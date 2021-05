Mi primer ataque de pánico fue a los cinco años. Las lágrimas me picaron en los ojos. No pude recuperar el aliento. Pensé que me estaba muriendo. Las cosas empeoraron a partir de ahí. Yo era diferente a los demás a mi alrededor. Mis compañeros de clase podían ver esto, excluyéndome de las actividades e incluso negándose a sentarse a mi lado en clase.

Sin embargo, siempre me dijeron que los años escolares eran los mejores de mi vida. Los míos fueron una tortura y recuerdo haber pensado que si estos eran los “mejores años de mi vida”, no quería tener nada que hacer en la edad adulta.

Así que a los 10 años hice un pacto conmigo mismo que si llegaba a ser adulto y nada había mejorado, no me imaginaba seguir con la vida. No tenía palabras para describir lo que me hacía diferente. Solo sabía que lo estaba.

Ahora sé que soy transgénero y que ser LGBT + es algo positivo, pero mi viaje hasta este punto no debería haber sido tan largo y doloroso.

Cuando comencé la escuela secundaria, tuve la oportunidad de comenzar de nuevo. No podía esperar. Había comenzado rituales para ayudarme; pensé que cuanto más limpia era, más probable era que le agradara a la gente y eso parecía estar funcionando (más o menos).

Cuando tenía 14 años, había desarrollado un TOC paralizante. Los rituales y las rutinas dominaban todas las partes de mi vida, particularmente en la escuela. No me dejó tiempo para preocuparme por mi sexualidad o identidad de género; centrarme en mi TOC significó que mis preocupaciones sobre la identidad se dejaran de lado y se olvidaran tanto como fuera posible.

Cuando todos mis amigos empezaron a salir y a hablar de chicos, no pude mantener las apariencias. No podía mantener viva la personalidad cisgénero heterosexual.

Entonces mis amigos empezaron a hablar de lo mucho que amarían a un mejor amigo gay y pensé que tal vez finalmente podría encajar en alguna parte. Sin embargo, no era tanto lo que querían a alguien que fuera gay, querían el estereotipo de "el mejor amigo gay" que aparece en las películas y la televisión, lo cual yo no era.

Cuando era adolescente, me enfermé mucho y tuve psicosis , provocada por lo que creo que era una mezcla de depresión, ansiedad y estrés. Mis padres dicen que esto es cuando las cosas se pusieron realmente aterradoras. Mi comportamiento se volvió errático y, a veces, incluso peligroso. Realmente no podría decirte lo que sucedió durante ese tiempo porque estaba demasiado atrapado en el trabajo escolar y los delirios.

Con todos estos pensamientos y más dando vueltas en mi cabeza, y sin saber si realmente conseguiría la aceptación de quién era realmente en la escuela, tomé los pasos más serios e intenté quitarme la vida.

No podía ver una forma de vivir como adulto y vivir auténticamente como yo.

Afortunadamente, me atraparon y pasé los siguientes meses en el hospital. Aunque fue un momento difícil para mí, me dio la oportunidad de respirar y descubrir lo que realmente era importante. Tuve un descanso del flujo constante de las redes sociales, así que tuve tiempo para trabajar en mí mismo, sentarme con mis propios pensamientos, mirar mucho YouTube, leer libros y, en general, alejarme de las presiones que me había impuesto.

Aunque todavía no sabía cómo lidiar con el rechazo de algunos de mis amigos, algunos de ellos todavía me apoyaron y por esto, estoy muy agradecido. Cuando miro hacia atrás ahora, es tan fácil ver lo que podría haberme ayudado.

Simplemente, sentirme seguro y aceptado en la escuela habría cambiado mi vida para mejor. Si la educación fuera más inclusiva, si otros estudiantes supieran que ser transfóbico es inaceptable y que ser LGBT + se veía como algo positivo en lugar de vergonzoso, mi adolescencia habría sido completamente diferente.

En estos días, me rodeo de otras personas que saben que ser LGBT + es algo hermoso y que aceptan que soy trans. Soy voluntaria de JustLike Us como embajadora, lo que significa que hablo en las escuelas sobre ser LGBT +, para, con suerte, hacer que las escuelas sean más inclusivas para las generaciones futuras.

En esta Semana de Concienciación sobre la Salud Mental , espero que haya otro joven LGBT + leyendo esto y que usted sepa: quién es usted es algo para celebrar.

Si tiene dificultades para sobrellevar la situación, comuníquese con la Fundación LGBT o Switchboardpara obtener ayuda.

Alternativamente, llame gratis a Samaritans al 116 123 (Reino Unido y ROI), envíe un correo electrónico a jo@samaritans.org o visite el sitio web de Samaritans para encontrar detalles de la sucursal más cercana.