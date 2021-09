Todas las mujeres han oído hablar de la cola de caballo. Si usa el cabello atado, en lugar de suelto, aparentemente hace que sea más fácil agarrarlo por detrás. Entonces, es mejor pensar en eso cuando te estés vistiendo. Y, mientras lo haces, asegúrete de que su falda no sea demasiado corta, su blusa no demasiado baja, su capucha hacia abajo y los audífonos afuera, y complemente con las llaves entre los dedos.

El asesinato de Sabina Nessa en un parque en el sur de Londres el pasado viernes por la noche ha reavivado una conversación demasiado familiar sobre la violencia contra mujeres y niñas. Para los no iniciados, podrían imaginar ingenuamente que estas autopsias verbales dirían algo como: “¡Hombres, dejen de ser violentos con las mujeres!” Desafortunadamente, eso no podría estar más lejos de la verdad.

Después de cada trágica pérdida de la vida femenina a manos de un hombre, hay una ola de consejos de seguridad (indudablemente bien intencionados, pero en última instancia mal dirigidos) para las mujeres que les imponen la responsabilidad de, bueno, ser menos víctimas. La lista enciclopédica a menudo incluye evitar la oscuridad, viajar en manada, estar sobria, no mostrar piel y estar tan alerta como sea humanamente posible.

En una hoja particular de consejos generales de seguridad en las calles de la Policía Metropolitana, supuestamente entregados por un grupo comunitario local en Greenwich luego de la muerte de Sabina, se recomienda probar la asertividad. “Desde el momento en que sales a la calle por la mañana, luce asertivo y actúa y camina con confianza”. ¡Vamos chicas, afírmate!

No solo muchas de estas instrucciones se contradicen entre sí (estar en el teléfono para que alguien lo controle, pero no hablar tanto por teléfono como para no estar alerta; lucir asertivo, pero definitivamente no mirar un hombre directo a los ojos para evitar una atención no deseada), también perpetúan agresivamente la posición femenina como ciudadana de segunda clase, cuyo deber es ceder ante los derechos inalienables de los hombres violentos a existir.

Y la idea de que cualquier mujer necesite que le recuerden estas “reglas”, cuando se han grabado a fuego en nuestra conciencia colectiva desde la infancia, es ridícula.

Sabemos poco sobre los últimos movimientos de Sabina, y analizar su comportamiento solo juega con la narrativa completamente falsa de que ella podría ser de alguna manera culpable si hubiera actuado de manera diferente. Pero para aquellos que creen incorrectamente que si las mujeres siguen las reglas de seguridad serán salvadas, las circunstancias sí importan.

Tenga en cuenta que no era tarde en la noche, alrededor de las 20:30 horas, poco más de una hora después de la puesta del sol (que el 17 de septiembre era a las 19:10 horas). Considere también que no fue un viaje largo, a solo cinco minutos a pie de su casa, y ella estaba de camino al pub, no borracha en el viaje desde su casa.

Estos hechos solo confirman lo que las mujeres siempre han sabido: que estas “reglas de seguridad” son falsas garantías que la sociedad nos da para librarse de la responsabilidad de lo que nos sucede a manos de la insidiosa misoginia que se permite que corra desenfrenada. Los hombres violentos son una parte aceptada de nuestra existencia cotidiana. Las mujeres y las niñas son las que tienen que ceder y hacerse más pequeñas para participar en la vida pública.

Leyendo entre líneas, el mensaje es claro: si juegas según las reglas acordadas, tal vez tus probabilidades sean mejores. Pero seamos sinceros, realmente no podemos protegerte.

Sin embargo, sigue diciéndonos a las mujeres qué hacer: salir en parejas (Bibaa Henry y Nicole Smallman hicieron eso). Confía en las figuras de autoridad (Sarah Everard hizo eso). No camine, tome un taxi (las víctimas de John Worboys hicieron eso). Camine en áreas bien iluminadas (todas las mujeres y niñas que alguna vez han sido engañadas en el camino al trabajo o la escuela saben que la luz del día no es un impedimento para un hombre que intenta hacer que te sientas degradada y humillada para su propio placer).

A medida que las tardes de invierno comienzan a llegar de nuevo, las pequeñas libertades que los largos días de verano les otorgan a las mujeres se retiran. Hacemos un reajuste consciente y consciente a la nueva temporada y lo que significa la oscuridad para cómo podemos vivir nuestras vidas. El mensaje nos dice, y siempre nos lo ha dicho, que si rechazamos el libro de jugadas, podemos cosechar las posibles consecuencias.

Mientras la seguridad de las mujeres se considere condicional a cambio de recordar las reglas, los hombres y los niños continuarán ejerciendo la violencia y este ciclo de tragedia nunca se detendrá.