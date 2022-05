La Corte Suprema parece estar haciendo planes para anular Roe vs Wade, según los informes de Politico, y decenas de personas enfurecidas buscan a alguien a quien culpar.

Los culpables más lógicos son los propios jueces y las décadas de activismo de derecha que los elevaron a estas posiciones con este mismo propósito. Pero es más interesante culpar a aquellos que afirman apoyar el derecho al aborto pero no han logrado proteger ese derecho. Susan Collins, por votar para confirmar a Brett Kavanaugh. La difunta jueza Ruth Bader Ginsberg, por no jubilarse durante la presidencia de Barack Obama. Susan Sarandon y su cohorte de activistas de izquierda, por no haber votado por Hillary Clinton en 2016. Los demócratas del Congreso en general, por no haber hecho nada en absoluto. El presidente Joe Biden , por no cumplir con su promesa de campaña de codificar Roe vs Wade como ley.

A decir verdad, cada uno de estos órganos probablemente tiene parte de la responsabilidad, pero tengo que preguntarme cuál es el verdadero propósito de señalar a quienes han actuado de buena fe en lugar de a quienes tan claramente han actuado de mala fe. Los jueces Kavanaugh, Barrett y Gorsuch mintieron y ofuscaron su posición sobre Roe vs Wade en sus audiencias de confirmación. Mitch McConnell maquinó contra y manipuló al Senado para bloquear la confirmación de Merrick Garland e impulsar a Amy Coney Barrett con flagrante desprecio por las reglas, las normas y la opinión pública. Los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema han obstaculizado todos los esfuerzos de sus compañeros demócratas para abolir el filibusterismo y aprobar la legislación, mientras que los demócratas de la Cámara aprobaron un proyecto de ley para codificar Roe vs Wade en ley en septiembre, el día después de que la Corte Suprema no pudo bloquear la prohibición del aborto en Texas que contradecía la sentencia.

Los conservadores ya han encontrado culpables a los liberales por la filtración del documento, mientras que los demócratas se enfrentan entre sí (y contra Susan Collins). Muchos parecen más preocupados por la idea de que alguien pueda permitir que el público vea el funcionamiento interno de la Corte Suprema que por la idea de que los derechos de las mujeres estadounidenses a la autonomía corporal podrían ser anulados con un fallo emitido por nueve personas (de hecho, lo más probable es que menos de nueve si y cuando se trata de una votación).

Es correcto que el público responsabilice a los demócratas electos y exija acción. Después de todo, no tiene mucho sentido esperar que los republicanos actúen. Pero en lugar de culpar a una mujer fallecida por las acciones de McConnell, ¿por qué no culpar al propio McConnell y a los senadores que dirige? Donald Trump no fue elegido por los tuits de un socialista de Hollywood, y dos senadores obstruccionistas no son representativos del resto de los demócratas del Congreso.

El hecho es que anular Roe vs Wade es profundamente impopular en todo el país. Una encuesta de CNN de enero de este año halló que el 69 por ciento del país se opone a anular el fallo histórico y, de hecho, las encuestas de CNN nunca han mostrado un apoyo público para anular Roe vs Wade que supere el 36 por ciento desde que comenzaron las encuestas sobre el tema en 1989. Si se supone que el gobierno debe reflejar la voluntad de su pueblo, ¿no debería el público centrar su ira en aquellos que actúan en oposición a la voluntad del pueblo?

Las luchas internas democráticas son un tropo de los expertos políticos, ya que el partido a menudo no logra que sus miembros ideológicamente diversos se alineen. Pero incluso en un tema en el que apenas hay diversidad ideológica, incluso a nivel nacional, como el derecho legal al aborto, la izquierda política parece no poder dejar de pelear entre sí. Excepto que no son solo los representantes electos; también son los comentaristas de los medios.

La gente quiere saber por qué los demócratas siguen pidiéndoles que simplemente voten, cuando votar no ha impedido que los republicanos les quiten sus derechos. La respuesta es porque sin los demócratas, los republicanos ganan más terreno y más poder para quitarles aún más derechos. La respuesta no es dejar de votar por los demócratas. La respuesta es dejar de votar por los republicanos. En un año electoral de mitad de mandato, cuando la ínfima mayoría de los demócratas en el Senado está a punto de desaparecer, no debería haber dudas de que es el partido republicano el que está traicionando la voluntad de sus electores.