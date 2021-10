Creo que es justo decir que todos los padres con niños pequeños en casa pasan casi todos los días diciéndoles a sus hijos qué hacer. Esa no es una declaración audaz, es verdad. De lo contrario, requisitos simples (pero vitales) como salir por la puerta para ir a la guardería, la escuela y el trabajo simplemente no se cumplirían.

Un componente clave del trabajo de cualquier padre, por lo tanto, es decirles a sus hijos cuándo vestirse, cuándo comer, cuándo ir a la escuela. Somos fundamentales en el papel del cronometraje y en la prevención de que la logística diaria de una vivienda se caiga por un precipicio.

Como codirector de tres niños de casi dos años, solo cuatro y casi seis, soy muy consciente de que sin una dirección paterna bastante estricta, dos o más miembros de la familia nunca lavarían ni comerían alimentos nutritivos. A veces, puedo estar incluido en esos números cuando falla el sistema.

Sin embargo, aunque estoy seguro de que necesito dirigir las operaciones logísticas para asegurar su supervivencia, me he dado cuenta de que es un error y es incorrecto que yo les diga a los niños lo que deben hacer todo el tiempo.

En pocas palabras: aprendo mucho de mis hijos. Cuando me aparto y escucho, o simplemente miro a la gente pequeña, gano mucho. Y no estoy hablando de obtener alegría de momentos que te derriten el corazón, como cuando el bebé dice "Pa" por primera vez; o cuando el niño del medio dice "Voy a darle una vuelta", como yo diría. Estoy hablando de dar un paso atrás y darme cuenta de que no solo no necesitan que yo piense por ellos, sino que su enfoque funciona, a menudo mejor que el mío.

La forma en que un niño de tres años hace algo puede ser muy frustrante de ver, casi doloroso, debido al tiempo que lleva. Pero no tienen prisa. Entonces, ¿por qué estamos? Después de todo, es solo una pieza de Lego, entonces, ¿por qué estresarse por dónde va? Estas personas diminutas están contentas con el proceso y no hay otro "objetivo" final que no sea disfrutar del juego.

Son curiosos y entusiastas, incluso cuando hacen lo mismo. Día tras día, los niños encuentran emoción en lo mundano.

Estoy seguro de que la mayoría de los adultos creen que su edad y experiencia les da la licencia para imponer su sabiduría a los niños. Recuerdo estar en la escuela y simplemente asumir y aceptar que todos los profesores sabían todo sobre todo, porque eran adultos. Pero cuando asumí el papel de "maestro" durante el caos del covid de la educación en el hogar, me di cuenta de que estaba aprendiendo más de mi hija de cinco años de lo que ella estaba aprendiendo de mí.

Inicialmente, impartí las lecciones diarias de matemáticas, fonética y alfabetización que proporcionaba la escuela con un estilo un tanto dictatorial, pensando que “solo tiene cinco años, tendré que darle el trabajo con una cuchara”. Para los niños en edad de recepción como mi hija Alexa, este fue solo el segundo trimestre de la gran escuela; así que en mi mente “sabía” que el concepto de escuela - y la comprensión de cómo aceptar la matrícula formal - era algo gigantesco que asumir.

Por supuesto, aprender cosas nuevas como contar y deletrear requiere ayuda, y a menudo es un caso de correcto e incorrecto, con muchos errores al principio hasta que hace clic: los números comienzan a sumar y las palabras comienzan a tener sentido. Pero estos son problemas binarios.

Fue en las preguntas más amplias, que requerían (como lo llamarían los adultos) “pensamiento lateral” que me dieron una lección clara. Un día en particular, estaba emocionado de dar una lección inspiradora sobre "por qué es importante ser diferente". Tenía ideas sobre cómo explicar la raza, la diversidad y los intereses, todas presentadas al nivel de un niño de cinco años. Estaba preparado para que su capacidad de atención se desvaneciera y ya había decidido que iba a insistir en que me escuchara debido a la importancia del tema.

Comencé haciendo la pregunta del título, sin ningún preámbulo: "¿Por qué es importante ser diferente?" Pero no esperaba esta respuesta: “Por supuesto que es importante ser diferente, papá. Todos nacemos diferentes, así que está bien ser diferente". Luché contra las lágrimas.

Ella continuó: “Tengo amigos que tienen un color de piel diferente al mío y algunas personas suenan diferente. Pero, ¿sabes qué? Creo que todos en el planeta son especiales".

Así que eso fue lo que hice. En una simple interacción de dos minutos con mi hija de cinco años, me di cuenta de que los jóvenes no necesitan que se les enseñe lo correcto para pensar o decir. Ven las cosas con claridad, con pura lógica. Y nunca olvidaré lo que encontré a mi hija escribiendo en un trozo de papel: “Paso uno. La vida no se trata solo de lloriquear o reírse de la gente / La vida se trata de divertirse y jugar con la gente.”

"Segundo paso. Sea amable con la gente / ¿Por qué cree que tiene que ser amable? Porque serás una persona amable / De lo contrario no serás una persona amable. Y la vida se trata de amar".

A los niños no les importa lo que la gente pueda pensar de la capa que usan en la guardería, junto con pantalones cortos y botas de agua. No son demasiado tímidos para decirle a alguien que los aman. Hablan con absoluta honestidad. No tienen agenda. Se adaptan al cambio. Aceptan la diferencia. Viven para ser felices en el momento. Los adultos tenemos mucho que aprender.

Joe Clapsones el autor deThe Diary of DaddyShortLegs: Experiences of a Dad at home with his baby