A principios de esta semana, se conoció la noticia de que el comediante de Saturday Night Live y actual pretendiente de Kim Kardashian, Pete Davidson, será lanzado al espacio en uno de los cohetes fálicos Blue Origin de Jeff Bezos: hablando de “Big Dick Energy”. ¿Importó que el viaje de Davidson se cancelara en circunstancias misteriosas solo dos días después? No. En todo caso, el viaje espacial abortado solo confirmó lo que los observadores entusiastas de la cultura pop ya sabían: Pete Davidson se mete absolutamente en todas partes.

¿Cómo es posible que un comediante desgarbado de 6 pies 3 pulgadas (1,91 metros), que una vez se describió a sí mismo como alguien que “debería estar fuera de un concesionario de automóviles aleteando los brazos con el viento”, haya terminado en el centro de todo?

No ha pasado tanto tiempo desde que era comprensible que no supieras quién era Davidson. Nacido en Staten Island, Nueva York, en 1993, Davidson primero probó con el stand-up a la edad de 16 años en un boliche local. Rápidamente se hizo de un nombre en el circuito competitivo de stand-up de la ciudad, y en 2012 hizo su primera aparición en televisión a la edad de 19 años en Failosophy, un programa de MTV presentado por la también estrella en ascenso Hasan Minhaj. El episodio estuvo dedicado a los “fails” de internet. En su primer segmento, le mostraron a Davidson tres fotos de perfil de citas que ejemplificaban un “fail”, y se le preguntó con cuál de ellos saldría, con cuál viviría y con cuál llamaría a la policía. Una de las fotografías mostraba a un tipo con un par de corazones afeitados en el vello del pecho. “Me tiraría al tipo de los corazones”, fue la primera línea en el aire de Davidson. Estas siete palabras marcaron la pauta para su futura carrera de comediante: obscena y descarada, pero con una dulzura sincera que ha permitido que el público se identifique con él.

Siguieron un par de apariciones de bajo perfil en MTV y Comedy Central, lo que resultó en un pequeño papel en la película de Amy Schumer, Trainwreck. Fue durante el rodaje de la película que conoció a Bill Hader, quien le sugirió al jefe de Saturday Night Live, Lorne Michaels, que Davidson podría encajar bien en el famoso programa de sketches. Michaels estuvo de acuerdo, lo que convirtió a Davidson en uno de los miembros más jóvenes del elenco de SNL cuando se unió a la tierna edad de 20 años en septiembre de 2014. En poco tiempo estaba haciendo un 69 con La Roca, en un sketch sobre flatulencias, y estaba en camino de convertirse en uno de los favoritos del público.

Su atractivo era obvio: una frescura realista combinada con una capacidad intrépida de llevar su propio dolor bajo la manga. Habló abiertamente sobre la devastadora experiencia que sufrió cuando tenía siete años y su padre, el bombero Scott, murió entre los restos de los ataques del 11 de septiembre. La franqueza de Davidson sobre su pérdida le dio un toque extra a sus chistes. En 2015 se presentó en un “roast” de Justin Bieber en Comedy Central y les dijo a sus compañeros participantes Snoop Dogg y Kevin Hart que haber visto su criticada película Soul Plane había sido “la peor experiencia de mi vida que involucre a un avión”.

El protagonismo de Davidson siguió en ascenso, pero finalmente llegó a las grandes ligas de la cultura pop en 2018 cuando comenzó a salir con la superestrella Ariana Grande. Su romance fue como un torbellino. Comenzaron a salir en mayo y para el siguiente mes ya habían anunciado su compromiso. La relación se convirtió en el combustible perfecto para los tabloides, ya que Grande acababa de romper con el rapero Mac Miller. Davidson pronto entró en un nivel de fama mucho más extraño, cuando se convirtió en el rostro de la “Big Dick Energy”, un término acuñado gracias a un tuit de Grande que aludía a su atractivo particular. Luego, ese mismo año escribió una canción sobre él, “Pete Davidson”. Incluso después de que cancelaron sus nupcias en octubre, ella se refirió a él nuevamente en el éxito de ruptura “Thank U, Next”, donde cantó: “Even almost got married / And for Pete I’m so thankful” (“Incluso casi me casé / Y por Pete, estoy muy agradecida”).

Todo esto pareció hacer maravillas con la reputación de Davidson, quien luego salió con la actriz de Underworld, Kate Beckinsale. Su relación de corta duración estimuló más debates en los tabloides, en gran parte en torno al hecho de que ella era dos décadas mayor que él. Davidson ganó más seguidores al señalar el doble rasero de que los hombres que salen con mujeres mucho más jóvenes (mencionando a Donald Trump, Alec Baldwin y Leonardo DiCaprio para empezar) reciben mucho menos escrutinio. Después de que se separaron, Davidson tuvo romances breves con Margaret Qualley de Once Upon a Time in Hollywood y Phoebe Dynevor de Bridgerton, parejas famosas que deben haberlo preparado para salir con una de las mujeres más famosas del mundo: Kim Kardashian.

La relación actual de Davidson con Kim lo ha elevado a un nivel aún más alto de celebridad. Eso se debe no solo a la fama de Kardashian, por supuesto, sino al hecho de que su exesposo, Kanye West, parece un poco obsesionado con su nuevo enamorado. Los frecuentes ataques de West contra Davidson incluyen a la canción “Eazy”. En ella, West amenaza con “golpear el trasero de Pete Davidson”, y el vídeo de la canción presenta una versión de Davidson de animación con plastilina que es secuestrada, enterrada y luego decapitada.

Pete Davidson en su película de comedia de 2020 ‘The King of Staten Island’ (Mary Cybulski/Universal/Kobal/Shutterstock)

Toda esa intriga de los tabloides ha llegado a eclipsar un poco el trabajo de planta de Davidson. SNL está diseñado, al menos en parte, para burlarse de los titulares de la semana, pero el objetivo del programa no solo se vuelve confuso sino irremediablemente redundante cuando esos titulares son sobre uno de los miembros más importantes del elenco. Davidson recientemente ha faltado a algunos episodios debido a sus compromisos de filmación en otros lugares, a saber, una serie de películas que se estrenarán pronto, desde la sátira sangrienta Bodies, Bodies, Bodies hasta la comedia romántica Meet Cute junto a Kaley Cuoco. También ha anunciado recientemente Bupkis, un programa basado en su propia vida, al estilo Curb Your Enthusiasm de Larry David. Esto representa el siguiente paso lógico para alguien cuya vida como ícono de la cultura pop ha superado su trabajo cotidiano.

Al igual que Kardashian, Davidson ahora es más famoso por ser famoso. Seguramente espera que un programa autobiográfico le saque provecho a la joya de la comedia de lo extraño que es estar dentro de su burbuja única. Puede ser difícil que la gente se identifique contigo cuando te mencionan en las mismas oraciones que “cohetes espaciales” y “Jeff Bezos”, pero para Davidson, la dominación mundial ya no es el premio máximo: quiere tocar el cielo, también.