La trágica muerte de mi hermana pudo haber sido hace años, pero los recuerdos del viaje para encontrarla fallecida y el proceso que siguió serían un proceso duradero de revelar el dolor de por vida. El dolor es una lata de gusanos que afectan a muchas personas de manera diferente cuando un ser querido pasa por un asesinato. Cuando Jessica murió, no solo abrió una lata de gusanos, sino que voló toda la tapa de la lata.

Como otra persona murió recientemente por la pena de muerte en Estados Unidos, estoy llena de desesperación. Nuestro presidente actual se comprometió a poner fin a la pena de muerte aquí en Estados Unidos a principios de este año … Pero sin embargo, varias personas han muerto con este testimonio estadounidense de mayor ira llamado pena capital.

Cuando eres hermano de alguien cuyo asesino, si estuviera en otro estado, podría haber sido potencialmente elegible para recibir la pena de muerte por su delito, la noticia de personas que reciben la pena de muerte tiene un gran efecto en ti. Las discusiones sobre este tema entre las familias son notablemente concisas.

El dolor es una red de emociones de tristeza, conmoción, vacío y, rápidamente me di cuenta, la venganza aparece repetidamente a lo largo de las discusiones personales de mi familia … Y la falta de discusiones. Un familiar habló decepcionado de cómo la pena de muerte estaba disponible en su estado, pero no en el que mi hermana había sido asesinada. Un miembro de la familia dijo que haría lo que pudiera para "hacer algunas llamadas" para asegurarse de que mi cuñado no tendría una estadía cómoda, ya que la pena de muerte no era una opción. Habría varios de estos tipos de diálogo ocurriendo en mi familia. Las súplicas que piden empatía serían recibidas con silencio. Me vieron desfavorablemente cuando me atreví a decir que estaba agradecido de que no estuviera sobre la mesa.

Algunas personas piensan que cuando el asesino de su ser querido recibe una sentencia, se le quita el peso de encima porque se está haciendo justicia. Mi familia estaba tan molesta por mi falta de venganza por mi cuñado que hicieron lo que pudieron para intentar bloquear la declaración de mi víctima. Mi comentario no fue bien recibido. Creían que yo no tenía ningún derecho a decir nada, aunque la ley de Illinois, en la que se condenó a mi cuñado, decía que sí.

El dolor afecta a las personas de manera diferente y la sentencia de mi cuñado sería emblemática de eso. Estaba llena de mucha emoción comprensible. Entiendo que mi familia estaba molesta por lo que le hizo a mi hermana. No apoyo lo que hizo de ninguna manera. Mi familia, sin embargo, no vio esto como comprensión. Estaban demasiado atrapados entonces, y todavía lo están ahora.

La sentencia definitiva que recibió mi cuñado fue considerable, aunque no fuera la pena de muerte. Mi cuñado recibió una sentencia que, aunque no fue de cadena perpetua, bien pudo haber sido. Tenía treinta y cinco años cuando recibió su sentencia de cuarenta y cinco años. Tiene mucho tiempo para pensar en lo que hizo. La familia también. Tenía la esperanza de que con esto, que mi familia algún día tal vez cesara la venganza que tenían antes de la sentencia. Estaría equivocada.

Cuando llegó la pandemia, inmediatamente pensé en mi cuñado. Nuestro sistema carcelario está plagado de problemas, problemas que creo que potencialmente llevaron a mi cuñado a hacer lo que hizo, y un elemento de eso es el desprecio social y la falta de atención por las personas que están encarceladas. Durante la aparición del virus, se dejaba morir a muchas personas encarceladas en las instalaciones. Encontré que esto era horrible y estaba mal a pesar de lo que había hecho mi cuñado. Llamé a la instalación en la que estaba alojado para tratar de verificar que estaba bien. Mi familia estaba tremendamente disgustada por esto. ¿Cómo me atrevo a preocuparme por este ser humano que hizo lo que hizo? Debería haber recibido la pena de muerte de todos modos. ¿A quién le importa si murió en prisión por el virus?

El crimen de mi cuñado pudo haberlo hecho menos persona para algunos, pero no dejó de ser una persona para mí. Cuando vemos a otros que se enfrentan a nuestro sistema carcelario, les pido a otros que consideren cuánto esta versión "reflexiva" de la venganza no sirve a nadie. No trae de vuelta a nuestros seres queridos. No cambia la ineficacia de este sistema.

La pena de muerte no es lo que necesitamos para disuadir los delitos. Lo que se necesita es una revisión completa de nuestra perspectiva sobre por qué las personas que cometen o son inocentes y que son acusadas de delitos (otra caída importante de la pena de muerte) llegan a donde están en primer lugar. La gente sigue siendo gente. Necesitan servicios y programas que los ayuden en su vida dentro y fuera del sistema. Esa es la ruta a la que debemos acercarnos. Es lo que literalmente salvará vidas.

Como dijo una vez Martin Luther King Jr: “La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio; solo el amor puede hacer eso". Nuestros vecinos encarcelados merecen amor y bondad incluso después de un momento oscuro. Esto no se debe a que aprobemos lo que han hecho, sino a que todos deberíamos desear empatía y preocuparnos por que el mundo sea mejor para todos nosotros. Es posible que nuestros seres queridos no estén aquí para instarnos a ser amables, pero su memoria merece mucho más que la venganza.

