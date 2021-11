Hermoso e inútil discurso de Obama que mostró en la COP26

En 2007, el entonces senador Barack Obama pronunció un gran discurso en una recaudación de fondos en Iowa. Citando a Martin Luther King Jr, poniendo de relieve “la urgencia feroz de ahora” el futuro candidato demócrata y presidente se comprometió a “llevar al mundo a combatir las amenazas comunes del siglo 21 y prometió “esas caras anhelo más allá de nuestras costas "Que tu futuro, sea nuestro futuro".

"¡Nuestro momento es ahora!", Obama declaró.

Es un sentimiento que intentó volver a expresar hoy. Hablando en la conferencia COP26 en Glasgow, el ahora expresidente y estadista mundial, reprendió a los líderes de ayer y de hoy por no hacer lo suficiente para proteger el mañana de la creciente amenaza del cambio climático. "No es sólo que no podamos darnos el lujo de retroceder", dijo Obama. “No podemos permitirnos quedarnos donde estamos. El mundo tiene que dar un paso adelante y tiene que hacerlo ahora".

Estoy de acuerdo en que el mundo necesita dar un paso adelante y abordar el cambio climático. Sin embargo, no comparto el optimismo característico de Obama de que sucederá algo por el estilo. La verdad es que, si bien el ex presidente puede comprender “la feroz urgencia del ahora”, demasiados líderes mundiales, desde jefes de estado hasta políticos, titanes de la industria y el capital, no lo hacen. La retórica vertiginosa de Obama no hace nada para cambiar el hecho de que los líderes mundiales simplemente no están preparados para tomar decisiones difíciles para salvarnos del cambio climático y es probable que ninguna oración asombrosa cambie eso.

Ver hablar al ex presidente es como ver un episodio de The West Wing : te hace sentir bien y te recuerda cómo debería funcionar el gobierno, pero eso es todo. Nada va a cambiar. El llamado a la acción y las promesas son completamente ficticias, ya sea que provengan del presidente Obama o del presidente Bartlett.

Sin embargo, no siempre fue así. Barack Obama entiende “la feroz urgencia del ahora” quizás mejor que cualquier hombre del planeta. Cuando asumió el cargo por primera vez en enero de 2009, la crisis financiera que se conoció como la Gran Recesión estaba en un punto de ebullición. Aunque George W. Bush promulgó el Programa de Alivio de Activos en Problemas, Obama lo defendió como presidente electo y lo extendió hacia el final de su primer año en el cargo. Al TARP se le atribuye en gran medida la estabilización de la economía mundial. Ese mismo año rescató a la industria automotriz estadounidense con su propio rescate.

Tanto el TARP como el rescate automático fueron increíblemente impopulares entre el pueblo estadounidense. Obama los apoyó de todos modos porque vio que eran necesarios. El rescate de automóviles salvó 1,5 millones de puestos de trabajo estadounidenses y rescató una industria que muchos consideran vital para nuestros intereses nacionales, desde la economía hasta la defensa. TARP evitó que la crisis financiera empeorara en un efecto dominó de bancos quebrados y ejecuciones hipotecarias.

Esta lección de historia no está destinada a cantar alabanzas a Obama sino a ilustrar que las palabras inspiradoras deben ir acompañadas de acciones audaces, a veces impopulares. El problema es que nadie quiere ser audaz con el cambio climático. Obama ciertamente no lo hizo cuando estuvo en el cargo; de hecho, las emisiones estadounidenses aumentaron bajo su presidencia.

Y aunque se estima que el proyecto de ley de infraestructura que acaban de aprobar los demócratas de la Cámara de Representantes reducirá las emisiones de Estados Unidos en un 30 por ciento de su nivel de 2005 para los albores de la próxima década, eso no es nada impresionante. No solo fue 2005 hace 16 años y faltan nueve años para 2030, sino que Biden prometió reducir las emisiones en un 50 por ciento para 2030. Por lo tanto, estamos moviendo las metas en la dirección equivocada.

Además, sin cooperación internacional, nada de esto importa. Estados Unidos es el segundo mayor emisor de CO2, pero los líderes de China y Rusia, el primero y el cuarto mayores contaminadores , respectivamente, ni siquiera se molestaron en presentarse en Glasgow. Sin su acuerdo, nada de lo que se decida en la COP26 hará una gran diferencia, e incluso entonces, lo que probablemente se decida será lamentablemente inadecuado para reducir realmente las emisiones globales o mitigar los efectos del cambio climático en las próximas décadas.

Luego está el hecho de que nada de lo que sucede en esta conferencia es vinculante. Todas las naciones allí podrían comprometerse a eliminar por completo las emisiones de CO2, pero sin ninguna forma de hacer cumplir esa promesa, es simplemente retórica vacía. Hemos visto esto antes; una y otra vez las naciones no cumplen con sus compromisos y una y otra vez nos quedamos luchando para proteger el planeta del abandono imprudente del capital.

Quizás eso es lo más exasperante de ver al presidente Obama, el modelo del liberalismo global, dar un discurso tan inspirador y hermoso en lo que ahora es la vigésimo sexta “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. Es solo retórica vacía. Bellamente escrito y entregado con fuerza, pero completamente desprovisto de significado real.

El vacío de estas promesas muestra la COP26 y las futuras COP27, COP28, COP129 por la farsa que es. Este no es un intento serio de resolver la crisis climática. Es una oportunidad para que los líderes mundiales se den una palmada en la espalda por hacer casi nada en el pasado y se comprometan a hacer cosas que nunca harán en el futuro. Obama es famoso por inspirar esperanza, pero hoy sus palabras suenan huecas.