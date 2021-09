Los vecinos se extendieron dentro del vestíbulo de Bywater Art Lofts frente a una serie de fanáticos, tratando de combatir el calor mientras las sofocantes temperaturas de fines del verano se acercaban a los 37.7 grados Celsius o más, en los días posteriores a que el huracán Ida dejara a miles de personas en Nueva Orleans sin energía eléctrica.

El 30 de agosto, el día después de que Ida tocara tierra, más de una docena de residentes dentro del complejo de viviendas para personas de bajos ingresos que se quedaron durante la tormenta compartieron ventiladores de batería y usaron con moderación un generador de gas para cargar sus teléfonos. Los vecinos se apresuraron a llenar los congeladores con hielo donde pudieran encontrarlo, vaciaron los refrigeradores y cocinaron comida para alimentar al edificio.

Laura Bergerol, una fotógrafa de 65 años y residente de Bywater Art Lofts, trató de salir de la ciudad antes de que los funcionarios dijeran a los residentes que se “refugiaran en el lugar”, ya que un posible huracán de categoría 5 era inminente. A medida que avanzaba la semana, ella dijo a sus vecinos que sus migrañas empeoraban.

En Twitter, pidió ayuda al presidente Joe Biden, criticó a FEMA y a la alcaldesa LaToya Cantrell, e instó a la empresa de servicios públicos de gas y electricidad de la ciudad, Entergy New Orleans, a restaurar la energía.

"Entergy dice que volverán a tener energía esta noche", dijo el 1 de septiembre. "¡Lo dudo!".

Una semana después de la tormenta, su vecina Caitlyn Ridenour llamó a su puerta y le envió un mensaje de texto para hacerle saber que le había traído una batería extra para su ventilador.

“Yo estaba como, 'no hay forma de que el ventilador todavía esté cargado. Debe estar muy caliente'”, dijo a The Independent.

Preocupada de que Bergerol no respondiera los mensajes de texto de los vecinos y no respondiera a los llamados en su puerta, Ridenour pidió a un vecino que la revisara.

Leer más: Huracán Ida causa apagones en todo Nueva Orleans

Después de más de seis días en el calor, Bergerol fue encontrada muerta en su departamento.

Esa noche, sus vecinos bailaron en su honor con música de un carrito de DJ móvil.

“Muertes por negligencia”

Al menos nueve personas en Nueva Orleans murieron por "calor excesivo durante un apagón prolongado", mientras que otras dos murieron por envenenamiento por monóxido de carbono de los generadores utilizados para sus hogares, según la oficina del forense de Orleans Parish.

Tres días después de la muerte de Bergerol, se restableció la energía en el edificio.

Entergy New Orleans enfrenta un nuevo escrutinio a raíz de Ida, que expuso problemas persistentes que los residentes y reguladores han criticado a raíz de otras tormentas, incluida la falta de actualizaciones para fortalecer su red y su renuencia a pasar a fuentes renovables en medio de la creciente crisis climática que amenaza con desplazar a miles de personas en el sur de Luisiana.

The Independent habló con funcionarios de la ciudad actuales y anteriores, defensores del medio ambiente, residentes que viven en sus instalaciones y habitantes de Nueva Orleans que se han quejado durante años sobre la falta de inversiones críticas de la compañía para fortalecer su infraestructura contra el clima severo y criticaron a la compañía por estar más interesada en cumplir con los accionistas que en mantener un sistema estropeado por la negligencia.

La compañía continúa construyendo y confiando en proyectos que emiten gases de efecto invernadero que han exacerbado la crisis, incluida la creación de New Orleans Power Station, una controvertida planta de gas en el este Nueva Orleans que, según la compañía, generaría energía para la ciudad en el evento de un apagón total. Eso no sucedió hasta dos días después de la tormenta, para una fracción de hogares.

Las tormentas más rápidas también obligan a millones de personas en el estado, uno de los más pobres del país, con la tasa de pobreza en Nueva Orleans siendo aproximadamente el doble del promedio nacional, a determinar rápidamente si gastar cientos de dólares que no tienen en transporte y hotel para su evacuación por un tiempo indeterminado.

Sin redes de seguridad que puedan trasladar de manera segura a las personas y familias de sus hogares a refugios u hoteles con poca anticipación, y con un mosaico poco confiable de ayuda federal disponible solo después de que carguen con la mayor parte de esos costos, los residentes enfrentan una difícil decisión de quedarse atrás, con una red eléctrica poco confiable que, en el caso de Ida, dejó a miles en la oscuridad.

Casi un mes después de que Ida tocara tierra, aproximadamente 16 mil personas en el estado permanecen sin electricidad.

Dos días después de la tormenta, Bergerol señaló en Twitter que su seguro de alquiler no cubriría una estadía en un hotel.

En una declaración a The Independent, la portavoz de USAA Rebekah Nelson dijo: “Si bien no podemos hablar sobre los detalles de este miembro, algunas pólizas pueden brindar cobertura para los gastos incurridos por tener que evacuar antes del huracán Ida. Se pueden proporcionar recibos para considerar el reembolso".

Más de tres semanas después de la llegada de Ida, el Ayuntamiento de Nueva Orleans ha iniciado una investigación sobre los cortes de Entergy, así como la gestión de la propia empresa, y si existen alternativas para impulsar la ciudad además de un monopolio bajo el paraguas de una empresa Fortune 500 que obtuvo una ganancia récord de mil 400 millones de dólares en 2020.

Las investigaciones de The Lens y ProPublica a raíz de Ida también han revelado tanto la profundidad de la supuesta mala gestión de la compañía como las consecuencias letales de una red eléctrica inadecuada.

El huracán también ha expuesto cómo los cortes prolongados pueden tener impactos mortales para las personas mayores, las personas con discapacidades y los residentes que viven en centros de atención y hogares de ancianos.

Al menos cinco personas en Nueva Orleans murieron en departamentos para personas mayores sin electricidad después de Ida, según la oficina del forense.

"Hay muchas, muchas muertes en Ida que no fueron causadas por árboles que cayeron sobre alguien, no fueron causadas por pedazos de vidrio que se rompieron", dijo David Nowak, cuya madre es una sobreviviente de cáncer, a los miembros del ayuntamiento el 22 de septiembre. “Estas no fueron muertes causadas por la tormenta. Fueron muertes causadas por negligencia y la incapacidad de endurecer la transmisión [de energía]”.

Un funcionario del ayuntamiento dijo a The Independent que las administraciones anteriores no estaban enfocadas en sus relaciones con Entergy y no abordaron tanto la escala de los problemas sistemáticos que provocaron una crisis como las necesidades de miles de personas que dependían de ellos para sus necesidades básicas.

"La gente puede morir, y murió", aseguró el funcionario. “En este caso, nos esforzamos por abordar esa pregunta fundamental: ¿Cómo debería arreglarse esa [relación]? Al final del día, esta es una empresa de Fortune 500. Flexionan ese poder... ¿Cuál es la mejor manera de avanzar para que los contribuyentes obtengan lo que quieren: energía asequible y resistente frente al cambio climático?”.

Entergy New Orleans, Energy Louisiana y su empresa matriz Entergy Corp también enfrentan una demanda colectiva presentada por un grupo de clientes en el Tribunal de Distrito Civil de Orleans Parish alegando que las empresas “eligieron el enfoque de goma de mascar y superpegamento para proteger sus miles de millones de dólares en lugar de sus clientes ".

"O, en lugar de pedir a sus clientes miles de millones de dólares para la restauración y la respuesta a un huracán, podría haber invertido ese dinero en fortalecer los sistemas", detalla la demanda.

“Empujan hasta que se acaba el tiempo”

La red incluye un sistema de transmisión, que trae electricidad a la región desde otros lugares, y un sistema de distribución, que conecta esa energía a los residentes. Ambos sistemas sufrieron daños generalizados durante Ida.

Las ocho líneas de transmisión conectadas a un sistema multiestatal que da servicio a la región colapsaron, cortando el suministro eléctrico a Nueva Orleans, mientras que el sistema de distribución local sufrió aproximadamente el doble de daños que durante cualquier tormenta anterior, según funcionarios de Entergy.

El Ayuntamiento de Nueva Orleans actúa como regulador de la empresa de servicios públicos propiedad de los inversores. Solo Washington, DC, está en una posición similar.

Los concejales de la ciudad también han pedido a los reguladores estatales y federales que investiguen las fallas de energía que afectan la red de transmisión regional de la que depende Nueva Orleans para su electricidad.

En audiencias ante el Concejo Municipal y en declaraciones de la empresa, los funcionarios de Entergy han defendido la respuesta y el desempeño de sus instalaciones y argumentaron no podrían soportar los tipos de daños causados por el temporal que Ida trajo.

Las empresas han “invertido nueve mil 500 millones de dólares en activos de transmisión y distribución que cumplieron o superaron los estándares de resiliencia vigentes en ese momento”, según Entergy. "Ida demostró los beneficios de resiliencia de estas inversiones".

Entergy “reconoce la necesidad de un endurecimiento acelerado del sistema, además de continuar avanzando en sus programas de mantenimiento preventivo, incluida la gestión de la vegetación y las inspecciones de postes”, informó la compañía en un comunicado.

Anticipa que las reparaciones costarán "en el rango de dos mil 100 millones a dos mil 600 millones de dólares".

El portavoz de Entergy, Jerry Nappi, dijo a The New York Times que la empresa de servicios públicos hizo "un progreso sustancial en términos de resistencia" desde principios de la década de 2000. Aseguró que la compañía está buscando apoyo federal "para el endurecimiento adicional necesario sin comprometer la asequibilidad de la electricidad de la que dependen nuestros clientes y comunidades".

Presionada por la presidenta del Concejo Municipal de Nueva Orleans, Helena Moreno, por cuánto dinero gastó la compañía en actualizaciones, no solo en reparaciones, la directora ejecutiva de Entergy New Orleans, Deanna Rodríguez, dijo que desconoce la cifra.

Una investigación de WWL-TV descubrió que Entergy Louisiana y Entergy New Orleans gastaron un total de 11 mil 500 millones de dólares en plantas de energía entre 2016 y 2020, aproximadamente cuatro veces más que los tres mil millones de dólares que las empresas gastaron en mantener y expandir las líneas de transmisión utilizadas para entregar energía.

Entergy New Orleans dijo anteriormente que su planta de energía a gas de 210 millones de dólares, construida frente a la oposición de los miembros de la comunidad, las preocupaciones ambientales y la objeción de algunos miembros del gobierno de la ciudad en 2018, sería vital para circunstancias exactamente como la destrucción vista durante Ida, cuando el sistema de transmisión que alimenta a la región con energía generada desde fuera de la ciudad estuvo fuera de línea.

Pasaron más de dos días después de que Ida cortó la electricidad antes de que la empresa de servicios públicos pudiera generar energía para aproximadamente 11 mil 500 hogares.

Para obtener apoyo para ese proyecto en 2018, un subcontratista de Entergy contrató a actores para que se hicieran pasar por partidarios de la planta durante las audiencias en el Ayuntamiento, reveló una investigación de The Lens. Posteriormente, la empresa despidió a los trabajadores involucrados.

Ese año, el consejo de la ciudad votó 6-1 para seguir adelante con la planta, que limita con comunidades mayoritariamente de color y vietnamitas.

"No estoy emocionado, pero tengo que votar por esta planta", declaró en ese momento el entonces concejal Jason Williams.

La entonces concejal del Distrito A, Susan Guidry, fue la única persona que votó en contra.

"He visto a Entergy arrastrar los pies una y otra vez", afirmó en la audiencia de 2018. "Entergy nos ha dado una opción: una planta de combustibles fósiles".

Ahora jubilada, Guidry dijo a The Independent que la “campaña de miedo” de la compañía por la construcción de la planta indujo erróneamente a los funcionarios a creer que era la única opción.

"Es una señal de alerta total si se niegan a analizar alternativas", dijo. “Dices: 'no, no puedes tener el juguete que quieres. Te dijimos que probaras que es el mejor y no lo hiciste… Dicen: 'podríamos tener una fuerte tormenta en cualquier momento y les preocupará que no tengamos una planta de energía'. Empujan hasta que se acaba el tiempo".

“Una coyuntura crítica”

El 21 de septiembre, el día antes de que el presidente de la empresa de servicios públicos compareciera ante el ayuntamiento, Entergy New Orleans emitió un comunicado de prensa en el que presentaba "cuatro opciones preliminares" para el futuro de su estructura de propiedad, sugiriendo que podría fusionarse con Entergy Louisiana y transferir la regulación del consejo de la ciudad a la Comisión de Servicio Público del estado.

"Es obvio que hemos llegado a una coyuntura crítica en nuestra relación con el ayuntamiento", reveló el presidente del grupo de servicios públicos Entergy, Rod West, en un comunicado. "La resolución esperada del consejo requerirá que tome una decisión importante: ¿la ciudad continuará con Entergy como su socio energético o buscará otra alternativa?"

La presidenta del Concejo Municipal acusó a los funcionarios de Entergy de buscar cambiar los reguladores en lugar de abordar la crisis.

"Por favor, dejen de actuar como si fueran la víctima", dijo a los funcionarios de Entergy en el Ayuntamiento el 22 de septiembre. "Tú eres el Goliat".

Moreno pareció recibir, accidentalmente, una copia de los puntos de conversación y la estrategia de relaciones públicas de Entergy antes de la reunión del 22 de septiembre. Ella arremetió contra la empresa por responder a la crisis actual con "amenazas y campañas de relaciones públicas".

“La estrategia de su campaña de relaciones públicas en torno a la reunión de hoy nunca se centró en los asuntos muy serios de la agenda, como lo que sucedió durante Ida”, dijo a los funcionarios de Entergy. "La planificación de relaciones públicas de Entergy en torno a esta reunión estaba hablando de un estudio de propiedad".

Pero los funcionarios de la ciudad dicen que simplemente no saben, legalmente, fundamentalmente, cómo desenredar Energy New Orleans en su estado actual de propiedad hasta que se complete un estudio.

“La respuesta honesta es que no es tan fácil”, declaró Moreno. “¿Cuáles son los otros tipos de propiedad que existen?… Este estudio es para darles a los contribuyentes respuestas a estas preguntas… No hemos hecho el estudio. No sabemos qué funcionará o no. Pero la gente de esta ciudad que se ha estado planteando estas preguntas sobre la viabilidad de estas opciones debería tener una respuesta”.