Querida Vix,

Estuve casada con mi ex marido narcisista durante casi 10 años. Nuestro matrimonio terminó después de que me contó que él había sido infiel, pero lo perdoné. Mucha gente me preguntó por qué hice eso; realmente no puedo explicarlo, aparte de porque durante la mayor parte de nuestro matrimonio él continuamente me menospreciaba y me decía que tenía sobrepeso, que era estúpida, irresponsable con las finanzas y que nadie me querría nunca. Luego encontró a alguien más y se fue. Durante el divorcio, mintió de manera constante, llamó a los servicios sociales, llamó a la policía (todo lo cual fue sin fundamentos) y su comportamiento fue cada vez peor. ¿Cómo consigo que me deje en paz? Gracias Susie

Querida Susie,

Lo siento mucho. Que alguien te haya tratado tan mal con engaños, mentiras, insultos y abusos y que aún no estés "libre" de él, a pesar de tu divorcio, suena bastante estresante. En primer lugar, quiero asegurarme de que estás recibiendo el apoyo que necesita: Me imagino que después de 10 años de matrimonio con un hombre así, tu autoestima está por el suelo. Te pido que busques ayuda profesional para comenzar a trabajar con algunos de los efectos de haber sido lastimada por alguien que alguna vez te importó; consulta el final de este artículo para obtener una lista de las organizaciones que pueden ayudarte.

La terapia de conversación puede ser una excelente manera de encontrar un espacio seguro para comenzar a desentrañar los efectos del trauma y el abuso emocional. También puede ayudarte a darte cuenta, si aún no lo has hecho, de que nadie, en serio nadie, merece ser degradado, menospreciado o tratado de esta manera.

A veces, cuando hemos estado en la recepción de un trauma, podemos ser consumidos por la creencia de que debemos haber hecho algo para "que nos pase"; que de una forma u otra fue “nuestra culpa”. Este puede ser tu mayor desafío: Para sanar, tendrás que desentrañar (y desaprender) todas las cosas dañinas que te han dicho durante la última década. Pero ten la seguridad de que una vez que lo hagas, una nueva vida, y un mundo completamente nuevo, te espera: Uno de bondad y calidez, confianza en sí misma y esperanza.

En cuanto a tu ex marido, te aconsejo que comiences a llevar un registro por correo electrónico (o un registro en papel) de todas las comunicaciones que recibas de él. Nunca se sabe cuándo podrías necesitarlo. No dices si tienen hijos juntos o no; de cualquier forma, lo mejor sería tratar de limitar cualquier contacto con él por parte tuya. Mantenlo estrictamente en la logística comercial o de cuidado de niños (si corresponde) y esfuérzate lo más que puedas para no dejarte llevar por la doctrina de ojo por ojo ya que esto es exactamente lo que él quiere. Las personas como esta prosperan con la atención: Positiva y negativa.

Tu describes a tu ex marido como “narcisista”, pero es imposible diagnosticarlo aquí, tendría que ser evaluado por un profesional de salud mental como un psicólogo o psiquiatra. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que existe una gran diferencia entre las personas con rasgos narcisistas (algunos dirían que todos lo somos, en diversos grados) y alguien con un diagnóstico oficial de NPD (trastorno narcisista de la personalidad) identificado por el DSM-5.

Hay mucha literatura sobre narcisistas en línea, aunque se dice que un diagnóstico oficial de NPD (que puede presentarse a través de patrones crónicos de pensamiento arrogante o egocéntrico, relaciones conflictivas, un sentido inflado de auto importancia y falta de empatía) solo se aplican hasta (en aproximado) al 5 por ciento de la población en general.

Sabemos que los narcisistas a menudo engañan a sus parejas; los encontrarás con una serie de exes (o "suministro") en espera de su llamada. No pueden soportar que los dejen solos, sin atención; ¿Si lo hicieran? Se verían obligados a sentarse con ellos mismos, y elegirían cualquier cosa menos eso. Eso es porque el mayor secreto de un narcisista es que a pesar de todo su ego y fanfarronería, se odian a sí mismos.

De hecho, están tan acostumbrados a esconderse detrás de una fachada del “falso yo”, una máscara que usan todo el tiempo para parecer “normales”, que su comportamiento puede volverse cada vez más caótico. En el interior, son como un vacío hambriento o un agujero negro. A los narcisistas a menudo se los describe como “vampiros emocionales”, y si alguna vez has tenido la desgracia de estar involucrado de manera cercana o sentimental con uno, sabrás exactamente a qué me refiero.

Por lo general, comienzan a “bombardearte con amor”; quieren saber absolutamente todo sobre ti, pueden decirte que eres su “alma gemela”, es probable que hablen sin parar, hasta altas horas de la noche (para interrumpir tu sueño), incluso puede decirte de inmediato que quieren casarse contigo. Pero presta atención a cómo se siente después de haber pasado tiempo con una persona así: Es probable que notes que estás agotada y confundida.

Eso se debe a que los narcisistas manipulan, encienden y mienten y juegan, en un intento constante por buscar el control. Muchos se alejarán de una relación o matrimonio, “descartarán” a una pareja, sin remordimientos, pero ten en cuenta que rara vez se van para siempre. A menudo regresan cuando se aburren: Por atención, por sexo o simplemente por una pelea.

Si tu ex es clínicamente narcisista o no, o simplemente tiene muchos rasgos narcisistas, es probable que sea irrelevante. Todo lo que podemos hacer ahora es ayudarlo a darse cuenta de que te mereces mucho, mucho mejor, y encontrar una manera de limitar el impacto que este hombre todavía tiene en tu vida. Ya sabemos que es tóxico, para ti . Y las personas tóxicas prosperan con la atención. Entonces, ¿lo mejor que puedes hacer? Dejar de darsela.

Si puedes estar “sin contacto” en general con él, entonces hazlo. Es la mejor manera: Bloquear su número, eliminarlo de las redes sociales. No respondas a ninguno de sus correos electrónicos, mensajes, cartas o llamadas. También puedes probar algo llamado el “método de la roca gris” (el término se acuñó por primera vez aquí). Esto es exactamente lo que implica: En esencia actúas como una 'roca gris' y te vuelves tan poco interesante, impasible y poco reactiva a sus intentos de irritarte que él termina por perder el interés.

Imagína que lo haces de manera “falsa” si te ayuda; se tan suave que tu ex marido termine aburriéndose de no recibir la atención que desea y (con suerte) seguirá adelante. Trata de no gritar y gritar: Si te sientes tentado, intenta hacer una “pausa” antes de reaccionar (esto puede ser tan simple como contener la respiración y contar lentamente hasta diez).

No le des ninguna información personal si puedes evitarlo, no le hagas saber que te ha molestado o hecho que te entristezca o enoje. Di lo menos posible, en todo momento. En su lugar, recurre a tus amigos o familiares de confianza para desahogarte; por favor, piense en buscar un terapeuta y lleve un diario para anotar sus sentimientos. La clave es no darle a tu ex ninguna arma para usar en tu contra. Él es engañoso, ahora es tu turno.

Ten en cuenta todo el tiempo que está haciendo esto precisamente porque no quieres darle lo que quiere. Puede que te lleve un tiempo aprender a superar los comportamientos que estabas condicionada a aceptar de él durante tu relación, pero lo conseguirás.

Encuentra aquí la ínea de ayuda urgente de salud mental del NHS local. Vea también: Contactos para asesoramiento de Mind UK; encontrar una organización benéfica de salud mental local con Hub of Hope; obtener apoyo de Out of the FOG (ayuda a los familiares y seres queridos de las personas que padecen trastornos de la personalidad)