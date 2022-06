Otro día, otra crisis del NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) cuyos efectos repercuten en la salud física y emocional de las mujeres.

Los últimos estudios sugieren que hay 110.000 puestos vacantes dentro del servicio de salud británico, y el Royal College of Nursing ahora dice que la situación del personal pone en peligro la atención segura de los pacientes. La escasez de personal ya provoca que las mujeres embarazadas sean vulnerables y que algunos partos sean peligrosos, dice, ya que NHS tiene dificultades para emplear suficientes parteras capacitadas para satisfacer la demanda, mientras que más optan por dejar la profesión todos los días. Y ahora surgió otra encuesta que destaca cómo la falta de recursos en la primera línea del NHS literalmente le causa dolor a las mujeres.

Según activistas por la seguridad del paciente, cientos de mujeres se han visto obligadas a soportar un dolor “tremendo” mientras se sometían a pruebas de histeroscopia después de que se les negaran las opciones de alivio del dolor y los anestesiólogos no estuvieran disponibles. El Health Service Journal informa que los activistas identificaron al menos a 240 mujeres que se sometieron al procedimiento sin que se les dijera que tenían derecho a anestesia general para controlar el dolor de la prueba invasiva.

La orientación para los médicos dice que siempre se debe hablar sobre el alivio del dolor. En cambio, se descubrió que estas mujeres estaban mal informadas sobre sus propios derechos y se esperaba que solo soportaran lo que puede ser un proceso bastante doloroso de investigación interna. El hecho de que algunas mujeres reporten molestias mínimas o nulas, no significa que este sea un procedimiento indoloro; para quienes sufren, la experiencia puede ser muy traumática.

El dolor no es una cosa objetiva. Es subjetivo y muy personal. Ya sea que la escasez de personal sea la culpa o no (y las pacientes que respondieron a esta historia ciertamente se mostraron escépticas ante esa afirmación), el mensaje subliminal para aquellas mujeres cuyo dolor fue ignorado y no tratado es que su miseria no es legítima. También sugiere que el dolor de las mujeres es exagerado, no lo bastante relevante para calificar para el tratamiento en un momento de extrema presión, y que sus expresiones son histéricas, un término cargado dado el contexto de la prueba particular en cuestión.

Decir que estas mujeres no necesitaban y no podían recibir una opción de anestesia u otro analgésico es una forma de manipulación médica. Al igual que la forma de abuso emocional que le da nombre, el gaslighting (o manipulación psicológica) médico como este es una forma de sexismo y misoginia, aunque en su mayoría institucional en lugar de personal (aunque si echas un vistazo al convincente hilo #shitmydoctorsays encontrarás un sinfín de ejemplos de eso también).

No se encuentra solo en esta inquietante encuesta y entre los informes devastadores de salas de partos con escasa atención de partería. Está en todas partes y está arraigado. A principios de año, el trabajo de investigación de académicos con sede en Canadá incluso expuso cómo las mujeres que son operadas por un médico masculino tienen un 32 por ciento más de probabilidades de morir después de ese procedimiento. Estos procesos de pensamiento que descartan el dolor femenino están muy arraigados en todo el sistema de salud occidental.

A todas las mujeres se les ha dicho que las pruebas de frotis no duelen, o no deberían doler, pero pueden doler y duelen. Para las mujeres con cuello uterino retrovertido, puede ser una de las experiencias médicas de “rutina” más desagradables que se puedan imaginar. A las mujeres embarazadas se les dice varias veces que amamantar no debería doler si lo hacen de forma correcta. Por fortuna, hay una gran comunidad de madres que amamantan en las redes sociales para desmentir ese mito, pero ¿por qué no podemos hablar de nuestro dolor corporal en torno a esto en un entorno clínico?

El tiempo promedio que le toma a una mujer asegurar un diagnóstico de endometriosis, una enfermedad cuya identificación al inicio se basa en el informe de experiencias de dolor pélvico y menstrual, es entre seis y 10 años. Las mujeres hablan de su dolor y no las escuchan (dicho sea de paso, esta sensación de estar separadas de su propia realidad también se extiende a gran parte del lenguaje utilizado en torno a la feminidad en términos médicos, ¿alguna madre primeriza de verdad se considera una “madre geriátrica” o con una “matriz vieja”?).

Sí, los servicios médicos están bajo una gran presión, pero ya no puede haber ninguna excusa para que los profesionales de la salud no sepan cómo abordar el problema del dolor y la incomodidad de las mujeres. Las pautas en torno a todos estos temas, desde los procedimientos cervicales hasta el derecho a la anestesia para pruebas traumáticas, están todas en su lugar; el problema es que no se siguen.

Arreglar eso implicará hacer una pregunta más grande de cada parte del servicio de salud: ¿por qué? La respuesta puede ser incómoda.