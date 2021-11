Cómo financiamos las universidades y cómo financiamos a los jóvenes para que vayan a ellas es uno de los temas más emotivos de la política británica. Aparentemente, cada nuevo gobierno siente la necesidad de revisar cómo se equilibran la financiación, los préstamos, las tasas de matrícula, la deuda y las subvenciones del sector público.

Pero no son solo ministros. Dependiendo de tus creencias políticas y tu historia personal, puedes tener puntos de vista muy diferentes sobre quién debería financiar a quién ir a la universidad, y qué deberían estudiar una vez que lleguen allí.

Esta es una fila interminable sobre quién se beneficia más de nuestro excelente sector universitario. ¿Son los propios estudiantes porque se benefician de trabajos mejor remunerados en, teóricamente, carreras más satisfactorias? ¿Son los empleadores los que se benefician de una cinta transportadora de jóvenes graduados inteligentes que desean aumentar sus ganancias e impulsar la innovación corporativa? ¿O es la sociedad en su conjunto la que se beneficia de una fuerza laboral mejor educada, que, desde los asistentes de salud hasta los profesores de astrofísica, mejora colectivamente la condición humana?

En verdad, por supuesto, son los tres, pero lograr el equilibrio correcto es lo que lo convierte en un problema de botón rojo tan perenne. Eso y la cuestión de si deberíamos, como país, simplemente abrazar la idea de que los estudios de pregrado son una fuerza para el bien en sí mismo, o si deberíamos juzgar ciertos cursos (ingeniería, por ejemplo) como de mayor valor que otros (diseño de joyas, por ejemplo).

Estas son las preguntas que llevaron a Theresa May a encargar la revisión de Augar de la educación superior en 2016, que a su vez recomendó que las tasas anuales de matrícula se redujeran de sus niveles actuales de 9 mil 250 a 7 mil 500 libras. Sorprendentemente, el gobierno todavía no ha respondido formalmente con propuestas a este informe, algo que esperamos, finalmente, de manera inminente.

Una de las razones por las que Augar argumentó a favor del recorte fue, por supuesto, que aliviaría la presión financiera sobre los jóvenes que están pensando en ir a la universidad, especialmente los de hogares desfavorecidos, quienes, se suponía, estaban siendo desanimados por la amenaza de deuda. Ciertamente, la comisión también ofreció otros argumentos a su favor: le daría al gobierno las palancas para obligar a las universidades a centrarse en sus materias favoritas, como ciencias y matemáticas.

Dejando eso a un lado, la idea de que el recorte propuesto de alguna manera tentaría a más adolescentes de entornos pobres a completar sus formularios Ucas siempre parecía fantasiosa, y así parece en la práctica. Las solicitudes de todos los grupos socioeconómicos han seguido aumentando. En los grupos focales recientes que he realizado, aunque se agradece una reducción del tipo que está sobre la mesa, no parece que suponga una diferencia significativa. Miles de libras de deuda siguen siendo miles de libras de deuda.

De hecho, curiosamente, la aceptación de las tasas de matrícula como concepto parece estar en aumento entre los estudiantes y casi estudiantes. Una reciente investigación de opinión llevada a cabo por Public First, donde soy director, del All Party Parliamentary Universities Group encontró que, si bien, tal vez como era de esperar, si se pregunta a los jóvenes sobre las tasas de matrícula, de manera abrumadora preferirían que no se les cobrara. La fuerza de ese sentimiento era más suave de lo que uno podría haber imaginado. De hecho, muchos ven que quizás sea un poco extraño esperar que aquellos que no van a la universidad paguen sus impuestos por los que sí lo hacen. Ahora está avanzando durante una década desde que se introdujo el umbral de 9 mil libras y, aparentemente, la idea, aunque no es bienvenida, ahora se considera parte del curso.

Sin embargo, lo que anima a los jóvenes es la asequibilidad de los estudios de pregrado en el aquí y ahora. Ser capaz de poner comida en la mesa y pagar el alquiler como estudiante es un factor importante en la forma en que eligen las opciones de estudio después de dejar la escuela. Influye en lo que estudian y adónde van a estudiarlo. El miedo al flujo de caja cierra las opciones.

En palabras de un joven de 18 años en nuestro estudio: “Definitivamente [el costo] me hizo querer quedarme en casa porque es menos deuda. Para ser honesto, esa fue probablemente una de las principales razones por las que no me mudaré".

Nuestra encuesta encontró que, si bien el 18 por ciento de los adolescentes de clase media planeaba quedarse en casa para ir a la universidad, la cifra era significativamente más alta, un 34 por ciento, para aquellos que habían sido elegibles para comidas escolares gratuitas.

Si los ministros realmente quieren alentar a los jóvenes a ir a la universidad y ampliar sus horizontes al alejarse para hacerlo, entonces es poco probable que jugar con las tasas de matrícula sea la respuesta. La respuesta seguramente radica en las subvenciones de mantenimiento. Abolidas por George Osborne como "inasequibles" en 2016, las subvenciones con verificación de recursos para los jóvenes podrían marcar una diferencia significativa para muchos si fueran reintegrados. No debería ser necesario decirlo, pero hacer que los estudios de pregrado sean más asequibles ahora, lo abre como una opción para muchos más estudiantes.

El costo de vida está a punto de convertirse en un tema importante para la gente normal en todas partes. Y eso incluye a los estudiantes. Dejemos de preocuparnos por las tasas de matrícula que se pagarán o no en el futuro y asegurémonos de que los jóvenes crean que pueden permitirse estudiar para obtener un título aquí y ahora.

Ed Dorrell es director de Public First