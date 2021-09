Si tuviera pómulos, todo estaría bien. Eso es lo que solía decirme a mí misma cuando era adolescente, pensando ansiosamente en mi futuro. Durante muchos años, pensé más en mi falta de pómulos más que en mi éxito académico o profesional. Como muchas mujeres de mi edad, fetiché rostros angulosos y delgados con grandes rasgos. Del tipo que se ve en las campañas de moda, las películas de Winona Ryder y Mizz, la revista para adolescentes ahora desaparecida. Me miraba a la cara en el espejo, echaba las mejillas hacia atrás con las palmas de las manos y pensaba, “así está mejor”. A veces todavía hago esto.

Linda Evangelista es una de las mujeres más bellas del mundo: su belleza es la razón por la que es famosa. Entonces, cuando escuché que la supermodelo canadiense de 56 años había quedado “deformada permanentemente” por un procedimiento cosmético de congelación de grasa, mi primer instinto fue desesperarme de que ni siquiera alguien como ella fuera inmune a los estándares de belleza imposibles que enfrentan las mujeres. Mi segundo fue tirar de mis mejillas hacia atrás.

En el mundo actual, sería fácil pensar que la belleza ya no se define por un modelo único para todos. El movimiento de positividad corporal ha hecho espacio para las mujeres de talla grande en los medios de comunicación tradicionales; el espectáculo de Victoria’s Secret ha sido usurpado por el famoso y diverso espectáculo Savage x Fenty de Rihanna; Incluso hay una tendencia en las redes sociales dedicada a las mujeres que no usan maquillaje, ¿no dijo One Direction que eso es lo que nos hace hermosas?

La verdad, por supuesto, es que independientemente de los avances culturales y las letras de Harry Styles y sus compañeros, los estándares de belleza todavía están profundamente arraigados en la sociedad. Las mujeres que se ajustan a las condiciones que la sociedad considera convencionalmente atractivas, ya sea de forma natural o no, es probable que se muevan por el mundo con mayor vigencia social y económica. Quienes no lo hagan, no obtendrán las mismas concesiones. Es un concepto conocido en las redes sociales como “un gran privilegio”, y se discutió tan fervientemente en TikTok la semana pasada que fue cubierto en Woman's Hour de BBC Radio 4.

Como supermodelo, Evangelista es un ejemplo hiperbólico de cómo funciona el bonito privilegio. Aquí hay una mujer cuya carrera entera se basó en su apariencia. Una mujer que ha encabezado aproximadamente 700 portadas de revistas y una vez dijo que las modelos “no se despiertan por menos de $ 10,000 al día”. Y, sin embargo, este gigante de la pasarela ha estado escondido durante los últimos cinco años. ¿Por qué? Porque su rostro ha quedado “brutalmente desfigurado” por un procedimiento CoolSculpting diseñado para tratar “bultos de grasa visibles” debajo de la barbilla y la línea de la mandíbula. Si lees entre líneas y el subtexto sombrío es que Evangelista temía estar perdiendo su lindo privilegio y no sabe cómo moverse por el mundo sin él.

Eché un vistazo al feed de Instagram de la madre de uno y encontrará recuerdos en su mayoría nostálgicos del apogeo de Evangelista. Un mensaje de feliz cumpleaños para su compañera supermodelo Naomi Campbell viene en forma de una foto en blanco y negro de la década de 1990, un homenaje al difunto director creativo de Lanvin, Alber Elbaz, es una instantánea de una fiesta de moda en 2005, e incluso se celebró su 53 cumpleaños con una publicación en “FBF” [flashback Friday] de una portada de Vogue Italia de 1994. Evangelista está viviendo en el pasado porque fue cuando su capital estético estaba en su apogeo, y ha sido condicionada socialmente para creer que ha ido menguando desde entonces. Todas lo hemos sido.

Como sostiene la erudita feminista Naomi Wolfe en su libro más vendido, El mito de la belleza, la juventud es el paradigma de la belleza. Mientras tanto, envejecer “no es hermoso porque las mujeres se vuelven más poderosas con el tiempo”. Esta, escribe, es solo una de las muchas formas en que la sociedad ha sido diseñada para defender el patriarcado. Y a pesar de que el libro de Wolfe se publicó en 1990, casi todo lo que escribe es relevante unas tres décadas después, especialmente en lo que respecta a la edad.

Durante un tiempo, British Vogue publicó un número de “estilo sin edad”. Una vez al año, las mujeres mayores de 50 años adornaban la portada de la biblia de la moda, destacando un tanto irónicamente que no lo hicieron en los otros 11 números del año. En 2019, la revista fue ampliamente elogiada por poner a Jane Fonda, de 81 años, en la portada de su suplemento “especial sin edad”, que fue diseñado para promover la diversidad y abordar la discriminación por edad que enfrentan las mujeres en la industria de la moda y más allá. Pocos señalaron que la portada de Fonda era secundaria a la del número real de mayo, encabezada por Kate Moss, que es 37 años menor que ella.

Si algo nos ha enseñado Evangelista esta semana es que las presiones que se ejercen sobre las mujeres para que se vean de cierta manera no mejoran. De hecho, diría que están empeorando. Las redes sociales nos han hecho a todos mucho más visibles, lo que no solo significa que los estándares de belleza son aún más importantes, sino que son aún menos realistas. Ha llegado a un punto en el que las plataformas de redes sociales incluso están facilitando esto al lanzar continuamente nuevos filtros que permiten a los usuarios mejorar su apariencia, algunos de los cuales incluso han sido diseñados para que parezca que se ha sometido a una cirugía estética.

Luego está “Instagram Face”, un término acuñado por la escritora neoyorquina Jia Tolentino para describir el rostro “blanco, pero ambiguamente étnico” (a menudo visto como un cruce entre Bella Hadid y Kendall Jenner) que es universalmente buscado en línea y fuera de línea. La idea es que si no te ves así, ahora existen herramientas para que parezca que lo tienes.

Me encantaría pensar que Evangelista seguiría encabezando revistas o campañas con la cara “desfigurada”. Pero me cuesta pensar que la verán de la misma manera. En cambio, sería visto como una especie de paso progresivo, como con la portada de “estilo sin edad” de Fonda. Prácticamente puedo escuchar a los hombres de negocios malhumorados con trajes diciendo que Evangelista posterior a CoolSculpting sería la persona perfecta para representar a las “mujeres reales” en su última campaña.

Quizás, entonces, no es que Evangelista no sepa cómo vivir en el ojo público sin su lindo privilegio, sino que simplemente no quiere. Francamente, con presiones como estas, ¿quién podría culparla?