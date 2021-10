No me preguntes por mi pensión. No es que no tenga una. De hecho, tengo algunos, escondidos con varios ex empleadores. Pero no hay mucho en ellos y sé que no estoy preparado para la jubilación. Al igual que muchos millennials mayores, he priorizado otras cosas antes de ahorrar para mis últimos años: primero comprar una casa y luego tener una familia, el costo punitivo del cuidado de los niños ahora elimina cualquier posibilidad de que hubiera tenido que planificar más para el futuro.

Y me considero uno de los más afortunados. Muchos de mi generación han sido excluidos del mercado de la vivienda por completo, gastando sus reducidos salarios en costos de alquiler cada vez más elevados y, a menudo, sintiéndose obligados a posponer el tener hijos a perpetuidad.

He aceptado que mi planificación de la jubilación será una lucha crepuscular en lugar de una acumulación constante de ahorros. Pero, cuando finalmente pueda pagarlo, ¿cuánto más tendré que ahorrar? Según los académicos de la Universidad de Loughborough, que llevaron a cabo una investigación para la Asociación de Pensiones y Ahorros de por Vida, una persona soltera necesita un total de £ 10,900 por año de jubilación para lograr un "estándar de vida mínimo", que aumenta a £ 16,700 por pareja. Suena extrañamente alcanzable, particularmente con la ayuda de una pensión estatal.

Ese cálculo sugiere un estilo de vida modesto para los últimos años: sin vacaciones en el extranjero, sin automóvil y solo £ 41 a la semana para gastar en la compra de alimentos. La PLSA afirma que los cierres de covid del año pasado le habían dado a los trabajadores "una muestra" de cuáles podrían ser sus necesidades de jubilación. A lo que estoy seguro de que la mayoría de nosotros podría decir: gracias pero no gracias.

Para aquellos que deseen vivir sus últimos años con más floritura, se debe ahorrar el doble de esa suma. Si espera que su jubilación incluya, entre otras cosas, una estadía anual de tres semanas en Europa, llamémoslo el modelo de la generación de la posguerra, eso le costará a una sola persona £ 33,600. Un poco más confrontativo. Dicho esto, también tiene en cuenta el costo de una suscripción a Netflix. Toma y deja lo que quieras.

Aun así, algo se siente muy mal, y lo es. Profundice en cómo estas estimaciones tienen en cuenta los costos de vivienda y se expone la locura. Un modesto gasto anual en bricolaje y la redecoración de una habitación al año no va a ser suficiente.

La suposición incorporada en estas proyecciones de jubilación es que para cuando esté listo para terminar el trabajo, los costos de vivienda, en forma de hipoteca sobre una propiedad ocupada por el propietario, se habrán reducido a cero. Trabaje duro, pague la hipoteca, disfrute de su jubilación. ¿Qué podría ser más sencillo?

Esa realidad ya ha pasado, mientras escribo, su fecha de caducidad. Para las personas trabajadoras que realmente necesitan ayuda para prepararse financieramente (personas en su mediana edad, a menudo niños con problemas y cuidado infantil exorbitante), la idea de que los costos de vivienda serán siempre cero es ridícula.

Aquellos que tienen la suerte de poseer su propia casa ahora están comprando en una fecha mucho más tardía. La edad promedio del comprador por primera vez ha fluctuado durante la pandemia, pero en los últimos tres años se ha mantenido entre 32 y 35 años. Eso es dar el primer paso en la escalera, recuerde; Cualquier movimiento posterior que siga, a medida que las familias crecen en tamaño, significa extender las hipotecas hasta lo que tradicionalmente se etiquetaría como años de jubilación. Esperamos trabajar más tarde, hemos hecho las paces con eso, pero todavía tenemos que prepararnos para un camino sin trabajo antes de sucumbir a la fragilidad, y es probable que todavía necesitemos cubrir una hipoteca cuando lo hagamos.

Leer más: Adele asegura que tuvo que mudarse a Los Ángeles porque no podía pagar los precios de las casas en Londres

Esa es solo la mitad de la historia: muchos millennials mayores, e incluso algunos jubilados de la Generación X, nunca serán dueños de su propia casa. Pagarán el alquiler durante su jubilación. £ 10,900 de repente se siente profundamente irreal. Incluso si cumplen con ese objetivo, seguirán reclamando el beneficio de vivienda por una parte de su alquiler. La gente a menudo se pregunta por qué los gobiernos británicos, incluso los gobiernos de centro-izquierda, están tan obsesionados con la propiedad de una vivienda. Asumen que tiene algo que ver con la aspiración y la identidad, cierta aceptación de que en el fondo todos quieren su propia parte de Little England. No es eso; es la comprensión de que pagar el beneficio de vivienda para una generación de personas mayores que no trabajan podría hundir las finanzas públicas.

Mi generación de millennials geriátricos ha prescindido de la idea, tal vez con la esperanza, si quieres ser sensiblera al respecto, de una fecha límite después de la cual podamos sentarnos y relajarnos. Nuestras vidas laborales no son lineales ahora, y tampoco esperamos que lleguen a una conclusión abrupta. Pero los responsables de la formulación de políticas, incluso los que están arraigados en el mundo de la jubilación, todavía están desconectados de esta realidad. Necesitamos que aquellos que puedan decirnos qué ahorrar y dónde guardarlo, comprendan cómo será realmente nuestra jubilación. Cuanta más información irrelevante nos hayamos encontrado, es más probable que la ignoremos.