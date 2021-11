“Cada vez más hombres se retiran al enclave de la ociosidad, la pornografía y los videojuegos”, lamentó el senador de Missouri Josh Hawley en su discurso de apertura en la Conferencia Nacional de Conservadurismo en Orlando. Culpó de esta retirada masculina a los izquierdistas, a quienes dice, "quieren definir la masculinidad tradicional como tóxica".

En las redes sociales, la respuesta al miedo tonto de Hawley a los videojuegos y la pornografía fue rápida y mordaz. Un tuitero sugirió que el propio Hawley tiene una gran colección de pornografía y videojuegos. Otro se burló de la idea de que Hawley fuera un experto en masculinidad. Un tuit que habló del tamaño del pecho de Hawley fue compartido en numerosas ocasiones. La gente sugirió que Hawley todavía vivía en el sótano de sus padres. Algunos lo atacaron con insultos misóginos.

Las redes sociales son una carrera hacia el sótano y más abajo, por lo que no es una sorpresa que la gente respondiera a las provocaciones sin sentido de Hawley con rencor. Pero la forma que tomó esta respuesta es reveladora. Los progresistas se burlan con razón de Hawley por su estrecha y clara aceptación de la masculinidad tóxica. Pero burlarse de él de esta manera solo muestra que la masculinidad reprimida todavía tiene un gran atractivo, incluso, por desgracia, para los progresistas.

La visión de la masculinidad de Hawley es familiar, no solo por la retórica sobrecalentada de los republicanos, sino también por Superman, James Bond y muchas pantallas de Hollywood. Define las "virtudes masculinas tradicionales" como "coraje, independencia y asertividad". Él proclama la "responsabilidad" masculina y los anima a "disciplinar sus pasiones y sacrificios en el servicio de los demás". Los hombres son fuertes; los hombres no se quejan; los hombres son poderosos. ¡Todo eso suena bien! ¿Quién no querría ser ese hombre, corregir los errores y hacer grande a EE.UU.?

El problema es que ningún hombre es Superman o James Bond, y no solo porque la mayoría de los chicos no tienen la constitución de Henry Cavill o Daniel Craig. Hawley afirma que ayuda a los hombres al defender la masculinidad tradicional. Pero, ¿en verdad ayuda a los hombres que les digan que no han logrado alcanzar la masculinidad si ven pornografía, juegan videojuegos o no pueden encontrar un trabajo?

Hawley dedica mucho tiempo a elogiar el matrimonio y la paternidad. Dice que necesitamos hombres para entrar en "el pacto del matrimonio" y engendrar hijos para contribuir a "una hombría fuerte y saludable". Eso no deja mucho espacio para los hombres que no quieren casarse, no quieren hijos, o que son homosexuales o trans (Hawley no es amigo del matrimonio igualitario).

Hawley también dice que le preocupa la depresión masculina. Pero muchos profesionales médicos creen que los hombres no están dispuestos a decirle a los médicos que están deprimidos debido a los ideales patriarcales de fuerza y estoicismo que promueve Hawley.

Y no solo los hombres se ven perjudicados por los estrechos ideales masculinos. En su discurso, Hawley pregona una fuerte masculinidad para patear a las personas trans, quienes, según él, "tratan de destruir los deportes de mujeres". También culpa a los inmigrantes por la destrucción del orgullo masculino de la clase trabajadora. Y su paranoia sobre la disminución de las tasas de natalidad tiene vínculos obvios con el ataque continuo de la derecha a la salud reproductiva. La masculinidad tradicional es un palo con el que se golpea no solo a los hombres que juegan a videojuegos, sino también a las mujeres, las personas LGBT, los inmigrantes, las personas discapacitadas y cualquier persona que no sea el hombre blanco, fuerte y autosuficiente ideal de Hawley.

La masculinidad es un arma tan útil que resulta tentador apoderarse de ella. Cuando alguien como Hawley afirma defender la verdadera, tradicional, vigorosa y contundente virtud masculina, todo el mundo quiere sacar la lengua y gritar: "¡Tú no eres un estibador fornido Superman, farsante educado en la Ivy League!" Todos queremos compartir fotos de Hawley y hacer comentarios despectivos sobre cómo su físico no es el de Daniel Craig o Henry Cavill. Queremos señalar que el lloriqueo paranoico de la izquierda no está en línea con los estoicos ideales de virtud que dice promocionar.

Pero no se le quita el poder al patriarcado al burlarse de la gente por no cumplir con los ideales patriarcales. Cuando criticas la masculinidad de Hawley y la encuentras deficiente, solo refuerzas una cultura en la que vigilar el género de las personas es aceptable, genial, divertido y virtuoso. "Las herramientas del maestro nunca desmantelarán la casa del maestro", dijo Audre Lorde. No puede haber oposición a una masculinidad reaccionaria meidante burlas de la gente por no estar a la altura de una masculinidad reaccionaria.

Josh Hawley no cumple con sus propios ideales de masculinidad virtuosa y sin trabas. Eso es porque nadie los cumple. No están destinados a cumplirse. Están destinados a ser utilizados como palanca para avergonzar y engatusar a las personas para que obedezcan, tengan miedo y odien. Si Hawley es un mal hombre varonil según sus propios estándares es irrelevante. Lo relevante es que esos estándares en sí mismos son malignos y peligrosos. No dejes que Hawley te engañe para que los uses.