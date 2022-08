Niños en los aviones: una realidad, una olla de presión y, a veces, una delicia. Como persona sin hijos y viajera frecuente, no puedo contar el número de veces que se me ha encogido el corazón al ver a un niño pequeño trepando en un asiento al lado o delante de mí, aunque horas después me encuentre susurrándoles en algún juego infantil improvisado o sonriendo ante sus lindas preguntas sobre la aviación.

Luego están esas otras veces: cuando, tras cuatro horas de un vuelo nocturno de 12 horas a Bangkok, el niño de seis años de cuatro filas adelante está jugando con un dispositivo de juegos electrónicos. A todo volumen. Sin auriculares. A menudo, la tripulación de cabina es reacia a intervenir en momentos como este, a menos que se trate de una crisis total en el pasillo; cuando pregunté en este caso, un auxiliar de vuelo de Thai Airways se limitó a hacer una mueca y decir: “Es un niño”.

Estuvo el niño de tres años que no parecía nada contento de que sus padres le hubieran reservado un asiento en clase ejecutiva para volver a casa desde Roma. Gritó a todo pulmón desde los Alpes hasta el Canal de la Mancha mientras yo me preguntaba por qué el fabricante de mis auriculares con cancelación de ruido no los había probado contra infantes. Dicho esto, no soy un monstruo: entiendo que volar con niños es complicado, que las familias necesitan vacaciones tanto como el resto de nosotros y que ningún padre quiere que su hijo haga una escena.

Lo que puede ser peor que los propios niños son los padres. La modelo y esposa del protagonista de Made in Chelsea, Vogue Williams, fue noticia hace poco cuando contó la historia de un hombre (presumiblemente un viajero en solitario) que no quiso cambiar de asiento para que ella pudiera sentarse con su marido y su hijo en un vuelo de Gibraltar a Londres. Al contar la historia, no se mostró ligeramente molesta, sino completamente iracunda. Llamó al pasajero infractor “un pedazo de m***da” y “un absoluto estúpido” mientras despotricaba por la interacción (en la que el hombre en cuestión acabó accediendo a cambiar de asiento).

Hay cosas que puedo entender de esta historia: la preocupación por no sentarse al lado de su hijo, el nerviosismo de llevar a más de un niño en un vuelo, la frustración consigo misma por no haber prestado atención a su reserva de asiento. (Williams dijo en el episodio del podcast donde contó la anécdota que fue “su error” por reservar su asiento en una fila diferente a la de su marido).

Lo que no puedo entender es su asombro y su furia por el hecho de que este pobre tipo, que pudo haber reservado su asiento en particular por una razón, quizá es un viajero nervioso, o puede estar pasando por algo menos visible que tu drama familiar de Instagram, no se apresuró a ofrecer inmediatamente su asiento en el momento en que vio a los padres sentados aparte. Ahora me imagino su situación: ya te has acomodado en tu asiento porque viajas solo, tal vez has abierto tu periódico y has metido tus pertenencias en el compartimento del asiento. Estás cómodo y pegado al pasillo, tal y como habías reservado. Y de repente, una dinastía surgida desde los programas de reality se abalanza sobre ti y te exige que te cambies, o te arriesgues a enfrentarte al tribunal de la opinión pública.

De hecho, la respuesta del hombre a Matthews (“Sí, Spencer, me importaría”) sugiere que sabía exactamente quién era la pareja feliz de marca registrada. Posiblemente pensó que entre sus probablemente regaladas vacaciones al sol y el traslado privado a una de las tres propiedades de lujo del Reino Unido e Irlanda, podrían aguantarse su decepción y sentarse a un pasillo de distancia el uno del otro. Sospecho que se sintió molesto por las atribuciones que ellos se tomaron, por inferir que él, sin un trío de querubines listos para las redes sociales, era esencialmente una no-persona, antes de que la pareja siquiera le hiciera la pregunta.

La cuestión no es si es mejor y correcto que las familias jóvenes se sienten juntas en los vuelos; creo que todos podemos responder un “sí” rotundo. Se trata de las atribuciones; de los berrinches, de llamar a los auxiliares de vuelo y de someter a la vergüenza pública a alguien más tras un error que, como ella misma admitió, fue cometido por Williams. El hecho de que haya hecho referencia a un “ángel enviado por Dios” en otro vuelo, quien la vio en un asiento del medio y le ofreció su lugar junto al pasillo, demuestra que ella cree que las familias en los aviones son VIP, y que los demás son solo peones que hay que reorganizar a su alrededor. Es justo que te molestes si alguien es grosero e irrazonable contigo; no es justo que te molestes porque no se apresuren a quitarse de “tu” asiento, y quizá hasta se quiten la camisa que llevan puesta para ofrecértela como una manta improvisada. Para hablar en la jerga de Reddit, Vogue, siento decirlo, YTA.

En otra anécdota de viajes de esta semana, un hombre se dirigió a Reddit para desahogarse sobre su molestia por haber pagado un extra por un asiento “con mampara” en la parte delantera de la cabina de un vuelo transatlántico, pero luego lo movieron hacia atrás para que un padre y su hijo pudieran sentarse allí. “No sé, solo me enfadé mucho”, dijo el pasajero exasperado. En mi opinión, son tanto las aerolíneas como los padres quienes deben organizarse con antelación para garantizar que las familias se sienten juntas de forma cómoda y segura, y no los demás pasajeros. Si la primera fila es la mejor para las familias (como lo es para las personas con problemas de movilidad), los pasajeros sin niños no deberían poder pagar más para reservarla. Si las familias han reservado accidentalmente asientos separados, deberían avisar a la tripulación de cabina antes de embarcar para que se encarguen de los ajustes de los pasajeros, y no esperar que los demás renuncien a su propia comodidad y planificación. (Digo esto como una persona que es muy aficionada a los asientos junto a la ventanilla, y que suele pagar más para elegir mi asiento).

Si Willams hubiera viajado sola con un niño, quizás sentiría más simpatía. La gente que no ofrece sus asientos en el tren a un padre solo con un bebé también me enfurece. No puedo imaginarme el estrés y la ansiedad de viajar como padre soltero. Sin embargo, en este caso, uno de los padres estaba sentado en un asiento de la ventanilla con un niño pequeño a su lado, mientras que el otro tenía un bebé y un niño pequeño en la fila justo al lado. La pareja estaba lo suficientemente cerca como para intercambiar los bebés o las provisiones si era necesario, y, “grosero” o no, este hombre no los estaba haciendo sentarse en extremos opuestos del avión para el viaje de menos de tres horas.

Como dijo la influencer al principio de su diatriba, haber reservado un asiento en una fila diferente fue su error. Apostaría lo que fuera a que no comenzó la interacción con el hombre de “su” asiento con esa actitud. Perdió dos oportunidades de planificar el momento: al reservar los asientos y al hablar con la tripulación de cabina en el aeropuerto. Él se limitó a reservar un asiento y esperar sentarse en él. Al igual que todos debemos prestar atención a sus quejas de que volar con niños “es una pesadilla”, Williams debería entender que cada pasajero es una persona, con sus propias razones para elegir su asiento planificado, y con la expectativa razonable de tener un vuelo sin confrontaciones.