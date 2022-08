En este momento, sabemos que la Tierra es redonda. Toda la ciencia que aprendemos, las reglas que estudiamos y las leyes que entendemos se basan en el conocimiento de que la Tierra es redonda. Pero, no hace mucho tiempo, sabíamos (o creíamos saber) que la Tierra era plana. Entonces, toda la ciencia que aprendimos, las reglas que estudiamos y las leyes que entendimos estaban basadas en el conocimiento de que la Tierra era plana.

Ese cambio, de entender que la Tierra es plana a entender que es redonda, se conoce como un cambio de paradigma: un cambio fundamental en el enfoque o en las suposiciones subyacentes. Una nueva lente a través de la cual somos capaces de ver el mundo.

Recientemente tuve un cambio de paradigma propio: un diagnóstico de autismo. Siempre he sabido que yo era un poco diferente. Siempre he sido un poco terca, siempre me he sentido como si estuviera en mi propia pequeña burbuja de alguna manera, y nunca he logrado encajar con las personas que me rodean.

Sabía que era diferente a los nueve años, cuando a todos los niños de mi clase les encantaba jugar, pero mi mayor alegría provenía de batir el récord de tablas de multiplicar de la escuela. Sabía que era diferente a la edad de 12 años cuando todos en mi escuela secundaria parecían estar formando sólidos grupos de amistad, pero yo recibía mensajes de odio en línea sobre lo “molesta” e “intensa” que era. Sabía que era diferente a los 17 años, cuando todos mis compañeros estaban aceptando ofertas para ir a la universidad, pero yo estaba confinada en casa, incapaz de hablar y debilitada por el cambio inminente.

Pero nunca supe exactamente por qué era diferente. Nunca me habían dado ninguna respuesta, y nunca me dijeron nada especial o inusual sobre mí, y, según lo que siempre habían considerado los adultos en mi vida, yo era solo una niña dotada y talentosa con un toque de trastorno de ansiedad generalizada.

A medida que pasaba el tiempo y esta diferencia se cernía sobre mí, supe que la ansiedad no era la respuesta. No explicaba por qué algunas cosas me resultaban mucho más fáciles que las personas que me rodeaban, como mis queridas tablas de multiplicar o cualquier tipo de resolución de problemas, pero me resultaban mucho más difíciles otras, como mantener amistades o estar al día con cosas como ducharme y cepillarme los dientes.

Una de mis citas favoritas es de John Green, de su libro The Fault in Our Stars: “Me enamoré de la forma en que te quedas dormido: lentamente y luego repentinamente”. Así es exactamente como descubrí mi cambio de paradigma. Lento al principio: sabía que era diferente, buscaba respuestas, buscaba en Google mis “síntomas”. Y luego, de repente: cuando un día, mi consejero me hizo la pregunta: “¿Alguna vez han investigado por qué te tomas las cosas tan literalmente?”.

Fue una pregunta que cambió mi vida. Al final, para abreviar un proceso muy largo, me diagnosticaron una condición del espectro autista a los 24 años.

Ahora, si eres como la gran mayoría de la sociedad, incluso leer la palabra autismo puede hacerte sentir un poco de aprensión. Si agregas que ser autista también me hace discapacitado, entonces podrían sentir empatía por mi descubrimiento. Pero, para mí, ese descubrimiento, y el cambio de paradigma que lo acompañó, ha significado que la vida nunca ha sido mejor.

Ya no me pregunto si soy una mala persona, solo sé que mi cerebro está configurado de manera diferente. Ya no me obligo a superar situaciones sobreestimulantes. Soy consciente de mis necesidades y estoy aprendiendo a respetarlas. Ya no me transformo ni me moldeo en la persona que creo que las personas quieren que sea. Estoy aprendiendo a desenmascararme y vivir auténticamente como una persona autista. Ya no me enfado conmigo mismo por agotarme mucho antes que todos los que me rodean. Soy consciente de que mi batería es un poco más pequeña, y eso está bien.

Y resulta que obtener mis respuestas tan tarde no es raro: según una nueva investigación, el 80 por ciento de las mujeres autistas no son diagnosticadas hasta después de los 18 años.

Aprender quién soy, una persona autista y, por lo tanto, discapacitada, ha sido la realización más validadora, liberadora y positiva. No me avergüenzo de ser discapacitada. Incluso podría decir que en realidad estoy bastante orgullosa de ello. Porque ser autista define la forma en que funciona mi cerebro y es lo que me hace ser yo. A través de este nuevo paradigma, después de tantos años sin saberlo, finalmente puedo ver que “yo” es algo bastante bueno.