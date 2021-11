La semana pasada, un video publicado por "LibsofTikTok" se volvió viral, poniendo a la tranquila ciudad montañosa de Hazard, Kentucky en el centro de atención nacional por todas las razones equivocadas. El video mostraba a jovenes estudiantes con uniformes de Hooters mientras estudiantes varones, vestidos con pelucas y lencería, realizaban un striptease simulado para los maestros antes de dar varios de ellos bailes eróticos. “Inadecuado” no empieza a cubrirlo.

Como cualquier persona decente, estas imágenes me horrorizaron y me enfurecieron a la vez. Los chicos de estas imágenes son solo eso: adolescentes. Que se permita que un evento como este, lo llaman un “desfile de hombres” y aparentemente, es una tradición, suceda es un indicio de una grave podredumbre cultural e institucional en las escuelas Hazard y ha sido condenado con razón en las redes sociales.

Conozco muy bien a Hazard. Crecí en el condado de al lado. Hazard ofreció el McDonald's, el cine y el acceso a atención médica más cercanos. En la escuela secundaria, pasábamos horas paseando por el centro o jugando al escondite en los percheros de ropa de Walmart. Sin embargo, una cosa que nunca hicimos fue dar bailes eróticos a los maestros.

Este es claramente un caso de adultos que explotan, sexualizan y objetivan a los menores. Es moralmente repugnante y éticamente imperdonable. Lo que no es un ejemplo de la izquierda que viene para sus hijos, no importa cuánto insista la derecha. Todo lo contrario. El objetivo del “Man Pageant” no es adoctrinar a los niños en la homosexualidad o el progresismo, sino reforzar el patriarcado y reforzar los roles tradicionales de género mientras se burla de la atracción por el mismo sexo.

LibsofTikTok, el usuario que difundió por primera vez estas imágenes, lamentó que "estas escuelas ya ni siquiera están tratando de ocultar su agenda". Otros de la derecha dejaron claro cuál es esa agenda. El tábano trumpiano Dinesh D'Souza afirmó falsamente que la asamblea era un "concurso de drag". El sitio web de extrema derecha Townhall, sin embargo, lo dejó aún más claro. “Apoye a Townhall en la lucha contra la agenda del despertar progresista, antiamericana”, imploraron a los lectores en una nota del editor adjunta a su cobertura de la historia.

Nada sobre el Hazard que sepa es "progresivo" o "despertador". A principios de este año escribí sobre mis propias experiencias como estudiante gay en el área. “La escuela secundaria era un crisol diario de homofobia”, reflexioné . "Cada vez que caminaba por el pasillo, me lanzaban insultos como F***".

Experimenté lo peor de la homofobia estadounidense caminando por los pasillos del rival de Hazard, Leslie County High School. Si bien espero que las cosas hayan mejorado ligeramente para los chicos homosexuales en el este de Kentucky, no tengo ninguna razón para creer que la comunidad extremadamente conservadora que dejé ahora está "despierta". Más del 75 por ciento del condado de Perry, del cual Hazard es el asiento, votó por Donald Trump en 2020.

Menciono esto porque, en el mejor de los casos, es falso para personas como D'Souza y quien quiera que esté detrás de la cuenta LibsofTikTok para afirmar que lo que sucedió en Hazard High School es la izquierda que se despertó y se volvió loco. No hay nada despertado, ni dejado en Hazard, Kentucky. Más bien, lo que vi en esas imágenes fue conservador hasta la médula.

El supuesto humor del “Man Pageant” deriva de la homofobia y la misoginia. Si escuchas los videos, escucharás la risa estruendosa de la multitud mientras los chicos “feminizados” giran y azotan a los profesores varones. La broma aquí es que estos chicos están, en primer lugar, desempeñando un papel hipersexual y sumiso que el patriarcado conservador asigna a las mujeres (reforzado por las chicas con los uniformes de Hooters) y en segundo lugar, simulando atracción por el mismo sexo.

Al cambiar temporalmente las normas de género y burlarse de la homosexualidad como una broma, el “Man Pageant” refuerza la noción de que los hombres que se salen de lo que el sociólogo Paul Kivel llama la “caja del acto como un hombre” son débiles y castrados. La broma radica en la creencia de que ser un objeto sexual, usar ropa reveladora y actuar para el placer de los hombres es el papel de una mujer.

Los hombres, sostiene el patriarcado, no pueden ser objetivados o explotados a menos que se lo permitan. Cualquier hombre que pueda optar por hacerlo, por ejemplo, un hombre gay que por definición se siente atraído por otros hombres, por lo que también debe ser sexualmente accesible a los hombres, es digno de burla y no debe ser tomado en serio. Los hombres que no se ajustan al género, especialmente los hombres homosexuales, son objeto de burla. El “Man Pageant” sirve para reforzar esto.

Si me hubiera expresado usando un vestido, no lencería, como lo hacían estos chicos, sino simplemente un vestido largo y modesto, me habrían golpeado y enviado a casa desde la escuela. Mi propio director me culpó por la intimidación que recibí porque no me guardé mi "preferencia sexual" para mí. El simple hecho de existir como un hombre abiertamente gay fue suficiente para hacer de mi vida un infierno.

Salí de la "caja de actuar como un hombre" y la misma cultura que ahora defiende el "Concurso de hombres", se aseguró de que pagara el precio por ello. Pero el precio que pagan algunos chicos es aún mayor. Uno de cada seis hombres, ha sido agredido o abusado sexualmente. El “Man Pageant” estigmatiza aún más a estos hombres al convertir la explotación sexual de los niños en una broma, algo de lo que reírse y burlarse.

Estos chicos vulnerables y no puedo enfatizar eso lo suficiente; son solo adolescente; a través de eventos como este, se les enseña que su abuso es algo que ellos eligieron o al menos algo de lo que deberían avergonzarse. Al vestir a estos muchachos con atuendos estereotípicamente femeninos, el “desfile de hombres” refuerza la creencia patriarcal de que ningún “hombre de verdad” permite que lo exploten sexualmente. Solo las "mariquitas" hacen eso.

En cuanto a las mujeres, bueno, el “Concurso de hombres” sirve simultáneamente como un recordatorio de que, bajo el patriarcado, las mujeres deben estar disponibles sexualmente para los hombres. Son objetos de gratificación sexual masculina. Es por eso que se elige el atuendo estereotípicamente femenino: no existe tal equivalente provocativo para los hombres, ni siquiera suspensorios o Speedos que, aunque reveladores, no son vistos como sexuales por la sociedad en general. Las niñas estaban vestidas como meseras de Hooters, recordando a todos la visión patriarcal de que las mujeres están destinadas a servir a los hombres.

Es importante tener en cuenta todo esto al enfrentarse a argumentos de la derecha de que lo que sucedió en Hazard es producto de una turba que "despertó" fuera de control que venía a por sus hijos. Aparte del hecho de que, según los lugareños que defienden el "Man Pageant", esto es una tradición (lo que significa que probablemente es anterior a la actual guerra cultural conservadora en el aula), es un evento fundamentalmente conservador, homofóbico y misógino.

Sin embargo, lo más importante es que es un ejemplo para jovenes y jovencitas vulnerables que son explotados por adultos en una posición de autoridad. Si, como afirma la escuela, los estudiantes organizaron el evento ellos mismos o no, es irrelevante. Nadie lo detuvo una vez que comenzó y eso es una enorme bandera roja. Estos adultos se mantuvieron al margen y permitieron la explotación de los chicos. Independientemente de la política, eso es aborrecible.