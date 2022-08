¿Qué se supone exactamente que debes hacer cuando muere una expareja, especialmente si esa persona no ha estado en tu vida en las últimas dos décadas? Si eres Ellen DeGeneres, está claro que no debes decir la verdad, o recibirás críticas de todo el mundo.

Mucha gente ha expresado su aparente sorpresa por la falta de apertura emocional de la expresentadora al enterarse de que su ex, Anne Heche, sufrió un devastador (y finalmente mortal) accidente de automóvil. DeGeneres sostuvo una relación con Heche de 1997 a 2000, pero no siguieron en contacto. No se les había visto juntas en público desde su ruptura.

Sin embargo, cuando empezaron a llegar las noticias sobre el accidente de automóvil de la difunta Heche, la relación de tres años y medio de la pareja se convirtió en noticia de primera plana por primera vez en dos décadas. Los comentaristas estaban desesperados por conocer la opinión de DeGeneres sobre el asunto. Ahora bien, entiendo por qué la gente estaba interesada en Heche y DeGeneres como pareja en el momento en que estaban saliendo: ambas eran famosas, y Ellen acababa de salir del clóset de manera muy pública. Pero tras su ruptura, ambas siguieron adelante de manera muy sustancial. Heche se casó, se divorció y empezó otra relación duradera, después de haber tenido dos hijos. DeGeneres conoció, salió y se casó con su pareja de muchos años, Portia de Rossi, con la que ha celebrado 14 años de relación esta semana. Heche y DeGeneres no siguieron siendo amigas; no hay nada que sugiera que haya habido algún resentimiento, pero como muchos exes hacen, se distanciaron.

¿Qué otra cosa podía hacer la comediante cuando se le preguntó si tenía alguna actualización sobre la situación después del trágico accidente de automóvil de Heche, sino decir: “No estamos en contacto, así que no lo sé”? Siguió con: “No quiero que nadie salga lastimado”.

Tal vez los amantes de las buenas historias sensacionalistas se sintieron decepcionados de que DeGeneres no dijera algo como: “¡Bien, ella una vez me rompió el corazón!”. O tal vez se la imaginaron corriendo hasta la cama de Heche y derramando lágrimas sobre el cuerpo inconsciente, gritando: “¡Nunca dejé de amarte!”, como habría ocurrido en una película de Lifetime.

Francamente, creo que la reacción de Ellen tuvo mucho sentido y no veo la insensibilidad en su honestidad.

Hace diez años, cuando me enteré de que un exnovio con el que había tenido una relación de seis años había sucumbido al cáncer, tuve una reacción muy similar. De hecho, él tenía la misma edad que Heche cuando falleció, con una carrera de éxito y, aunque no estaba casado, tenía una familia y amigos que lo amaban. Me enteré de su muerte a través de las redes sociales.

Tras su ruptura con Heche, DeGeneres utilizó la palabra “traicionada” cuando le preguntaron cómo se sentía. Me sentí igual cuando mi ex y yo rompimos. Por varias razones, decidí que no quería seguir siendo amiga de mi expareja. Estaba a punto de graduarme en la universidad y quería una ruptura total con todo lo que ello conllevaba. No tenía sentido que siguiéramos en contacto.

Tres décadas más tarde, con un marido, dos hijos y una carrera de escritora a mis espaldas, estaba dispuesta a reconectar con mi exes a través de Facebook, como hacía con muchos otros amigos de la infancia. Cuando no pude encontrarlo, hice una publicación en mi página preguntando por él y recibí tres mensajes privados con la mala noticia. El saludo de una persona decía: “Siento tu pérdida”.

Aunque agradecí el sentimiento y la preocupación, yo no había perdido nada. Al igual que Ellen, no quería ver sufrir a nadie y me sentí mal al escuchar que alguien con tanta vida aún por delante no había tenido la oportunidad de vivirla.

Sin embargo, el hecho es que cuando no has visto o no has sabido de alguien en décadas, ya no lo conoces. Puede que no guardes rencor. Puede que compartas algunos recuerdos maravillosos. Probablemente le desees lo mejor en sus proyectos futuros. Pero al enterarte de una tragedia que le ha ocurrido, tu dolor no es tan específico realmente. Te sientes triste de la misma forma en que te sentirías triste al leer la muerte de un extraño en las noticias.

Está claro que los reflectores se posaron sobre DeGeneres cuando le preguntaron por el accidente de Heche, y que se encontró en una situación en la que cualquier respuesta se hubiera prestado a malas interpretaciones. Imagínense si hubiera llorado y ensalzado las virtudes de su ex. Estoy segura de que los que ahora la critican por su fría respuesta la habrían tildado de “farsante de Hollywood” y la habrían acusado de fingir las lágrimas para obtener la simpatía de los demás, o de hacer que todo se tratara de ella. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando Alec Baldwin dio una emotiva respuesta a las preguntas sobre su colega Halyna Hutchins tras su trágica muerte en el set.

El hecho es que alguien tuvo una muerte prematura y horrible. Es un incidente terriblemente triste para ella y para todos los que la amaban. Estoy seguro de que Ellen DeGeneres amó alguna vez a Anne Heche, hace mucho tiempo. Pero hace mucho tiempo que no lo hace, y su honestidad no la hace insensible.

Lorraine Duffy Merkl es la autora de la nueva novela THE LAST SINGLE WOMAN IN NEW YORK CITY.