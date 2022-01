En otra vida, Don't Look Up realmente podría haber tomado al mundo por sorpresa. Los críticos de cine y los cinéfilos llevan años lamentando la muerte de la comedia de estudio. Aquí hay una película que sirvió como ambos: un vehículo estrella para Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep que abordó lo que podría ser el problema más urgente de hoy: la crisis climática global. Don't Look Up saltó a la cima de los rangos de Netflix después de su lanzamiento en Nochebuena y ha sido aclamada por muchos en el campo científico por sus mensajes acertados.

Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido de su grandeza. En la cuestión crítica, la película se digirió como un filete de falda en una barbacoa vegana, y por el momento tiene una insignificante calificación del 55 por ciento en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes. El motivo no es un gran misterio: simplemente no es muy buena. The Guardian la describió como “laboriosa” y “consciente de sí misma”. Rolling Stone la llamó “el aullido de un hombre que se despierta en el abismo” y “una película de desastres en más de un sentido”. Muchos otros no fueron más amables.

No obstante, lo interesante es lo que vino después: la reacción a la reacción. Los fanáticos de Don't Look Up y algunos de sus creadores esta semana recurrieron a las redes sociales para defender sus méritos ambiguos. Este fue un caso del bien contra el mal: ambientalistas virtuosos en contra de la élite crítica presumida. Pero la convicción moral no debería aislar a ninguna película de las críticas justas y honestas, y mucho menos cuando dicha película es una comedia extensa y belicosa como esta. Si estuvieras atacando a An Inconvenient Truth, sería razonable preguntar si tienes otras intenciones. Si odiaste Don't Look Up, lo más probable es que solo tengas sentido del humor.

No hay nada en la premisa de Don't Look Up que sea particularmente desagradable. Para aquellos que no la devoraron durante el periodo festivo, la película se centra en un par de astrónomos (DiCaprio y Lawrence) que luchan en vano por convencer al mundo de una catástrofe inminente: un cometa gigante que se precipita hacia la Tierra. Hay una serie de factores exasperantes que obstaculizan la salvación del planeta: una presidenta sobornable, afectada por un escándalo e inconfundiblemente similar a Trump (Streep), un multimillonario tecnológico imparcial (Mark Rylance) y toda la infraestructura de los medios de comunicación banales de los EE.UU., personificados por los conductores de televisión Brie Evantee (Cate Blanchett) y Jack Bremmer (Tyler Perry). Todo está perfectamente bien intencionado, pero la ejecución es demasiado extensa y condescendiente. Streep es pésima, al igual que Rylance, cuya desastrosa y sutil actuación pareció rogar a sus amigos del mundo del teatro que organizaran una intervención. Y para una comedia, quizás su mayor ofensa es que casi no hay risas. No es de extrañar que los críticos se levantaran en armas.

La gran mayoría de las personas que vieron Don't Look Up probablemente desconozcan este tedioso discurso. Sin embargo, para las personas obsesionadas con los medios, la última semana ha sido un frenético partido de tenis entre artículos de opinión y tuits de hartura y la economía de reacciones zumba como el piso del mercado al final de Trading Places. Forbes, por ejemplo, publicó un artículo titulado “Why Sneering Critics Dislike Don’t Look Up, But Climate Scientists Love It”. El guionista de la película, David Sirota, intervino en el debate al retuitear un artículo titulado “Critics of Don’t Look Up Are Missing the Entire Point” y declaró: “No eres ‘inteligente’ si te ríes de las personas que intentan arreglar cosas... Esta cultura de sarcasmo es parte de lo que está matando al mundo”.

El director de la película, Adam McKay, hizo lo mismo. McKay era famoso por sus grandes festines de risa de los dos mil como Anchorman y Step Brothers antes de pasar a pseudocomedias abiertamente políticas como The Big Short y Vice. Como productor ejecutivo de Succession, es en parte responsable de la sátira televisiva más aguda, y la mejor serie, punto, en años. Pero después del castigo crítico de Don't Look Up, se defendió y escribió: “Si no tienes al menos una pequeña ascua de ansiedad sobre el colapso climático (o el tambaleo de Estados Unidos), no estoy seguro de que Don’t Look Up vaya a tener sentido. Es como un robot viendo una historia de amor”.

La cuestión es que se supone que los críticos de cine no deben evaluar el valor moral de una película. Simplemente se supone que deben juzgarla como una obra de arte o entretenimiento. Hay películas completamente sensatas y dignas que podrían estar muy mal hechas, así como películas excelentes que a veces pueden contener elementos problemáticos. No es una situación de elegir una u otra. Tiburón fue una película que transmitió elocuentemente la locura de la obstinación del gobierno ante una crisis de seguridad pública. Y también resultó ser tremendamente divertida de ver. No obstante, es insensible combinar el desagrado por los méritos creativos de una película con oponerse a su mensaje indiscutiblemente aceptable. (Una lectura generosa sugeriría que eso no es lo que dicen McKay y Sirota, aunque muchos de los fanáticos de la película han sido mucho más explícitos en este punto, acusando abiertamente a los detractores de negar la crisis climática).

Las estrellas de Trollywood: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet en ‘Don’t Look Up’ (Niko Tavernese/Netflix)

Las aspiraciones cómicas de Don't Look Up son claras: las bromas son continuas y no dan risa, como si fueran un montón de roedores en la cara de un acantilado. Pero sus defensores parecen desear que la película no sea juzgada como una sátira sino como un manifiesto. Me recuerda la respuesta sarcástica de Stewart Lee a una audiencia que aplaudía un chiste político suyo: “No me interesan las risas. Lo que me interesa es un consenso de masas liberal temporal”. Incluso si tuviéramos que revisar la película específicamente a través de la lente de su eficacia retórica, se queda corta. Sí, muchos de sus objetivos satíricos merecen ser atacados, pero Don't Look Up ofrece poca esperanza, poca energía para incitar a los espectadores a unirse al activismo. Es un retrato tan sombrío y desesperante de la crisis ambiental como First Reformed de Paul Schrader, aunque no parece saber que lo es.

Es difícil reprimir la sensación de que somos completamente impotentes ante la catástrofe climática en el Reino Unido. Los manifestantes climáticos a menudo son denigrados en los medios de comunicación; gran parte de la institución política mundial parece no estar dispuesta a comprometerse con el tipo de cambio radical necesario para salvar nuestro planeta. En este sentido, la metáfora central de Don't Look Up es escalofriantemente identificable. Pero eso no la convierte en una buena película. No tenemos que fingir lo contrario solo para parecer justos; de hecho, los críticos de cine tienen la obligación profesional de no hacerlo. Sí es tan sencillo como eso.