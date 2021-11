La pelea sobre qué tipo de derechos religiosos tienen los condenados a muerte durante sus ejecuciones no va a ir a ninguna parte, si los argumentos de hoy en la Corte Suprema de los Estados Unidos en una demanda de Texas son una indicación.

El martes por la mañana, comenzó la discusión oral Ramírez contra Collier, una demanda del preso condenado a muerte en Texas, John Henry Ramírez. Ramírez, condenado por el espantoso asesinato en 2004 del trabajador de una tienda de conveniencia Pablo Castro, argumenta que una política penitenciaria de Texas de 2021, que no permite que los asesores espirituales en la cámara de ejecución oren verbalmente por los presos o los toquen, está infringiendo sus leyes y constitucionalmente derechos religiosos protegidos.

El estado ha argumentado y los tribunales inferiores han acordado que Texas tiene un interés de seguridad imperioso en evitar que los líderes religiosos se acerquen demasiado a las personas durante su muerte y que Ramírez está planteando objeciones de último minuto para retrasar una vez más una ejecución que ha sido pospuesto tres veces.

Durante los argumentos del martes, los jueces del tribunal de tendencia conservadora parecieron indiferentes a los argumentos de que el gobierno federal bajo Donald Trump y otros varios estados e incluso Texas durante épocas pasadas, todos han permitido que los asesores religiosos toquen y oren vocalmente por los condenados.

En cambio, parecían temerosos de que si Ramírez sale victorioso, podría conducir por una pendiente resbaladiza de adaptaciones religiosas cada vez más permisivas durante las ejecuciones.

"Podemos esperar un flujo interminable de variaciones", dijo el juez Samuel Alito durante una pregunta al abogado de Ramírez, Seth Kretzer, sobre si era apropiado comparar las prácticas del corredor de la muerte entre estados, con diferentes niveles de acomodación religiosa. “¿Qué va a pasar cuando el próximo prisionero diga que tengo una creencia religiosa de que debe tocar mi rodilla, debe tomar mi mano, debe poner su mano sobre mi corazón? ... Tenemos que pasar por toda la anatomía humana con una serie de casos? "

Según una ley federal conocida como Ley de uso religioso de la tierra y personas institucionalizadas, los estados deben tener un interés imperioso en limitar el ejercicio religioso de los presos. Magistrados como Brett Kavanaugh, nombrado por Trump, cuestionaron si era el lugar del tribunal superior cuestionar a Texas cuando dijo que tenía un interés de seguridad en evitar que los pastores se acercaran demasiado durante el proceso de ejecución, que él llamó "sobre la situación más tensa". cualquiera puede imaginar ".

"No sé cómo nosotros, sentados aquí, no estamos en la sala de ejecución, no sabemos, ¿cómo podemos cuestionar el interés del estado en mantener el riesgo de un problema cercano a cero?" Preguntó el señor Kavanaugh.

Como señalaron tanto los jueces más liberales de la corte como los abogados de Ramírez, el estado de Texas, hogar de la cámara de muerte más prolífica del país, llevó a cabo cientos de ejecuciones en las que los asesores religiosos oraron en voz alta y tocaron a los reclusos en su lecho de muerte.

"¿A cuántos de ellos la audibilidad y el toque físico crearon la ejecución descarriada, conoces alguno?" El juez Stephen Breyer le preguntó el martes al procurador general de Texas, Judd Stone, a lo que dijo que ninguno, aunque señaló que todos eran capellanes estatales autorizados en la sala, en lugar de asesores espirituales externos. "Así que tenemos experiencia y nunca ha habido un problema", agregó Breyer.

Eso solo cambió en 2019, cuando la Corte Suprema bloqueó la ejecución de otro recluso de Texas y descubrió que la política del estado de permitir solo capellanes empleados por el gobierno durante las ejecuciones violaba los derechos de un recluso budista, porque solo había asesores espirituales cristianos y musulmanes disponibles. En respuesta, el estado optó por prohibir primero a todos los consejeros religiosos de la sala de ejecución, antes de permitirles entrar con restricciones en la oración vocal y el toque en 2021. Esta sucesión de cambios dio lugar a la demanda de Ramírez.

“No nos corresponde preocuparnos por el trato individualizado”, dijo la jueza Sonia Sotomayor durante los argumentos del martes. “El Congreso nos ha dicho que los peticionarios tienen derecho a ello. Las cárceles tienen que trabajar de buena fe para adaptarse a esas cosas ... Eso no es de buena fe, es lo que estás diciendo”, le preguntó al equipo legal de Ramírez sobre la serie de reglas cambiantes.

La jueza Amy Coney Barrett, designada por la administración Trump y conocida por su fuerte fe cristiana personal , cuestionó si permitir que Texas mantenga la oración fuera de la sala de ejecución podría establecer un estándar preocupante de que las cárceles bloqueen el ejercicio religioso bajo la apariencia de máxima seguridad.

"Si dijeron que queremos que el riesgo de disturbios o peleas en la prisión sea del cero por ciento, eso le permitiría a la prisión decir que nunca puede haber ningún tipo de servicio o reunión de oración", dijo, una línea de acción que el abogado de Texas, reconoció Stone, podría generar preocupaciones sobre "una licencia para que el estado simplemente rechace las afirmaciones religiosas".

Elena Kagan, designada por la administración de Obama, planteó el caso de la Corte Suprema de 2015, Holt vs Hobbs , donde el tribunal decidió por unanimidad que la política de aseo personal de la prisión de Arkansas infringía los derechos de un hombre que quería dejarse crecer la barba de acuerdo con su fe musulmana. . Ella argumentó que a pesar de que los funcionarios de Arkansas tenían una razón de seguridad legítima para tratar de limitar el tamaño de las barbas de los prisioneros porque podían usarse para el contrabando, el tribunal pudo adoptar un enfoque equilibrado entre la seguridad y la libertad religiosa.

“En todo eso, hay un nivel apropiado de deferencia hacia los funcionarios de la prisión, pero hay un nivel apropiado de respeto dado al compromiso religioso de los reclusos, como lo ordena el Congreso”, dijo.

Robert Wiley, un pastor que oró por el preso Willie B Smith de Alabama este año, durante su ejecución, le dijo a The Independent, que es importante que incluso los asesinos convictos como Smith y Ramírez tengan la oportunidad de ejercer plenamente su religión en sus momentos finales.

"No hay excusa para lo que hizo. Nunca puso excusas al respecto", dijo Wiley sobre Smith, pero agregó: "Creo en la redención. Todos tienen derecho al arrepentimiento. En el caso del hermano Willie, él había estado allí". casi 30 años. “Realmente podría decir que él no era la misma persona cuando fue ejecutado, que cuando fue condenado por primera vez. Era un individuo totalmente cambiado. Era el artículo genuino. Es una de las personas más espirituales que yo he llegado a conocer".

La oración a pleno pulmón con un recluso antes de su ejecución es "uno de los derechos de libertad religiosa más antiguos conocidos en la historia y la tradición cristiana", argumentaron la Conferencia de Obispos Católicos de Texas y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en un amicus brief, presentado antes de los argumentos orales. en el caso de Ramírez, justo que tanto requiere y siempre ha destacado el tacto y el habla. Los grupos, que representan a los líderes estatales y nacionales de la iglesia católica, argumentan en contra de la pena capital en su conjunto, pero dicen que si un estado debe seguir adelante con las ejecuciones, deben hacerlo permitiendo la plena práctica de estos derechos.

“Representa un juicio de seres humanos falibles de que una persona está más allá de la redención”, escribieron las organizaciones. “Ese es un juicio que la Iglesia Católica rechaza. El estado debe actuar con justicia perdonando la vida de Ramírez. Si no es así, debería permitirle buscar la misericordia de Dios en el momento de su muerte".

