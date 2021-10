El FBI confirmó el jueves que los restos humanos que los investigadores encontraron en un parque de Florida eran los de Brian Laundrie, lo que puso fin a una persecución de una semana que consumió la atención de los detectives de Internet, los aficionados de la literatura criminalistica y las fuerzas del orden. ¿Cuál fue mi reacción honesta?

¿A quién le importa?

Laundrie era sospechoso de asesinar a su prometida Gabby Petito, cuya muerte fue declarada homicidio por estrangulamiento manual. Si Laundrie era realmente culpable, ¿debemos considerar su muerte algo así como justicia? O, habiendo muerto antes de que pudiera ser acusado formalmente, declarado culpable y sentenciado, ¿significa esto que ha eludido a la justicia? ¿Se le nego? ¿Importa esto?

Nunca intentaría hablar por la familia o los seres queridos de Petito. Pero para mí y, diría yo, el resto de Internet que de otro modo no estaría afiliado: No.

Si la enorme cantidad de atención pública generada por el asesinato de Petito sirvió para algo, fue abrir una ventana a la peligrosa realidad del abuso doméstico, la violencia contra las mujeres y la indiferencia policiaca. Suscitó conversaciones vitales acerca de las desapariciones que la sociedad considera dignas de atención y a quiénes nos contentamos con ignorar.

Pero en el momento en que alejamos nuestros ojos de la víctima hacia el destino de su presunto asesino, abandonamos las conversaciones importantes y creamos un drama espeluznante a partir de una tragedia individual. Lo que le suceda a Laundrie ahora no tiene importancia para nadie que no esté relacionado personalmente con el asesinato. Lo que importa es lo que hizo Laundrie cuando Petito aún estaba viva.

Tal vez si Laundrie hubiera sido encontrado vivo y acusado oficialmente de su asesinato, habría sido una oportunidad para que el sistema de justicia enfrentara sus propios defectos y comenzara a tomar la violencia contra las mujeres más en serio. Pero lo dudo. Lo más probable es que hubiera continuado convirtiéndose en nada más que entretenimiento barato en CourtTV, y Petito aún estaría muerta. No hay forma de corregir este mal. Prefiero dirigir mi atención a otros asuntos, a las otras mujeres desaparecidas y asesinadas que no han aparecido en las noticias de la noche; a los policías que confrontaron a Laundrie y Petito sobre su disputa doméstica y no la protegieron; a los varios otros restos humanos no reclamados que los investigadores encontraron mientras buscaban Laundrie.

Pero hay otra razón, quizás más fuerte, ciertamente más oscura, por la que no quiero preocuparme por los restos descubiertos de Laundrie. Me preocupa que su muerte de alguna manera suavice el impacto de la de Petito. Me preocupa que pueda engendrar simpatía por él, o provocar un encuadre de Romeo y Julieta de "qué tragedia para todos". Esta no es la historia de dos jóvenes volátiles con enfermedades mentales cuya relación turbulenta terminó con la muerte mutua. A pesar de toda la atención que ha recibido, la historia real es mucho más banal y trivial. Alguien, posiblemente su prometido, estranguló a una mujer con las manos.

Con demasiada frecuencia, el abuso doméstico recibe un marco de "ambos lados", descrito como "tumultuoso" o "tenso". Pero los hombres rara vez son asesinados por sus parejas íntimas. Un estudio del Centro de Políticas de Violencia indicó que nueve de cada diez mujeres que fueron asesinadas por hombres en los EE.UU. en 2018 conocían a su asesino, y el 63 por ciento eran esposas o parejas íntimas. Un estudio publicado por la BBC indicó resultados similares en Inglaterra y Gales, donde la mayoría de las víctimas mujeres conocían a su asesino, una pareja íntima en general. Y como retrató la escritora feminista Moira Donegan en un artículo de The Guardian, la mitad de las víctimas de abuso doméstico son estranguladas en algún momento. Una vez que un abusador ha estrangulado a su víctima, la probabilidad de que vuelva a hacerlo se multiplica por diez y la probabilidad de que la asesine se multiplica por ocho.

Además de los foros en línea perversos en apoyo de Laundrie que ya han surgido en Reddit, otros comentaristas en Internet han comenzado a hablar sobre la relación "volátil" de la pareja. Un usuario de Twitter que parece creer que Laundrie es inocente dijo que la pareja era "siempre volátil" e "interesados en cosas macabras". Los informes muestran que un guardaparque que respondió a la llamada de violencia doméstica le dijo a Petito que su relación parecía "tóxica". “Este es un evento trágico, una serie de eventos en este punto dos familias han sido destruidas, dos vidas jóvenes se han perdido y es solo una tragedia”, dijo el abogado de la familia Laundrie. Muchos más han dicho lo mismo.

Nunca iba a haber una justicia real para Petito. Si sueno como si estuviera enojada, es porque lo estoy. Tal vez sea cruel decirlo y tal vez solo sea mi rabia lo que habla, pero aquí está: No me importa que Brian Laundrie esté muerto.