Nadie como tú: Por qué Adele siempre será única

No es exactamente "Hello, it’s me". Pero aun así ... Adele está oficialmente "de vuelta" y, si los misteriosos logotipos de 30 que aparecen en todo el mundo son una pista, prepárense para el cuarto álbum de estudio de la británica.

A Adele no le gusta que la apresuren. Ella ha sido muy crítica en su respuesta a los fanáticos que la regañan cuando regresa con nueva música. “Por supuesto que no”, le dijo a uno de esos fanáticos el año pasado. “Corona [coronavirus] no ha terminado. Estoy en cuarentena. Usa cubrebocas y ten paciencia”.

Pero la paciencia no es una virtud con la que la mayoría de los fanáticos de la música contemporánea estén familiarizados. Gracias a las redes sociales, vivimos en un estado de “contenido” perpetuo, en el que el formato tradicional de “álbum” ha perdido gran parte de su relevancia. Incluso Taylor Swift, una artista anteriormente conocida por sus campañas complejas y prolongadas, dejó caer tres discos en menos de un año con relativamente poca advertencia.

Primero Folklore, una colección finamente tejida de canciones para piano compuestas con Jack Antonoff y Aaron Dessner. Luego vino Evermore, de temática otoñal, y, en abril de este año, una versión regrabada de su álbum de country pop, Fearless. Al hacerlo, pareció rebelarse contra el predominio de la “era” artística, la forma en que un nuevo proyecto musical debe ir acompañado de una nueva apariencia, un nuevo sonido, el requisito previo para captar la atención de una audiencia cada vez más distraída.

Adele es esa artista poco común que parece capaz de provocar una conversación global con poca o ninguna fanfarria. No hay duda de que los engranajes y las ruedas están girando detrás de escena en Adele HQ; que los anuncios de televisión, las entrevistas exclusivas y las portadas de revistas brillantes se han debatido y planificado con precisión militar. Pero nada de esto está a la vista, todavía. Ella tampoco es una cazadora de tendencias. Sus álbumes muestran respeto por el arte necesario para organizar una gran canción pop y, en general, se mantienen alejados de los adornos exagerados y los trucos de producción astutos.

Hay algo sobre las mujeres criadas en el norte de Londres. Somos bolshie, sobresalimos en las charlas de pub, no soportamos a los tontos, y hay un tipo particular de risa (Amy Winehouse también la tenía) que parece ser un rasgo característico. Es más una carcajada a pleno pulmón que echa la cabeza hacia atrás. Aunque Adele se mudó a Brighton, luego a Brixton, después de los nueve años, esa característica pareció mantenerse.

Tanto Adele como Ed Sheeran han sido agrupados en categorías peyorativas como "lo nuevo aburrido", lo que implica que su cotidianeidad es un factor que impulsa su atractivo y que el brillo del pop, una vez idolatrado, había dejado de ser aspiracional. Quizás esto sea más cierto para Sheeran, cuyo vestuario apenas ha cambiado desde que apareció por primera vez en el circuito de música en vivo, y cuyos primeros tres álbumes se mantuvieron fieles a un estilo de cantautor identificable. Pero Adele, aunque tiene más pies en la tierra que una artista como, digamos, Madonna, siempre ha estado tocada por el glamour. Sus éxitos (premios Grammy, millones de álbumes vendidos) coinciden con los de Celine Dion, Whitney Houston, Barbra Streisand. ¿Qué tienen estas mujeres en común? Una poderosa voz única en una generación.

La voz de Adele es capaz de un tremendo atletismo. Puede que no posea el rango o el melisma meloso de Mariah Carey o Ariana Grande, pero su voz es tan rica y conmovedora que puede derretir hasta el más pedernal de los corazones. No es la mejor compositora, pero es muy buena. Sus letras a menudo están fragmentadas: fragmentos de pensamientos u observaciones conmovedoras sobre lo que aparentemente todos los días. "Es un verdadero amante / Y está inventando el pasado / Sintiendo a su chica / Como si nunca hubiera sentido una figura antes", canta en "Daydreamer", de su álbum 19 de 2008.

Su debut fue nebuloso y luego reveló su lado vengativo, el 21 de 2011. Ella estaba llena de desprecio en "Rumor Has It" y en el estruendoso "Rolling in the Deep", donde cantó: "Piensa en mí en las profundidades de tu desesperación / Haz un hogar ahí abajo, ya que el mío seguro que no será compartido". Para su álbum de seguimiento de 2015, 25, todavía estaba desconsolada, pero también nostálgica, ansiaba una perspectiva y anhelaba un momento más inocente. Lo escuchas en su excelente control de la respiración en “River Lea”, y en la forma dramática en que golpea ese cambio de clave al estilo de Bruno Mars en “All I Ask”. En este punto, Adele se había sometido a una cirugía vocal, que descubrió que agregaba cuatro notas a su rango superior. Como si necesitara más armas en su arsenal.

Los expertos sugirieron en ese momento que, incluso con esas cuatro notas adicionales, esta no sería la última vez que vimos a Adele descubriendo nuevas habilidades previamente ocultas dentro de sí misma. "Su voz se ha desarrollado, a medida que todas nuestras voces se desarrollan y cambian, y para mí es un caso de continuar sintiéndome lo suficientemente cómoda y atrevida como para mostrar otros aspectos de su voz", dijo a Vulture CeCe Sammy, una de las principales entrenadoras vocales del Reino Unido en 2015. "Este es solo el comienzo de lo que hemos escuchado de ella".

Entonces, si bien su cuarto álbum puede no ser el disco de “drum and bass” que bromeó sobre lanzar en 2019 (otra respuesta a la presión de los fanáticos y los medios), es muy probable que Adele tenga algunas sorpresas guardadas. De todos modos, se rumorea.