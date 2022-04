Viola Davis se sincera sobre el aumento de peso tras la pandemia

Viola Davis se sinceró sobre los efectos que el envejecimiento y la pandemia han tenido en su cuerpo durante una reciente aparición en Jimmy Kimmel Live. Davis, que protagoniza la próxima serie de Showtime The First Lady, cumplió 56 años el pasado mes de agosto y, aunque hace ejercicio, su peso sigue fluctuando.

“Cumplo 56 años y ya no sé qué me queda bien”, comentó a Kimmel durante la aparición del 11 de abril. “Es entonces cuando me doy cuenta. Todo se vuelve más ancho, más voluminoso y el asunto es que hago ejercicio”.

“Me subo a la báscula. La miro. Me vuelvo a bajar. Me vuelvo a subir. Me bajo, y luego incluso me quito broche del pelo”, explicó. “Lo pongo a un lado. Me vuelvo a poner, y entonces en ese momento estoy muy enfadada”.

La actriz de How To Get Away With Murder bromeó con que su aumento de peso podría deberse a la cantidad de alcohol que consumía durante la pandemia, incluyendo las reuniones semanales de Zoom de los jueves de tequila que tenía con sus amigos. “Creo que tiene algo que ver con esos grandes vasos de licor que he estado bebiendo durante la pandemia”, dijo Davis. “Me lo he tomado con ganas”.

Viola Davis interpreta a Michelle Obama en el drama político de 10 episodios The First Lady, que también produce de forma ejecutiva. La ganadora del Oscar también actúa junto a Michelle Pfeiffer como Betty Ford y Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt. La primera temporada de la serie se centrará en las vidas personales y políticas de las tres mujeres, siguiendo “sus viajes a Washington a través de una intimidad esclarecedora”, según Showtime. Davis habló con Kimmel de la presión que sintió al interpretar a la ex primera dama.

“Quiero decir, el estrés”, expresó, después de decirle a Kimmel que se alegró una vez que terminaron de rodar la serie. “Todo el mundo quiere a Michelle Obama. Saben cómo suena, saben cómo es. Y entonces me digo: ‘Oh, Dios mío. No quiero que Michelle Obama me llame para insultarme’”.

The First Lady se estrena en Showtime el domingo 17 de abril a las 9:00 pm (hora del este).