Vaticano: el papa saldrá del hospital el sábado, a 4 días de cirugía de cáncer de pulmón

El Vaticano anunció que León XIV recibirá el alta hospitalaria el sábado, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón, y que impartirá la bendición tradicional del domingo a mediodía desde una ventana con vista a la Plaza de San Pedro.

A León, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho después de que los médicos identificaran un nódulo sospechoso de ser canceroso. La operación confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

Su médico y su cirujano personales señalaron en otro comunicado que León se “consideró apto para recibir el alta hospitalaria” a raíz de los resultados de análisis de sangre y de una radiografía de tórax realizada el sábado por la mañana, además de una evaluación de su estado clínico.

Está previsto que salga del hospital a primera hora de la tarde y regrese al Vaticano, apuntó la nota de la Santa Sede.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.