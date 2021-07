Val Kilmer Forever: cómo el actor resultó ser un superhéroe también en la vida real

Pensé que Val Kilmer era un superhéroe desde la primera vez que lo vi. Fue mi primer Batman en la pantalla grande, lo que provocó una nota de emoción en mi alma que no había sido molestada por la versión televisiva de Adam West con repelente de tiburones contra murciélagos. Tenía nueve años cuando Batman Forever llegó a los cines, que probablemente era exactamente la edad adecuada para quedar asombrado por sus encantos descomunales. Estaba Tommy Lee Jones, furioso como el aterrador Two-Face, Jim Carrey robando escenas como el demente Riddler, y, en el corazón de todo, estaba el propio Val, un superhéroe que parecía un ídolo matinée. Al menos lo hizo cuando se le podía ver la cara. Como Kilmer comentó una vez al Orlando Sentinel: "Realmente, en ese Batsuit, no se trataba tanto de actuar excepto con las fosas nasales".

En ese momento, ni siquiera se me habría ocurrido que Kilmer no se estuviera divirtiendo en su vida pavoneándose con goma negra y ensanchando sus fosas nasales ante Nicole Kidman. En el nuevo documental de Leo Scott y Ting Po, Val , que nació de miles de horas de video casero y se estrenó en Cannes esta semana con críticas positivas, revela que protagonizar el juego de cómics de Joel Schumacher lo dejó sintiéndose como un poco más que un pequeño. Engranaje en una máquina gigante. Siempre se había visto a sí mismo haciendo obras de arte (después de todo, fue a Juilliard) y años antes se había burlado del "guión tonto" de Top Gun, antes de verse obligado por contrato a interpretar a Iceman. Sin embargo, no tenía esa obligación con Batman, por lo que rechazó retomar el papel de Batman y Robin, le pasó la capa envenenada a George Clooney e hizo The Saint en su lugar.

Si, por algún improbable giro de los acontecimientos, hubiera sido asesor de carrera infantil de Kilmer en este momento, le habría dicho que hiciera exactamente ese movimiento. El Santo era incluso más genial que Batman. Basado en una serie literaria de Leslie Charteris, The Saint ya se había convertido en un programa de televisión en los años sesenta protagonizado por Roger Moore, por lo que, naturalmente, se esperaba que le proporcionara a Kilmer su papel de James Bond. Aquí había un tipo diferente de superhéroe para que él encarnara: suave, sofisticado y con la mitad superior de su rostro completamente despejada.

Las cosas no salieron según lo planeado. Simon Templar de Kilmer es aparentemente un maestro del disfraz, pero los disfraces extravagantes y los acentos no geniales simplemente no funcionan en el contexto de una película que trata de interpretar las cosas con claridad. (No ayudó que Austin Powers: International Man of Mystery saliera en el mismo año, 1997, falsificando el tipo de películas con las que The Saint estaba en deuda y haciéndolas parecer aún más antiguas en comparación). De la que se hablaba como la oportunidad de Kilmer de tener su propia franquicia trotamundos resultó ser su última aparición como protagonista.

Todavía haría un gran trabajo, especialmente en la excelente comedia negra de Shane Black Kiss Kiss Bang Bang en 2005, en la que vuelan chispas cada vez que practica verbalmente con su coprotagonista Robert Downey Jr., pero algo de su impulso claramente lo había abandonado. Kilmer se había ganado la reputación de estar preparado para ir más lejos por un papel que cualquier otro actor en activo. Esa reputación estaba menguando.

Hace un par de años, hablé con Oliver Stone sobre la elección de Kilmer como Jim Morrison en The Doors de 1991. “Me persiguió”, me dijo Stone. “Quería estar en Pelotón pero era imposible. Durante las audiciones estaba tan ahí fuera. Era algo excéntrico. Hay muchos actores excéntricos, pero él estaba realmente ahí fuera. Hizo una extraña audición para Elias (el personaje finalmente interpretado por Willem Dafoe). Hizo su propia audición. Estaba acostado en una mesa haciendo su tipo de, ya sabes, imitación de Jim Morrison. No estuvo nada bien para esa película, porque él no era militar. Luego, cuando sucedió The Doors, volvió a aparecer en mi vida y ya había preparado una cinta".

La interpretación de Kilmer de Morrison es una de las actuaciones más notables de su carrera. No solo luce como el Rey Lagarto, sino que incluso suena exactamente como él: Stone estimó que de las canciones de The Doors en la banda sonora de la película, el 40 por ciento de las voces son de Morrison, mientras que el 60 por ciento son de Kilmer. Stone también recordó que, fiel a su reputación recalcitrante, resultó difícil trabajar con Kilmer. “Por supuesto que Val, siendo de una mentalidad extravagante, melodramatizaba su fatiga (por cantar)”, recordó Stone. “Eso volvió a todos un poco locos. Tuvo tantos masajes. La factura del masaje en esa película era enorme, 20 mil dólares al menos en masajes. Para ser un tipo grande y de aspecto fuerte, no era tan fuerte. Empezó a verse cansado".

En 2014, la carrera cinematográfica de Kilmer había pasado a un segundo plano frente a su amor fanático por Mark Twain. Mientras estaba de gira con su espectáculo individual, Citizen Twain, en Nashville, encontró un gran nudo en la garganta. Apenas podía tragar. Le diagnosticaron cáncer de garganta y se sometió a cirugía, quimioterapia y radioterapia. El cáncer devastó sus cuerdas vocales y le robó la voz, dejándolo hablando, respirando y comiendo a través de un tubo de traqueotomía. “El sonido es algo entre un chirrido y un rugido sin voz”, observó la periodista del New York Times Taffy Brodesser-Akner cuando entrevistó a Kilmer el año pasado. "Él dice que el hecho de que pueda entenderlo es el resultado de los interminables ejercicios vocales para los que fue entrenado cuando fue a Juilliard después de la escuela secundaria, que le enseñaron a trabajar su voz 'como si fuera una trompeta'".

Habría sido fácil para Kilmer retirarse de la vista del público en este punto. Tiene dinero de gran éxito, después de todo. Pero incluso después de todo lo que ha pasado, todavía está haciendo películas, sigue contando historias y sigue esforzándose. Mantiene HelMel, una galería de arte y un estudio en Hollywood. Sigue dedicado a su sueño de llevar su versión de una película biográfica de Mark Twain a la pantalla grande. Con Val, ha encontrado una manera de abrirse sobre su vida, sus victorias y sus derrotas a pesar de los crueles intentos del cáncer de robarle la voz. Si eso no es un superhéroe, no sé qué es.