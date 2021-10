Un mes después de recibir su segunda dosis de AstraZeneca, Tara, de 45 años, en Chester, Inglaterra, se estaba quedando con su familia por primera vez en meses cuando se despertó con dolor de garganta. "Me hice una prueba de flujo lateral antes de visitar y salió negativa", le dice a The Independent. “Pero esa mañana, mi esposo me envió un mensaje para decir que había dado positivo a covid-19. Tuve lo que se sintió como un fuerte resfriado de verano, nada peor que eso. Me hice otra prueba y también salí positiva.

“No me avergüenza decir que lloré mucho. Después de todo lo que pasó, estaba en shock total. Acababa de empezar a salir de nuevo. Lo peor para mí fue la idea de que había puesto a mi familia en peligro. Tuvieron que aislarse y, afortunadamente, todos estuvieron bien. Pasé los siguientes días en cama con fatiga y me provocó asma (sibilancias, falta de aire). Todavía tengo lagunas mentales y cansancio, pero estoy eternamente agradecida por la vacuna, sé que podría estar en una situación mucho peor".

Tara formaba parte de un número creciente de los llamados “casos de ruptura en vacuna”: Personas completamente vacunadas que contraen el coronavirus.

Más de 48 millones de personas en el Reino Unido han recibido su primer dosis, y más del 75 por ciento de los adultos ahora reciben su segunda dosis. Al contrario de algunos conceptos erróneos populares, las vacunas covid no evitan totalmente que contraiga el virus. Son importantes porque reducen el riesgo de enfermarse de manera grave o morir, según el NHS (Instituto de Salud Nacional), y reducen el riesgo de contraerlo o contagiarlo. Además de proteger contra variantes, como la variante Delta.

Con las restricciones de distanciamiento social que finalizaron en agosto y la variante altamente transmisible Delta que ahora representa casi todos los casos actuales en el Reino Unido, era inevitable que el número de casos aumentara nuevamente. Pero los expertos en salud insisten en que las vacunas siguen siendo la única forma de salir de esta pandemia, incluso si necesitamos refuerzos en el futuro, porque mitigan enfermedades graves.

“Para julio, se estimó que las vacunas ya habían prevenido 22 millones de infecciones y 60.000 muertes solo en Inglaterra”, explica la Dra. Emeka Okorocha a The Independent. “Varios estudios del Reino Unido indican que una sola dosis de todas las vacunas tiene entre un 55 y un 75 por ciento de efectividad contra enfermedades sintomáticas, con niveles más altos de protección contra enfermedades graves, incluidas la hospitalización y la muerte. Se observa una protección adicional después de una segunda dosis, momento en el que se está protegido por más del 90 por ciento contra la hospitalización".

Nilam, de 28 años, de Londres, se asustó cuando contrajo covid después de haber sido vacunada dos veces porque tenía asma. Sin embargo, sus síntomas leves (dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del gusto y el olfato) solo duraron unos días. Ella notó un gran contraste entre estos síntomas y los de su novio: “Solo había tenido su primer dosis, y tuvo mucha fiebre durante cuatro días. Esperaba sentirme muy mal debido a mi asma, pero no tengo ninguna duda de que la vacuna doble de Pfizer alivió los síntomas. Lo único es que mi olor no ha regresado y todo sabe raro ahora, así que creo que podría ser una señal de covid prolongado".

La Dra. Rachel Ward, generalista del NHS, dice que la investigación sobre covid prolongado (la continuación de los síntomas de covid más allá de las 12 semanas posteriores a la infección inicial) está en curso para comprender el beneficio completo de la vacunación. Sin embargo, señala que los síntomas prolongados de Covid son más comunes después de una infección grave. La Dra. Ward también advierte que "claro que no es imposible" contraer covid por segunda vez después de haber sido vacunado: "Parece probable que sus desafíos inmunológicos anteriores le brinden una muy buena protección para enfermedades graves, pero durante cuánto tiempo, eso no se sabe. "

Los resultados de un ensayo reciente de React informaron que las personas que han recibido ambas dosis tienen la mitad de probabilidades de estar infectadas con coronavirus. Para Kit de 26 años en Bournemouth, esto no impidió la necesidad de estar alerta y mantenerse aislado después de contagiarse. "Claro que estaba tan preocupado por no propagar el virus igual que lo estaba antes de la inyección", dice.

“Lo contraje tres meses después de mi segunda vacuna AstraZeneca. Describiría mis síntomas durante los siguientes cuatro días como una sensación de gripe: Fatiga intensa y dolor muscular y articular. También perdí el sentido del olfato y el gusto durante dos semanas. Tengo un par de amigos, que antes gozaban de muy buena salud, y ahora sufren de covid prolongado. Traigo esto en mente, ya que imagino que la vacuna me mantuvo a salvo de tener que lidiar con eso".

Otro estudio, llevado a cabo por investigadores de Oxford en asociación con la ONS (Oficina de Estadísticas Nacionales) y el Departamento de Salud y Atención Social, informó que las personas vacunadas y no vacunadas aún pueden tener cargas virales similares cuando contraen la variante Delta.

Nadia, de 35 años, Glasgow, se sorprendió cuando contrajo el virus cinco días después de que su novia dio positivo, pero cree que habría sido peor si no hubieran estado ambas vacunadas: “Tuve mi segunda inyección de AstraZeneca unas tres semanas antes, y ella también estaba completamente desconcertada: Los medios de comunicación seguían diciendo que las "infecciones por ruptura" eran bastante raras, así que pensamos que había tenido mala suerte y que probablemente yo no me contagiaría. Pero tuve una fatiga fuerte y dolor de cabeza, seguidos de congestión nasal, dolor de garganta y fiebre leve. Esto se prolongó durante una semana y fue bastante desagradable, pero apuesto a que sin la vacuna habría sido mucho más serio".

El Dr. Ward explica que, aunque las personas vacunadas son infecciosas durante un período de tiempo más corto, el estudio demuestra que ciertamente pueden transmitir covid a otras personas: “Pero no sabemos cuánto sucede esto en comparación con los grupos no vacunados. Destaca que no puede confiar en que quienes lo rodean tengan la vacuna para su protección; cada individuo se beneficia de vacunarse a sí mismo".

A medida que nos acercamos al otoño en un Reino Unido libre de restricciones, ahora es el momento más importante para tomar la vacuna si aún no lo has hecho, según el Dr. Okorocha. “E incluso después de vacunarse, debes seguir practicando el distanciamiento social, usar una mascarilla, lavarte las manos con cuidado y con frecuencia, y abrir las ventanas para dejar entrar el aire fresco”, aconseja.

Lo clave para recordar al observar el aumento del número de casos simultáneamente con el lanzamiento de la vacuna, agrega el Dr. Ward, es: “Cuando tomamos en consideración las tasas de muerte y hospitalización que vimos en el Reino Unido el invierno pasado cuando teníamos tasas equivalentes de covid, se puede apreciar instantáneamente el beneficio de la vacunación. Debido a que hemos logrado reducir las tasas de muerte y las presiones sobre el NHS, hemos podido eliminar las restricciones, lo cual es tan importantes para todos nosotros, al mirar hacia el futuro".