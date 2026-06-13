Una mujer sufre heridas graves tras ataque de tiburón en una playa en Sydney

Una mujer resultó gravemente herida el sábado cerca de una popular playa de Sydney, en el último de una serie de ataques de tiburón en Australia.

La mujer, que se cree que tiene unos 30 años, sufrió lesiones graves en una pierna y un brazo en el ataque ocurrido a las 11:15 de la mañana cerca de la playa de Coogee, explicó la policía en un comunicado.

Tres buzos que practicaban pesca submarina han muerto a causa de ataques de tiburones frente a la costa australiana desde el 16 de mayo, lo que eleva a cuatro el total de víctimas mortales en el país en lo que va de año.

Australia ha promediado entre dos y tres ataques mortales de tiburón al año desde 2000, de acuerdo con la Base de Datos Australiana de Incidentes con Tiburones, una colaboración entre la Taronga Conservation Society Australia, la Universidad de Flinders y el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur.

La policía reportó el sábado que la víctima fue atacada mientras nadaba. Otras personas en el lugar la sacaron del agua y comenzaron a brindarle primeros auxilios en la playa antes de que llegaran los paramédicos, agregó el comunicado.

La víctima fue trasladada a un campo de rugby cercano, desde donde fue trasladada en helicóptero a un hospital. La policía describió su estado como crítico.

El sábado pasado, un tiburón blanco de 4,5 metros (15 pies) mató a Daniel Turpin, de 35 años, mientras practicaba pesca submarina con su familia frente a la isla Michaelmas, cerca de la ciudad portuaria de Albany, en el estado de Australia Occidental.

El 24 de mayo, el buzo de pesca submarina Michael Jensz, de 39 años, sufrió heridas mortales en la cabeza en un ataque en la Gran Barrera de Coral, frente a la costa noreste del país. Se habían visto tiburones toro en las inmediaciones.

Una semana antes, el 16 de mayo, un tiburón blanco de cuatro metros (13 pies) atacó mortalmente al buzo de pesca submarina Steve Mattabonni, de 38 años, en Perth, en Australia Occidental.

El otro ataque letal registrado este año en el país ocurrió en enero, cuando un niño de 12 años falleció en un hospital días después de ser atacado por un tiburón toro en el puerto de Sydney.

Australia registró el año pasado cinco ataques mortales de tiburón. Este tipo de incidentes se han vuelto más habituales en el país con el paso de las décadas, a medida que la población crece y actividades como el surf y el buceo con tanque ganan popularidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.