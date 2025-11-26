Un incendio devastador destruye una barriada y deja a miles sin hogar en la capital de Bangladesh

Un devastador incendio en una abarrotada barriada en el corazón de la capital de Bangladesh ha destruido 1.500 chozas, dejando a miles de personas sin hogar, informaron las autoridades el miércoles.

No se han reportado víctimas.

El incendio, que comenzó el martes por la noche en el enorme asentamiento irregular de Korail en Daca, fue sofocado el miércoles después de 16 horas, dijo Rashed Bin Khalid, un funcionario de guardia del Departamento de Servicio de Bomberos y Defensa Civil.

El director del servicio de bomberos, el teniente coronel Mohammad Tajul Islam Chowdhury, afirmó que alrededor de 1.500 viviendas precarias fueron quemadas o dañadas en el incendio y miles de personas quedaron sin hogar.

Según datos oficiales, alrededor de 60.000 familias, muchas de ellas refugiados climáticos, viven en una barriada que abarca más de 65 hectáreas (160 acres). El asentamiento se extiende por los exclusivos vecindarios de Gulshan y Banani en Daca, y está rodeado de grupos de edificios de apartamentos y oficinas de gran altura.

Una densa humareda cubrió el área mientras las llamas envolvían las viviendas durante la noche.

Residentes que perdieron sus hogares buscaban el miércoles entre los escombros, desesperados por recuperar sus pertenencias.

Los bomberos dijeron que los estrechos callejones les complicaron el acceso al fuego.

Daca, una ciudad de 10,2 millones de habitantes en 2024, tiene cientos de barrios irregulares a los que migran personas de las zonas rurales de Bangladesh debido a la pobreza y la explotación. Los desastres inducidos por el clima también los empujan a los barrios improvisados de la ciudad, donde viven de trabajos informales como conducir rickshaws y trabajar como empleadas domésticas y limpiadores.

