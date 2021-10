Tyson Fury se niega a descartar el retiro tras su nocaut a Deontay Wilder en la trilogía de ambos rivales el pasado fin de semana.

Fury y Wilder pelearon por primera vez en un polémico empate dividido en diciembre de 2018, antes de que Fury detuviera al estadounidense en el séptimo asalto de su revancha 14 meses después.

El sábado por la noche en Las Vegas, el británico volvió a acabar con Wilder -esta vez en el undécimo asalto- para retener el título de los pesos pesados del CMB que le arrebató al “Bombardero de Bronce” en su segundo enfrentamiento.

Fury, todavía invicto a sus 33 años, puede contar con el también campeón de los pesos pesados Oleksandr Usyk y con el retador obligatorio Dillian Whyte entre sus posibles próximos rivales, pero el “Rey Gitano” ni siquiera está seguro de que vaya a compartir el ring con ninguno de ellos, ni tampoco con Anthony Joshua.

“No sé qué va a pasar”, dijo Fury a The Telegraph. Me queda una pelea en mi contrato con Top Rank y ESPN y ya veremos cuál es.

“Pero ahora mismo no pienso en el boxeo. No sé cuántas peleas me quedan, no sé si necesito pelear más. No sé qué me depara el futuro.”

“Me motiva levantarme por la mañana, hacer un poco de entrenamiento y disfrutar del día. No tengo ninguna meta en el boxeo; lo he hecho todo y lo he ganado todo, el único que lo ha hecho en mi época.”

“Siempre habré sido el campeón del CMB, de la AMB, de la OMB, de la FIB, de la revista Ring, eso no se evaporará en la historia, pero una vez que se hace, se hace, y no se puede recuperar.”

“Una vez que estás acabado, no importa cuántos cinturones tengas, a quién hayas vencido, cuál sea tu récord. No eres más que otro vago en la regadera y siempre he tenido esa opinión.”

Por su parte, el entrenador de Wilder, Malik Scott, aseguró que su boxeador no está pensando en el retiro, mientras que la correpresentante del excampeón, Shelly Finkel, sugirió que el boxeador de 35 años podría volver al ring la próxima primavera.